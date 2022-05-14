во вторник, среду, четверг и субботу в 18:00

Что вас ожидает

Пешком по центру древнего города

Отправляемся гулять по Анапской набережной и сердцу курорта. Начнем в районе маяка и обсудим, правда ли он стоит на «месте силы». Углубимся в улочки и не пропустим популярные и любопытные достопримечательности: например, особняк в стиле позднего барокко, об истории владельцев которого впору снимать фильм!

Почему Черное море называется Черным, а Анапа — Анапой? Были ли в Анапе зомби? Куда вели Русские ворота? Был ли похоронен Геракл в склепе Геракла? На эти и другие вопросы я отвечу на экскурсии. В финале, если повезет с погодой, полюбуемся морским закатом.

Курортные секреты вчера и сегодня

Мы сравним современную Анапу с той, какой ее видели отдыхающие столетие назад — для этого у меня есть фотоснимки из архивов. Тема отдыха и лечения пройдет через всю прогулку. Вы узнаете, какой была медицина в античную эпоху, как греки использовали минеральную воду, как купались в 19 веке и другие неожиданные факты.

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