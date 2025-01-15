Собор Рождества Христова – экскурсии в Александрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Рождества Христова» в Александрове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
109 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Завтра в 10:00
13 фев в 10:30
4400 за всё до 12 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Пешая
36 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Александрову
Погрузитесь в историю Александрова, посетив его древние улочки и величественный Кремль. Узнайте о жизни Ивана Грозного и насладитесь архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:00
13 фев в 09:00
от 4500 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Александрову
Пешеходная экскурсия по Александрову познакомит с историей города, его архитектурой и знаменитыми жителями. Откройте для себя удивительные места
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
от 4000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 января 2025
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Основная часть экскурсии прошла в Александровской Слободе. Благодарим гида Эдуарда за прекрасную и интересную экскурсию!
  • Е
    Елена
    8 января 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую
    7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом
  • М
    Марина
    8 января 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Очень интересная, увлекательная экскурсия. Роман отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории.
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Большая благодарность от всех нас Ларисе Николаевне за проведенную экскурсию. Мы, пять девушек за 50,приехали из Москвы в Александров на
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    электричке. В кафе Минута на вокзале встретила нас Лариса Николаевна и началось наше путешествие по Александрову. Очень понравился Кремль, Лариса Николаевна поведала много историй и былин о Иоане Грозном, об истории Александровской Слободы, об Александрове. Все в восторге от её знаний, грамотно речи и о начитанности. Всем рекомендуем, не пожалеете. Сам же город Александров выглядит удручающе, много запущенных зданий.

  • В
    Владислав
    5 января 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Великолепный экскурсовод Эдуард, с которым провели замечательно время. Всем советуем. Очень понравилось.
  • Е
    Елена
    8 декабря 2024
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Роман отличный экскурсовод. Просто, понятно, увлекательно. Нам понравилось!
  • В
    Вера
    8 декабря 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Посетили Александров 7.12.24, заказали на сайте индивидуальную экскурсию по городу. Экскурсовод Лариса Николаевна перед поездкой списалась с нами, мы обсудили
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    все детали. Встретила нас около электрички. Экскурсия очень понравилась: не затянутая, не загруженная всякими датами и уточнениями. Лариса Николаевна коснулась и старины, и жизни города в Советский период, и современности, показала все основные достопримечательности. Несмотря на то,что день выдался ветреный и холодный, от экскурсии осталось теплое воспоминание.

  • Е
    Екатерина
    27 ноября 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Лариса постаралась передать свою любовь и уважение к городу - гид прислушивался к нашим пожеланиям, отвечал на дополнительные вопросы, старался
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    удовлетворить все потребности для того, чтобы оставить позитивные впечатления об Александрове. Мы не пошли в Слободу(так как ранее там были) и гид посоветовал посетить музей Цветаевых (полный восторг!!!)

  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Экскурсовод Лариса Николаевна познакомила нас с историей города и Кремля-Александровской слободы. Было интересно и позновательно. Нам все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Собор Рождества Христова»

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Сколько стоит экскурсия по Александрову в феврале 2025
Сейчас в Александрове в категории "Собор Рождества Христова" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4500. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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