Ночные прогулки и экскурсии Анапы

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Анапе, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
4 отзыва
Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Винные дороги Анапы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
8 000 за всё до 8 чел.
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города
Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом
Начало: У памятника Будзинскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.
    Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Очень довольны! Экскурсию проводила Лидия и мы в полном восторге и от увиденных мест и от личности экскурсовода. Большой Утриш - заповедное
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    место с великолепными видами и растениями-эндемиками. Кипарисовое озеро впечатляет, конечно, но слишком много сопутствующей туристической суеты: ларьки, шоу и т. п. Лидия великолепно знает историю и природу этого края, строит маршрут согласно пожеланиям клиентов, спокойный и аккуратный водитель и, самое главное, интеллигентный и приятный собеседник. Думаем, куда ещё съездить. 🫠

    Очень довольны!Очень довольны!Очень довольны!Очень довольны!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Спасибо Наталье за прекрасный день. Нам всё понравилось.
  • М
    Мария
    13 января 2024
    Винные дороги Анапы
    Экскурсию нам проводила Наталья, нам все понравилось! Наталья очень приятная и деликатная, интересно рассказывает о своем крае и виноделие, на
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    все вопросы ответила. По нашей просьбе в тур включили обед, нам посоветовали оч вкусное место и гид забронировал столик. Нашей целью было увидеть/купить побольше разного вина, поэтому заезжали в фирменные магазины нескольких виноделен. К сожалению, не попали в Гай-Кодзор, тк они не работали в новогодние праздники, поэтому нас отвезли в Скалистый берег и рассказали про их вино и концепцию. Все оч комфортно, однозначно рекомендую

  • е
    елена
    25 декабря 2023
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Нам все понравилось. Рекомендую
  • И
    Ирина
    24 октября 2023
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Благодарны Наталье за отличный день. Человек работает со знанием дела и уважением к людям, с любовью к родному для Натальи краю,
  • С
    Светлана
    4 сентября 2022
    Винные дороги Анапы
    Владимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно все уселись. При рассказах в
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    авто гид использовал микрофон, поэтому в дальнем ряду все было отлично слышно. Гид - интересный рассказчик и знаток тематики. Мы узнали много интересных и неожиданных фактов и информации. Владимир - отличный организатор: по времени мы нигде не ждали, все рассчитано по минутам. Гид помог организовать и вкусный обед, посоветовал вина. Спасибо ОГРОМНОЕ! В следующий раз только с Владимиром будем изучать виноделие Кубани. А оно молодое, но перспективное и масштабное! Винодельни разного плана и истории. Уверяю вас, не пожалеете!!!

    Владимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно всеВладимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно всеВладимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно все
  • К
    Ксения
    13 августа 2022
    Винные дороги Анапы
    Всё замечательно! Наталья рассказала нам интересные истории не только о виноделии, но и об Анапе в целом. Мы скорректировали маршрут
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    по нашему желанию, заехали в другое место, очень удобно. Сама экскурсия интересная и разнообразная, даже смогли посмотреть винодельню, в которую не смогли приехать сами (закончились билеты). Большое спасибо Наталье и Владимиру за массу впечатлений и отлично проведенное время!

    Всё замечательно! Наталья рассказала нам интересные истории не только о виноделии, но и об Анапе вВсё замечательно! Наталья рассказала нам интересные истории не только о виноделии, но и об Анапе в

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Винные дороги Анапы
  4. Анапа: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 690 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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