Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Что вас ожидает

Руины древней Фанагории

Вы посетите раскоп «Верхний город»: раскроете, какие дома строили греки на берегу Таманского залива и с какими трудностями они сталкивались. В «Нижнем городе» переместитесь в эпоху Хазарского каганата и Византии. Познакомитесь с новейшими находками Фанагорийской экспедиции и полевых лабораторий РАН. Я расскажу, как антропологи и археологи по крупицам собирают историю и что интересного они обнаружили в этих древних местах.

Путешествие во времени

В музее заповедника вы увидите керамическую посуду, старинные украшения, таран корабля царя Митридата VI Евпатора и надгробие его жены Гипсикратии. А еще пройдете по вымощенной средневековой дороге, где когда-то проезжал Лермонтов. Подниметесь на смотровую площадку и насладитесь захватывающими дух видами на курганы и Таманский залив.

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