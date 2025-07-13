Индивидуальная
до 8 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова через музыку и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интерактивом и фотосопровождением
Начало: В городском сквере
22 авг в 16:00
23 авг в 16:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Александровский кремль и прогулка по Старому городу
Раскрыть роль резиденции Ивана Грозного в истории России
22 авг в 11:00
23 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Александров и его эпохи
Увлекательное путешествие по Александрову: от эпохи Ивана Грозного до поэтического мира сестёр Цветаевых
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила13 июля 2025Очень понравилась экскурсия!
Непривычный, но как выяснилось, прекрасный формат иммерсивной экскурсии. Узнали много интересной информации об Александрове. И все это в процессе неспешной прогулки в найшниках в сопровождении гида. Огромное спасибо!
- ВВЛАДИМИР12 июля 2025Отличная прогулка, всё понравилось!
- ММаксим21 мая 2025Экскурсия интересная и по форме, и по содержанию. За время экскурсии удалось посмотреть основные достопримечательности центра города, узнать их историю и всё это в комфортном темпе. Рекомендую
