Неспешные экскурсии Александрова для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Александрове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
9 апр в 10:30
11 апр в 10:00
4400 ₽ за всё до 12 чел.
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
Пешая
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
Сегодня в 12:00
10 апр в 12:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова через музыку и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интерактивом и фотосопровождением
Начало: В городском сквере
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрове
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Александров: город правителей, город изгнанников
  2. «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
  3. Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Какие места ещё посмотреть в Александрове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Кремль
  2. Троицкий собор
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Успенская Церковь
Сколько стоит экскурсия по Александрову в апреле 2025
Сейчас в Александрове в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 4400. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрове на 2025 год для пенсионеров, 115 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь