Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Представьте себе возможность коснуться тайн древнего мира, исследуя руины Фанагории, античного города, жившего более 1500 лет.Вас ждет не только знакомство с историей его возникновения и падения, но и уникальный шанс

увидеть артефакты, найденные во время археологических раскопок: от монет и украшений до предметов быта древних жителей. Эта экскурсия в музей-заповедник «Фанагория» в Анапе станет настоящим путешествием во времени, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории, а аромат степных трав и виды Таманского залива добавят ощущений в этом увлекательном приключении

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения музея-заповедника «Фанагория» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а виды на Таманский залив особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, когда туристов меньше, а температура воздуха еще приятная. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погодные условия могут быть менее благоприятными для прогулок на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.