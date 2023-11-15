Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
Представьте себе возможность коснуться тайн древнего мира, исследуя руины Фанагории, античного города, жившего более 1500 лет.
Вас ждет не только знакомство с историей его возникновения и падения, но и уникальный шанс читать дальшеуменьшить
увидеть артефакты, найденные во время археологических раскопок: от монет и украшений до предметов быта древних жителей.
Эта экскурсия в музей-заповедник «Фанагория» в Анапе станет настоящим путешествием во времени, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории, а аромат степных трав и виды Таманского залива добавят ощущений в этом увлекательном приключении
🗺️ Уникальная возможность посетить древний античный город
🏺 Рассмотрите артефакты, найденные археологами
🌿 Подышите свежим воздухом с ароматом степных трав
🔍 Узнайте о новейших находках Фанагорийской экспедиции
🏞️ Насладитесь захватывающими видами на курганы и Таманский залив
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения музея-заповедника «Фанагория» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а виды на Таманский залив особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, когда туристов меньше, а температура воздуха еще приятная. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погодные условия могут быть менее благоприятными для прогулок на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Раскоп «Верхний город»
Раскоп «Нижний город»
Музей заповедника
Смотровая площадка
Вымощенная средневековая дорога
Описание экскурсии
Руины древней Фанагории
Вы посетите раскоп «Верхний город»: раскроете, какие дома строили греки на берегу Таманского залива и с какими трудностями они сталкивались. В «Нижнем городе» переместитесь в эпоху Хазарского каганата и Византии. Познакомитесь с новейшими находками Фанагорийской экспедиции и полевых лабораторий РАН. Я расскажу, как антропологи и археологи по крупицам собирают историю и что интересного они обнаружили в этих древних местах.
Путешествие во времени
В музее заповедника вы увидите керамическую посуду, старинные украшения, таран корабля царя Митридата VI Евпатора и надгробие его жены Гипсикратии. А еще пройдете по вымощенной средневековой дороге, где когда-то проезжал Лермонтов. Подниметесь на смотровую площадку и насладитесь захватывающими дух видами на курганы и Таманский залив.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в заповедник — 250 рублей, осмотр территории на электромобилях (по желанию) — 500 рублей
По желанию можно посетить винодельню Эстет Голубицкая
Летом можно добавить в программу дегустацию таманских вин и купание в Азовском море. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Индивидуально из Анапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1903 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога прошла незаметно за прекрасно преподнесенным материалом об истории края. Экскурсия в самом комплексе Фанагория очень познавательная. Узнали много нового. Спасибо за прекрасную поездку. Гида рекомендуем.
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Е
Елена
Замечательная поездка! Наталья интересный рассказчик и приятный человек. Очень понравилась экскурсия по раскопкам, качественно и информативно, места прекрасные, рекомендуем!
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