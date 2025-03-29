Анапа: аудиопрогулка по центру города от Цветочных часов до набережной

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Trip и откройте для себя богатую историю Анапы с нашей аудио-экскурсией! Познакомьтесь с самыми яркими достопримечательностями и историческими объектами города. Откройте для себя богатую историю Анапы с нашей аудиоэкскурсией!

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Trip и погрузитесь в исторические эпохи города. Вы познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями и историческими объектами, узнаете, как из захолустного военного укрепления Анапа превратилась в курортный город федерального значения. Маршрут экскурсии начинается от знаменитых Цветочных часов и заканчивается на набережной Анапы. Экскурсия по городу звучит как подкаст, двумя голосами. Это позволяет легче погрузиться в рассказ об истории и достопримечательностях города. Экскурсия проходит в удобное вам время и в собственном ритме, вы ни от кого не зависите. С аудиогидом вы сможете самостоятельно изучить Анапу и насладиться прогулкой по самому солнечному городу России. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).