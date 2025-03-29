Анапа: аудиопрогулка по центру города от Цветочных часов до набережной

Погрузитесь в богатую историю Анапы с нашей аудиоэкскурсией через приложение WeGoTrip! Узнайте, как город превратился из военного укрепления в курорт федерального значения, посетите главные достопримечательности и завершите маршрут на живописной набережной. Экскурсия звучит как подкаст и позволяет изучать Анапу в удобное время и в собственном ритме.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание аудиогида
Скачайте приложение We
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Trip и откройте для себя богатую историю Анапы с нашей аудио-экскурсией! Познакомьтесь с самыми яркими достопримечательностями и историческими объектами города. Откройте для себя богатую историю Анапы с нашей аудиоэкскурсией!
Скачайте приложение We
Go
Trip и погрузитесь в исторические эпохи города. Вы познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями и историческими объектами, узнаете, как из захолустного военного укрепления Анапа превратилась в курортный город федерального значения. Маршрут экскурсии начинается от знаменитых Цветочных часов и заканчивается на набережной Анапы. Экскурсия по городу звучит как подкаст, двумя голосами. Это позволяет легче погрузиться в рассказ об истории и достопримечательностях города. Экскурсия проходит в удобное вам время и в собственном ритме, вы ни от кого не зависите. С аудиогидом вы сможете самостоятельно изучить Анапу и насладиться прогулкой по самому солнечному городу России. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Русские Ворота
- Цветочные Часы
- Санаторий Кубань
- Собор Онуфрия Великого в Анапе
- Горгиппия
- Анапский археологический музей - филиал ГБУК КК «КГИАМЗ ИМ.Е.Д. Фелицына»
- Летняя Эстрада
- Белая шляпа
- Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
- Ласковый Берег
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Входные билеты в музей Горгиппия, их нужно приобрести самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ulitsa Krepostnaya, 85, Anapa, Krasnodarskiy kray
Завершение: Naberezhnaya Ulitsa, 22а, Anapa, Krasnodarskiy kray, Russia, 353440
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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