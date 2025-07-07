Описание тура
Организационные детали
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов. Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ. Детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт, свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства, паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
Питание. Не включено в стоимость тура. Гид покажет проверенные места.
Транспорт. Citroen C5 в комплектации comfort.
Дети. С любого возраста.
Тур проводится только для вашей компании. Даты — любые, по согласованию с организатором.
Программа тура по дням
Гагра, Пицунда и озеро Рица
Встречаемся в Адлере в месте по договорённости (ваш отель или любая другая удобная для вас локация). Пересекаем границу с Абхазией.
Первая остановка — Гагра. Здесь вы прогуляетесь по центру курорта и увидите замок принца Ольденбургского, колоннаду и храм Святого Ипатия. Узнаете историю крепости Абаата и какие знаменитости посещали ресторан «Гагрипш». Также пройдёмся по Приморскому парку.
Далее вы отправитесь в Пицунду — место, где вас ждут пляжи, сосновые леса и море. Насладитесь атмосферой этого курорта.
Затем доедем до озера Рица и осмотрим его живописные окрестности. Вы увидите водопады Мужские и Девичьи слёзы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь видом Голубого озера.
Новый Афон, Сухум и ущелье Черниговка
Сегодня исследуем Новый Афон. Поднимемся на Иверскую гору с Анакопийской крепостью и увидим рукотворный водопад. Желающие смогут посетить Новоафонский монастырь с храмом в честь целителя Пантелеймона. Также вы узнаете о Симоне Кананите, который принял здесь мученическую смерть.
Далее отправимся в Сухум. Прогуляемся по набережной и городу, а также отдохнём на пляже Мокка-Бич.
Завершим день посещением ущелья Черниговка и кафе «Ассир», где вы сможете попробовать местные блюда.
Путешествие завершится в Адлере.
Отзывы и рейтинг
Очень довольны и общением и впечатлениями. Получили несомненное удовольствие и кучу фотоснимков. Маршрут был выстроен с учетом наших пожеланий и вовремя скорректирован в связи со сменой погодных условий. Рекомендуем! Будем использовать Ваши предложения при выборе туров в дальнейшем🤗