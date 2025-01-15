2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Завтра в 10:00
13 фев в 10:30
4400₽ за всё до 12 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Александрову
Погрузитесь в историю Александрова, посетив его древние улочки и величественный Кремль. Узнайте о жизни Ивана Грозного и насладитесь архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:00
13 фев в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Александрову
Пешеходная экскурсия по Александрову познакомит с историей города, его архитектурой и знаменитыми жителями. Откройте для себя удивительные места
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
от 4000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 января 2025Основная часть экскурсии прошла в Александровской Слободе. Благодарим гида Эдуарда за прекрасную и интересную экскурсию!
- ЕЕлена8 января 20257 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую
- ММарина8 января 2025Очень интересная, увлекательная экскурсия. Роман отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории.
- ИИрина6 января 2025Большая благодарность от всех нас Ларисе Николаевне за проведенную экскурсию. Мы, пять девушек за 50,приехали из Москвы в Александров на
- ВВладислав5 января 2025Великолепный экскурсовод Эдуард, с которым провели замечательно время. Всем советуем. Очень понравилось.
- ЕЕлена8 декабря 2024Роман отличный экскурсовод. Просто, понятно, увлекательно. Нам понравилось!
- ВВера8 декабря 2024Посетили Александров 7.12.24, заказали на сайте индивидуальную экскурсию по городу. Экскурсовод Лариса Николаевна перед поездкой списалась с нами, мы обсудили
- ЕЕкатерина27 ноября 2024Лариса постаралась передать свою любовь и уважение к городу - гид прислушивался к нашим пожеланиям, отвечал на дополнительные вопросы, старался
- ИИрина21 апреля 2024Экскурсовод Лариса Николаевна познакомила нас с историей города и Кремля-Александровской слободы. Было интересно и позновательно. Нам все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Собор Рождества Христова»
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