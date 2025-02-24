Семейные развлекательные экскурсии Александрова

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Александрове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Александров
Пешая
37 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнайте о жизни московских государей в Александрове. История, культура и живописные виды ждут вас
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
5 мар в 12:00
6 мар в 12:00
от 6135 за всё до 10 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
111 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
4400 за всё до 12 чел.
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
Сегодня в 13:00
6 мар в 12:00
от 3000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    24 февраля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Стоимость экскурсии, на мой взгляд, должна быть меньше.
    Стоимость экскурсии, на мой взгляд, должна быть меньшеСтоимость экскурсии, на мой взгляд, должна быть меньшеСтоимость экскурсии, на мой взгляд, должна быть меньше
  • О
    Ольга
    17 февраля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Спасибо большое за интересную и познавательную прогулку по небольшому городу с интересной и непростой судьбой. Роман очень хорошо ориентируется в материалы, рассказывает нестандартные факты из истории города.
  • А
    Анна
    16 февраля 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Были на экскурсии 1 февраля. Экскурсовод Анна. В общем и целом впечатление положительное. Из минусов: хотелось бы больше коммуникации с экскурсоводом, вроде и на вопросы отвечает, но вот какой-то заинтересованности не почувствовали.
  • А
    Алёна
    3 февраля 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!
    Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при
  • Е
    Елена
    8 января 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую
    7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом
  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Можно с детьми»

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  3. «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
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  2. Набережная
  3. Троицкий собор
Сколько стоит экскурсия по Александрову в марте 2025
Сейчас в Александрове в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 6135. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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