С Сафронов «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе читать дальше Идея с наушниками оказалась очень интересной и хорошо реализованной. Очень атмосферно погуляли, послушали материал про Жен Грозного. Нам очень понравилось, рекомендуем. Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного.

Н Надежда «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!

И Ирина «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.

А Андрей Александров: город правителей, город изгнанников Стоимость экскурсии, на мой взгляд, должна быть меньше.

О Ольга Александров: город правителей, город изгнанников Спасибо большое за интересную и познавательную прогулку по небольшому городу с интересной и непростой судьбой. Роман очень хорошо ориентируется в материалы, рассказывает нестандартные факты из истории города.