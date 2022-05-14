во вторник, среду, четверг и субботу в 18:00

Секреты старинной Анапы

Легкая и нескучная экскурсия по главным местам города в группе до 10 человек

Мини-группа
Знаю в Анапе почти каждый камень и с радостью познакомлю вас с нашим городом! На прогулке от маяка до Русских ворот вы разрушите стереотипы о советском курорте и узнаете, как здесь отдыхали и лечились еще 2500 лет назад.

Без занудных фактов из Википедии откроете прошлое города, услышите о его легендах и драматических судьбах жителей.
Секреты старинной Анапы
Секреты старинной Анапы
Секреты старинной Анапы
Секреты старинной Анапы
Секреты старинной Анапы
Секреты старинной Анапы
Секреты старинной Анапы
Секреты старинной Анапы
Секреты старинной Анапы
Секреты старинной Анапы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пешком по центру древнего города

Отправляемся гулять по Анапской набережной и сердцу курорта. Начнем в районе маяка и обсудим, правда ли он стоит на «месте силы». Углубимся в улочки и не пропустим популярные и любопытные достопримечательности: например, особняк в стиле позднего барокко, об истории владельцев которого впору снимать фильм!
Почему Черное море называется Черным, а Анапа — Анапой? Были ли в Анапе зомби? Куда вели Русские ворота? Был ли похоронен Геракл в склепе Геракла? На эти и другие вопросы я отвечу на экскурсии. В финале, если повезет с погодой, полюбуемся морским закатом.

Курортные секреты вчера и сегодня

Мы сравним современную Анапу с той, какой ее видели отдыхающие столетие назад — для этого у меня есть фотоснимки из архивов. Тема отдыха и лечения пройдет через всю прогулку. Вы узнаете, какой была медицина в античную эпоху, как греки использовали минеральную воду, как купались в 19 веке и другие неожиданные факты.

Организационные детали

  • Это экскурсия для взрослых и детей 6+
  • Прогулка неутомительна (мы пройдем 1,5-2 км) и подойдет в том числе людям с ограниченными возможностями (при наличии средства передвижения)
  • По техническим причинам начало экскурсии может быть сдвинуто на 30-40 минут позднее, о чем я обязательно заранее вам сообщу
  • Посещение музеев и других развлекательных объектов в стоимость не включено
  • Трансфер к месту сбора не предусмотрен

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Анапская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и субботу в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, среду, четверг и субботу в 18:00

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