во вторник, среду, четверг и субботу в 18:00

На индивидуальной водной прогулке в Анапе вы узнаете, как здесь отдыхали и лечились еще 2500 лет назад.



Прогулка от маяка до Русских ворот откроет вам прошлое города, его легенды и драматические судьбы жителей.



Без занудных фактов из Википедии вы услышите о том, почему Черное море называется Черным, а Анапа - Анапой. В финале, если повезет с погодой, полюбуемся морским закатом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на водную прогулку в Анапе с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна: тёплое море, ясное небо и минимальная вероятность дождей. Май и октябрь также подойдут для прогулок, но могут быть прохладные дни и небольшие осадки. В остальные месяцы возможны ветра и низкие температуры, что может снизить комфорт от прогулки, но для любителей уединения и свежего воздуха это может стать интересным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.