Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»

Исследовать руины греческой колонии на Таманском полуострове и узнать о жизни людей в древности

Фанагория — античный город, просуществовавший более 1500 лет и погибший в результате вражеского нашествия.

Вы услышите, когда он был обнаружен и почему его сравнивают с Атлантидой.

Подышите свежим воздухом с ароматом степных трав и рассмотрите артефакты, которые удалось здесь найти: монеты, украшения и предметы быта.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»

Что вас ожидает

Руины древней Фанагории

Вы посетите раскоп «Верхний город»: раскроете, какие дома строили греки на берегу Таманского залива и с какими трудностями они сталкивались. В «Нижнем городе» переместитесь в эпоху Хазарского каганата и Византии. Познакомитесь с новейшими находками Фанагорийской экспедиции и полевых лабораторий РАН. Я расскажу, как антропологи и археологи по крупицам собирают историю и что интересного они обнаружили в этих древних местах.

Путешествие во времени

В музее заповедника вы увидите керамическую посуду, старинные украшения, таран корабля царя Митридата VI Евпатора и надгробие его жены Гипсикратии. А еще пройдете по вымощенной средневековой дороге, где когда-то проезжал Лермонтов. Подниметесь на смотровую площадку и насладитесь захватывающими дух видами на курганы и Таманский залив.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в заповедник — 250 рублей, осмотр территории на электромобилях (по желанию) — 500 рублей
  • Летом можно добавить в программу дегустацию таманских вин и купание в Азовском море. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю все, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
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Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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