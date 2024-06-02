читать дальше

авто гид использовал микрофон, поэтому в дальнем ряду все было отлично слышно. Гид - интересный рассказчик и знаток тематики. Мы узнали много интересных и неожиданных фактов и информации. Владимир - отличный организатор: по времени мы нигде не ждали, все рассчитано по минутам. Гид помог организовать и вкусный обед, посоветовал вина. Спасибо ОГРОМНОЕ! В следующий раз только с Владимиром будем изучать виноделие Кубани. А оно молодое, но перспективное и масштабное! Винодельни разного плана и истории. Уверяю вас, не пожалеете!!!