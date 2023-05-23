Утриш - это уникальный уголок природы с отвесными скалами, реликтовыми деревьями и чистейшим морем.Здесь можно увидеть дельфинов в их естественной среде, насладиться видом водопада Жемчужный и прогуляться по можжевелово-фисташковой роще.

Прогулка начинается и заканчивается в селе Большой Утриш, подходит для взрослых и детей от 2 лет. Опытные гиды расскажут о флоре и фауне заповедника, а также интересные факты о его создании. Утриш - это место, где можно встретить кабанов и благородных оленей, подышать целебным воздухом и насладиться природой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по заповеднику Утриш - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а вероятность увидеть дельфинов высока. Май и сентябрь также подходят для прогулок, однако вода может быть прохладнее, а туристов меньше. В остальные месяцы прогулка возможна, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что может повлиять на комфорт и впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.