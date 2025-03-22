Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
9 апр в 10:30
11 апр в 10:00
4400 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
Сегодня в 12:00
10 апр в 12:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова через музыку и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интерактивом и фотосопровождением
Начало: В городском сквере
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССафронов22 марта 2025Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного.
- ННадежда15 марта 2025Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!
- ИИрина14 марта 2025Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.
- ААндрей24 февраля 2025Стоимость экскурсии, на мой взгляд, должна быть меньше.
- ООльга17 февраля 2025Спасибо большое за интересную и познавательную прогулку по небольшому городу с интересной и непростой судьбой. Роман очень хорошо ориентируется в материалы, рассказывает нестандартные факты из истории города.
- ЕЕлена8 января 20257 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Для пенсионеров»
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Сколько стоит экскурсия по Александрову в апреле 2025
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