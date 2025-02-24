3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнайте о жизни московских государей в Александрове. История, культура и живописные виды ждут вас
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
7 мар в 12:00
11 мар в 12:00
от 6135₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
4400₽ за всё до 12 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
Завтра в 12:00
8 мар в 12:00
от 3000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей24 февраля 2025Стоимость экскурсии, на мой взгляд, должна быть меньше.
- ООльга17 февраля 2025Спасибо большое за интересную и познавательную прогулку по небольшому городу с интересной и непростой судьбой. Роман очень хорошо ориентируется в материалы, рассказывает нестандартные факты из истории города.
- ААнна16 февраля 2025Были на экскурсии 1 февраля. Экскурсовод Анна. В общем и целом впечатление положительное. Из минусов: хотелось бы больше коммуникации с экскурсоводом, вроде и на вопросы отвечает, но вот какой-то заинтересованности не почувствовали.
- ААлёна3 февраля 2025Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!
- ЕЕлена8 января 20257 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую
- ИИрина30 августа 2024Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Летние»
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