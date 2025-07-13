«Коротко о главном» - так можно описать иммерсивную прогулку по Александрову. За час вы увидите ключевые достопримечательности, услышите истории о важных событиях и людях. Музыкальное сопровождение усиливает погружение в атмосферу разных эпох.
Прогулка включает интерактивные элементы и фотосопровождение, чтобы сохранить яркие воспоминания о городе. Подходит для детей от 7 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🎵 Музыкальное сопровождение
- 📸 Фотосопровождение
- 🏛 Уникальные достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- ⏳ Погружение в историю
Что можно увидеть
- Христорождественский кафедральный храм
- Александр Невский
- Александровский Гаврош
- Усадьба купца Алексей Первушина
- Александрова Слобода
Описание экскурсии
Это обзорная прогулка в необычном музыкальном формате. Музыкальное сопровождение усиливает погружение в историю, в различные эпохи. Даже местные жители после прогулки восклицают: «Я увидел свой город совсем другим!».
В программе:
- Христорождественский кафедральный храм поведает вам о своих печалях и радостях
- Александр Невский покорит своим величием и одновременно спокойствием перед боем
- «Александровский Гаврош» расскажет об «Александровской республике»
Вы увидите усадьбу купца второй гильдии Алексея Первушина, услышите историю «Царской невесты» с видом на Александрову Слободу и затрепещете под перстом самого Ивана Васильевича Грозного.
Организационные детали
Подходит детям от 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Александрове
Провела экскурсии для 167 туристов
Я и сама любитель путешествий, экскурсий, прогулок. Моё музыкальное образование и любовь к городу сподвигли на создание иммерсивных музыкальных прогулок по городу и по Александровой слободе. Приезжайте в Александров. Буду рада вам его показать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Л
Людмила
13 июл 2025
Очень понравилась экскурсия!
Непривычный, но как выяснилось, прекрасный формат иммерсивной экскурсии. Узнали много интересной информации об Александрове. И все это в процессе неспешной прогулки в найшниках в сопровождении гида. Огромное спасибо!
В
ВЛАДИМИР
12 июл 2025
Отличная прогулка, всё понравилось!
М
Максим
21 мая 2025
Экскурсия интересная и по форме, и по содержанию. За время экскурсии удалось посмотреть основные достопримечательности центра города, узнать их историю и всё это в комфортном темпе. Рекомендую
Входит в следующие категории Александрова
