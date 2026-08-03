во вторник, среду, четверг и субботу в 18:00

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Секреты старинной Анапы

Знаю в Анапе почти каждый камень и с радостью познакомлю вас с нашим городом! Прогулка от маяка до Русских ворот разрушит стереотипы о советском курорте
На индивидуальной водной прогулке в Анапе вы узнаете, как здесь отдыхали и лечились еще 2500 лет назад.

Прогулка от маяка до Русских ворот откроет вам прошлое города, его легенды и драматические судьбы жителей.

Без занудных фактов из Википедии вы услышите о том, почему Черное море называется Черным, а Анапа - Анапой. В финале, если повезет с погодой, полюбуемся морским закатом
4.8
30 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Узнайте секреты древнего города
  • 🏛 Посетите уникальные достопримечательности
  • 📸 Сравните современную Анапу с прошлым
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🌅 Полюбуйтесь морским закатом

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на водную прогулку в Анапе с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна: тёплое море, ясное небо и минимальная вероятность дождей. Май и октябрь также подойдут для прогулок, но могут быть прохладные дни и небольшие осадки. В остальные месяцы возможны ветра и низкие температуры, что может снизить комфорт от прогулки, но для любителей уединения и свежего воздуха это может стать интересным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Секреты старинной Анапы
Секреты старинной Анапы
Секреты старинной Анапы

Что можно увидеть

  • Анапский маяк
  • Русские ворота
  • Склеп Геракла
  • Особняк в стиле позднего барокко

Описание экскурсии

Пешком по центру древнего города

Отправляемся гулять по Анапской набережной и сердцу курорта. Начнем в районе маяка и обсудим, правда ли он стоит на «месте силы». Углубимся в улочки и не пропустим популярные и любопытные достопримечательности: например, особняк в стиле позднего барокко, об истории владельцев которого впору снимать фильм!
Почему Черное море называется Черным, а Анапа — Анапой? Были ли в Анапе зомби? Куда вели Русские ворота? Был ли похоронен Геракл в склепе Геракла? На эти и другие вопросы я отвечу на экскурсии. В финале, если повезет с погодой, полюбуемся морским закатом.

Курортные секреты вчера и сегодня

Мы сравним современную Анапу с той, какой ее видели отдыхающие столетие назад — для этого у меня есть фотоснимки из архивов. Тема отдыха и лечения пройдет через всю прогулку. Вы узнаете, какой была медицина в античную эпоху, как греки использовали минеральную воду, как купались в 19 веке и другие неожиданные факты.

Организационные детали

  • Это экскурсия для взрослых и детей 6+
  • Если вас больше 4-х человек, то доплата за каждого последующего взрослого участника — 500 руб., за ребенка от 7 до 14 — 300 руб., ребенка до 7 лет — бесплатно
  • Прогулка неутомительна (мы пройдем 1,5-2 км) и подойдет в том числе людям с ограниченными возможностями (при наличии средства передвижения)
  • По техническим причинам начало экскурсии может быть сдвинуто на 30-40 минут позднее, о чем я обязательно заранее вам сообщу
  • Посещение музеев и других развлекательных объектов в стоимость не включено
  • Трансфер к месту сбора не предусмотрен

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Анапская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 735 туристов
Меня зовут Ирина, я провожу экскурсии более 5 лет. Очень люблю Краснодарский край и с большим удовольствием рассказываю путешественникам о его истории, загадках и природе. Надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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3
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2
1
1
А
Ирина провела содержательную и динамичную экскурсию, нам с мужем очень понравилось. Для знакомства с городом -отлично. Благодарю!
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Anastasiya
Сегодня 26.09.2022 были на данной экскурсии с гидом Ириной. Со мной был 9-ти летний ребёнок. Всё очень понравилось! Маршрут по набережной с прекрасными видами под рассказ Ирины впечатлил, узнали много интересного, останавливались у исторических зданий и не только. Информации много и очень интересной, с показом печатаных материалов дополнительно. Мои рекомендации и успехов Ирине! 👍👌
Сегодня 26.09.2022 были на данной экскурсии с гидом Ириной. Со мной был 9-ти летний ребёнок. Всё
Сегодня 26.09.2022 были на данной экскурсии с гидом Ириной. Со мной был 9-ти летний ребёнок. Всё
Сегодня 26.09.2022 были на данной экскурсии с гидом Ириной. Со мной был 9-ти летний ребёнок. Всё
Сегодня 26.09.2022 были на данной экскурсии с гидом Ириной. Со мной был 9-ти летний ребёнок. Всё
Сегодня 26.09.2022 были на данной экскурсии с гидом Ириной. Со мной был 9-ти летний ребёнок. Всё
Сегодня 26.09.2022 были на данной экскурсии с гидом Ириной. Со мной был 9-ти летний ребёнок. Всё
Сегодня 26.09.2022 были на данной экскурсии с гидом Ириной. Со мной был 9-ти летний ребёнок. Всё
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Е
Ирина очень знающий гид. Очень подробно и интересно все рассказала и показала. Спасибо большое.
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К
Благодарность Ирине за прекрасный вечер! Спокойно прогулялись по набережной, содержательно исторически узнали об Анапе и вообще Хорошо провели время!
Благодарность Ирине за прекрасный вечер! Спокойно прогулялись по набережной, содержательно исторически узнали об Анапе и вообще Хорошо провели время!
Благодарность Ирине за прекрасный вечер! Спокойно прогулялись по набережной, содержательно исторически узнали об Анапе и вообще Хорошо провели время!
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Екатерина
Мы для себя впервые открывали тайны Анапы с Ириной!
Экскурсия была насыщенной, и одновременно не перегруженной. Предварительно согласовали, что на Экскурсии будут дети, и Ирина это учитывала в течение Экскурсии, раскалывая
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разные легенды Анапы!
Вс экскурсия проходила в очень красивых местах, начинаясь от старого Маяка и проходя вдоль побережья Анапы. На маршруте было много исторических объектов, и в то же время тенистая территория делала экскурсию более комфортной!

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И
Ирина - замечательный экскурсовод. Эрудирована и очень подкована. Экскурсия начинается у маяка, зайти внутрь которого нельзя (собственноми мин. обороны). Но у Ирины были с собой таблички с фотографиями мочка изнутри. Также и иные иллюстрации мест Анапы, на которые делается акцент экскурсии.
Сам поход длился 2.5 часа, но время пролетело очень быстро)
Ещё раз спасибо Ирине за потрясающую экскурсию.
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