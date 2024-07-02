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5%
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:00
7 июля в 08:30
80007 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Идиллический Большой Утриш: экскурсия из Анапы с личным гидом
Погрузитесь в красоту природы Утриша: реликтовый можжевеловый лес, скалистое побережье и удивительные панорамы Черного моря ждут вас
Начало: Анапа
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
от 6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
9 июля в 10:00
15 июля в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 июля 2024Сегодня были на экскурсии "Идиллический Большой Утриш" с экскурсоводом Юрием. Мы были втроём, двое детей 13 и 11 лет и
- ЕЕкатерина29 июня 2024Наш состав 2 взрослых и 2 детей (5 лет и 1,3 года). Великолепный формат экскурсии, очень комфортное авто. Интерсный и образованный гид Юрий. Экскурсия оставила хорошие впечатления и приятные воспоминания!
- ММарина27 июня 2024Потрясающе красивые места Потрясающе профессиональный гид Юрий, рассказывающий с огромной любовью о горах, людях, местах. Благодарю Вас, Юрий, за возможность прикоснуться к вашему краю, за лояльность, за искренность. Вернусь к Вам обязательно и порекомендую друзьям
- ЕЕлена27 июня 2024Все очень понравилось и мне, и дочке. Спасибо.
- ЕЕкатерина22 июня 2024Экскурсию на Кипарисовое озеро проводил для нас Юрий - спасибо за отличную прогулку! Нас было 5 человек, 2 из них
- ГГалина17 июня 2024Спасибо большое Сергею! Нам очень понравилась ознакомительная экскурсия по Анапе. Гид очень интересно и вдохновленно рассказывал об истории и культуре своего города. Даже дети 10 лет слушали с интересом.
- ЕЕкатерина11 июня 2024Прекрасный гид, интересный маршрут, время экскурсии пролетело незаметно, с удовольствием слушали и взрослые, и дети! Однозначно рекомендую!
- ИИван7 мая 2024Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
- ИИнна18 марта 2024Кратко: интересно, познавательно, очень комфортно, великолепно! А теперь подробности:) Перед экскурсией подвернула ногу, сказали об этом Наталье. Она тут же скорректировала
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На выходные»
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