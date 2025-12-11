Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме ...
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе
Отправиться к 4 комплексам, где есть трассы всех уровней и зона катания на высоте более 2000 метров
Начало: Адлер, 13:00 на ж/д вокзале, 13:30 в аэропорту
1 мар в 13:00
51 200 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
26 апр в 14:30
3 мая в 14:30
73 400 ₽ за человека
