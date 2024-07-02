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взрослый) Накануне связались и рассказали о месте и времени, договорились о деталях. Это индивидуальная экскурсия, на комфортном автомобиле с кондиционером. И начинается она ещё по дороге к Утришу. Юрий очень интересно рассказывал обо всем, не перегружал стандартными и общеизвестными фактами. Отвечал на все наши вопросы. Детям было очень интересно. Если вы сомневаетесь будет ли интересно детям, то смело выбирайте эту экскурсию. Юрий настоящий профессионал, он заинтересовал нас всех. Невозможно описать красоту Утриша, её нужно увидеть. И взглянуть на Анапу совсем по другому. Такую экскурсию не сравнить с автобусным маршрутом и гидом с микрофоном. Это рассказ местного человека любящего природу, город и свою профессию. Мы ездили рано утром, было не жарко, комфортно было в шортах и футболках, дети были в кроссовках. Брали с собой воду. По нашей просьбе заехали на озеро с кипарисами, покормили рыб и черепах. На катамаранах подплывали совсем близко к кипарисам. Юрий знает все обо всём, умеет заинтересовать, информацией не перегружает и очень интересно рассказывает. Слушать интересно, не утомительно. Экскурсия замечательная смело рекомендую. Мы обязательно поедем и на другие экскурсии и маршруты и будем рекомендовать всем друзьям. Спасибо большое!