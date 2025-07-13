Л Людмила

Очень понравилась экскурсия!

Непривычный, но как выяснилось, прекрасный формат иммерсивной экскурсии. Узнали много интересной информации об Александрове. И все это в процессе неспешной прогулки в найшниках в сопровождении гида. Огромное спасибо!