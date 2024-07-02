Экскурсии выходного дня в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Анапе, цены от 5 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кипарисовое озеро долины Сукко
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Популярное предложение
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:00
7 июля в 08:30
80007 600 за всё до 6 чел.
Идиллический Большой Утриш
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Популярное предложение
Идиллический Большой Утриш: экскурсия из Анапы с личным гидом
Погрузитесь в красоту природы Утриша: реликтовый можжевеловый лес, скалистое побережье и удивительные панорамы Черного моря ждут вас
Начало: Анапа
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
от 6 700 за всё до 5 чел.
Анапа - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
9 июля в 10:00
15 июля в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июля 2024
    Идиллический Большой Утриш
    Сегодня были на экскурсии "Идиллический Большой Утриш" с экскурсоводом Юрием. Мы были втроём, двое детей 13 и 11 лет и
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    взрослый) Накануне связались и рассказали о месте и времени, договорились о деталях. Это индивидуальная экскурсия, на комфортном автомобиле с кондиционером. И начинается она ещё по дороге к Утришу. Юрий очень интересно рассказывал обо всем, не перегружал стандартными и общеизвестными фактами. Отвечал на все наши вопросы. Детям было очень интересно. Если вы сомневаетесь будет ли интересно детям, то смело выбирайте эту экскурсию. Юрий настоящий профессионал, он заинтересовал нас всех. Невозможно описать красоту Утриша, её нужно увидеть. И взглянуть на Анапу совсем по другому. Такую экскурсию не сравнить с автобусным маршрутом и гидом с микрофоном. Это рассказ местного человека любящего природу, город и свою профессию. Мы ездили рано утром, было не жарко, комфортно было в шортах и футболках, дети были в кроссовках. Брали с собой воду. По нашей просьбе заехали на озеро с кипарисами, покормили рыб и черепах. На катамаранах подплывали совсем близко к кипарисам. Юрий знает все обо всём, умеет заинтересовать, информацией не перегружает и очень интересно рассказывает. Слушать интересно, не утомительно. Экскурсия замечательная смело рекомендую. Мы обязательно поедем и на другие экскурсии и маршруты и будем рекомендовать всем друзьям. Спасибо большое!

  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Наш состав 2 взрослых и 2 детей (5 лет и 1,3 года). Великолепный формат экскурсии, очень комфортное авто. Интерсный и образованный гид Юрий. Экскурсия оставила хорошие впечатления и приятные воспоминания!
  • М
    Марина
    27 июня 2024
    Идиллический Большой Утриш
    Потрясающе красивые места Потрясающе профессиональный гид Юрий, рассказывающий с огромной любовью о горах, людях, местах. Благодарю Вас, Юрий, за возможность прикоснуться к вашему краю, за лояльность, за искренность. Вернусь к Вам обязательно и порекомендую друзьям
    Потрясающе красивые местаПотрясающе красивые местаПотрясающе красивые местаПотрясающе красивые местаПотрясающе красивые места
  • Е
    Елена
    27 июня 2024
    Идиллический Большой Утриш
    Все очень понравилось и мне, и дочке. Спасибо.
    Все очень понравилось и мне, и дочке. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2024
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Экскурсию на Кипарисовое озеро проводил для нас Юрий - спасибо за отличную прогулку! Нас было 5 человек, 2 из них
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    дети. Транспорт комфортный, рассказ Юрия понятный, легкий, с юморком 👍🏻 город свой Юрий любит и знает, что является несомненным плюсом, к гостям (нам) внимательный, приятный в общении. Экскурсию однозначно рекомендуем - великолепные смотровые площадки, прогулка по озеру на катамаране, купание в озере и как бонус кормление рыбок 👌

    Экскурсию на Кипарисовое озеро проводил для нас Юрий - спасибо за отличную прогулку! Нас было 5Экскурсию на Кипарисовое озеро проводил для нас Юрий - спасибо за отличную прогулку! Нас было 5Экскурсию на Кипарисовое озеро проводил для нас Юрий - спасибо за отличную прогулку! Нас было 5Экскурсию на Кипарисовое озеро проводил для нас Юрий - спасибо за отличную прогулку! Нас было 5Экскурсию на Кипарисовое озеро проводил для нас Юрий - спасибо за отличную прогулку! Нас было 5Экскурсию на Кипарисовое озеро проводил для нас Юрий - спасибо за отличную прогулку! Нас было 5Экскурсию на Кипарисовое озеро проводил для нас Юрий - спасибо за отличную прогулку! Нас было 5Экскурсию на Кипарисовое озеро проводил для нас Юрий - спасибо за отличную прогулку! Нас было 5
  • Г
    Галина
    17 июня 2024
    Анапа - первое знакомство
    Спасибо большое Сергею! Нам очень понравилась ознакомительная экскурсия по Анапе. Гид очень интересно и вдохновленно рассказывал об истории и культуре своего города. Даже дети 10 лет слушали с интересом.
  • Е
    Екатерина
    11 июня 2024
    Анапа - первое знакомство
    Прекрасный гид, интересный маршрут, время экскурсии пролетело незаметно, с удовольствием слушали и взрослые, и дети! Однозначно рекомендую!
  • И
    Иван
    7 мая 2024
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
  • И
    Инна
    18 марта 2024
    Анапа - первое знакомство
    Кратко: интересно, познавательно, очень комфортно, великолепно! А теперь подробности:) Перед экскурсией подвернула ногу, сказали об этом Наталье. Она тут же скорректировала
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    маршрут. Экскурсия длилась 3 часа, было очень много интересного, Наталья - великолепный рассказчик, владеет большим количеством информации. И это всё вместе сделало экскурсию и легкой, и интересной - 3 часа пролетели незаметно. . Возили нас на комфортабельном автомобиле, максимально близко подъезжали ко всем достопримечательностям (про ногу я даже забыла). И я даже немного расстроилась, когда экскурсия закончилась, хотелось продолжения))). А с учетом того, что у Натальи много разных маршрутов и экскурсий, такое очень даже возможно!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кипарисовое озеро долины Сукко
  2. Идиллический Большой Утриш
  3. Анапа - первое знакомство
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Озеро Абрау
  10. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2024 год на выходные, 164 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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