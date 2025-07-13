«Коротко о главном» - так можно описать иммерсивную прогулку по Александрову. За час вы увидите ключевые достопримечательности, услышите истории о важных событиях и людях. Музыкальное сопровождение усиливает погружение в атмосферу разных эпох. Прогулка включает интерактивные элементы и фотосопровождение, чтобы сохранить яркие воспоминания о городе. Подходит для детей от 7 лет

за 1–3 человек или 800 ₽ за человека, если вас больше

Это обзорная прогулка в необычном музыкальном формате. Музыкальное сопровождение усиливает погружение в историю, в различные эпохи. Даже местные жители после прогулки восклицают: «Я увидел свой город совсем другим!».

В программе:

Христорождественский кафедральный храм поведает вам о своих печалях и радостях

Александр Невский покорит своим величием и одновременно спокойствием перед боем

«Александровский Гаврош» расскажет об «Александровской республике»

Вы увидите усадьбу купца второй гильдии Алексея Первушина, услышите историю «Царской невесты» с видом на Александрову Слободу и затрепещете под перстом самого Ивана Васильевича Грозного.

Организационные детали

Подходит детям от 7 лет.