Утриш - это уникальный уголок природы с отвесными скалами, реликтовыми деревьями и чистейшим морем.
Здесь можно увидеть дельфинов в их естественной среде, насладиться видом водопада Жемчужный и прогуляться по можжевелово-фисташковой роще.
Здесь можно увидеть дельфинов в их естественной среде, насладиться видом водопада Жемчужный и прогуляться по можжевелово-фисташковой роще.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Восхитительные виды на отвесные скалы
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- 🌿 Прогулка по реликтовым лесам
- 💧 Водопад Жемчужный
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по заповеднику Утриш - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а вероятность увидеть дельфинов высока. Май и сентябрь также подходят для прогулок, однако вода может быть прохладнее, а туристов меньше. В остальные месяцы прогулка возможна, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что может повлиять на комфорт и впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мыс Крокодил
- Водопад Жемчужный
- Можжевелово-фисташковая роща
Описание экскурсии
Идиллический Утриш
Вы остановитесь в трёх живописных лагунах, искупаетесь в открытом море и, если повезёт, увидите дельфинов. Полюбуетесь мысом Крокодил и оцените водопад Жемчужный, ниспадающий в море с высоты 4-х метров. Подышите воздухом с ароматом пицундской сосны и восхититесь нависающими над побережьем отвесными скалами. А ещё в Утрише довольно часто можно встретить прогуливающихся кабанов и благородных оленей!
Организационные детали
- Прогулка начинается и заканчивается в селе Большой Утриш
- Программа подойдет взрослым и детям от 2-х лет
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
ежедневно в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В с. Большой Утриш
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — Организатор в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 246 туристов
Мы — официальный партнер заповедника Утриш. Проводим по нему экскурсии пешком и на собственных лицензированных кораблях более трех лет. С радостью поделимся с вами красотой Краснодарского края!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия космос, в открытом море мы повстречали дельфинов, боже это такая прелесть, они сопровождали нас, прыгали. В общем экскурсия очень понравилась, рекомендую
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Ю
Очень красивая экскурсия! Гид интересно рассказала и о заповеднике, и об истории этих мест, и о событиях, которые были совсем недавно. Виды потрясающие! Встретили дельфинов с малышом 😍 Поплавали в море. И в каком море! Чистейшем! Очень рекомендую прогулку! Жаль нельзя добавить видео…
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Спасибо большое за увлекательную прогулку на яхте. Экскурсовод Соня по пути рассказывала про заповедник, его обитателей, отвечала на вопросы, рассказ был не перегружен, доступен всем. В конце путешествия было купание и встреча дельфинов, благодаря капитану Ивану мы их рассматривали подольше. Все остались очень довольны. Рекомендуем посетить эту экскурсию.
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Очень классная прогулка, возвращались на закате с дельфинами. На катере были с командиром судна Виктором и экскурсоводом Ася. Очень классные и позитивные ребята! Ответственно подходят к своему делу, а самое главное любят его и все стараются сделать для интереса туриста👍
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Е
Потрясающая экскурсия! Познавательная, развлекательная, не утомительная, просто чудесная! Встреча с дельфинами на закате навсегда в моем сердце 🫶🏻!
Рекомендую экскурсию. Но стоит помнить, что встреча с дельфинами - это удача, а не закономерность
Рекомендую экскурсию. Но стоит помнить, что встреча с дельфинами - это удача, а не закономерность
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В
Все прошло отлично! Очень красиво,увидели два вида дельфинов. Экскурсовод очень все подробно и интересно рассказал. Очень понравилось
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