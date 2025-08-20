Отправимся в путешествие маленькой группой, чтобы посетить действующий Грязевой Вулкан Шуго.
В нем содержится грязь, считающаяся лечебной из-за высокого содержания йода, брома, бора и других полезных микроэлементов.
Примите целебные ванны и насладитесь видами на Кавказские горы, так же вас ждет дегустация вкусного варенья!
В нем содержится грязь, считающаяся лечебной из-за высокого содержания йода, брома, бора и других полезных микроэлементов.
Примите целебные ванны и насладитесь видами на Кавказские горы, так же вас ждет дегустация вкусного варенья!
Описание экскурсии
Отправимся в путешествие маленькой группой, чтобы посетить действующий Грязевой Вулкан Шуго. Вулкан находится в живописном месте, на территории уютное кафе, душевые кабины, камеры хранения, бесплатная дегустация варенья. В программе:
Вулкан Шуго • Купель Бочка (желающие могут окунуться) • Святой Источник Шелковый Родник (можно набрать воды) • Поездка по Немецкой Дороге • Казачий Дворик Организационные моменты: Группа максимум восемь человек.
Ежедневно в 9:00 и 14.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулкан Шуго
- Купель Бочка
- Святой Источник Шелковый Родник
- Казачий Дворик
Что включено
- Услуги гида
- Вулкан Шуго
- Купель
- Источник
- Две дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Витязево, Джемете забираем. Анапа сбор Автовокзал
Завершение: Привозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 и 14.30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
20 авг 2025
Отличный джиппинг,все понравилось!!!
Р
Руслан
13 авг 2022
Отличная экскурсия! Водитель супер! Всем рекомендую.
А
Анна
4 авг 2022
G
Gva504
4 авг 2022
Это было просто офигенно, водитель настоящий профессионал(ехал на все бабки), грязевой вулкан тоже интересная тема, необычные ощущения при купании)Вообщем крайне советую данную экскурсию, от эмоций и впечатлений будете отходить неделю
С
Соня
3 авг 2022
Мы были на экскурсии вулкан Шуго, и можем с уверенностью сказать, что все было прекрасно: организация на высоте. НАШИ впечатления и воспоминания об этом месте прекрасном останутся на всю жизнь. Самое огромное спасибо хотим выразить гиду Александру за эмоции и замечательные фото. 👍
Т
Татьяна
3 авг 2022
Добрый вечер, очень хотим сказать вам огромное спасибо за прекрасную экскурсию на вулкан отдохнули просто супер, Александру большое за увлекательную экскурсию ждем фото
С
Софья
1 авг 2022
Экскурсия очень понравилась, если оценивать по 10 бальной шкале, то это 13/10. Ездили вдвоем с подругой, получили море впечатлений!
А
Анна
29 июл 2022
О
Ольга
20 июл 2022
Отличная экскурсия! Самые хорошие эмоции!
В
Валентина
18 июл 2022
Все было супер! Посетили черкесский аул, где можно посмотреть животных, а потом было самое интересное, когда пересели на уазик. Это непередаваемые эмоции, когда несёшься по бездорожью на скорости! дети так вообще были в восторге. Накупались в грязи. Единственное-это очень неудобно смывать грязь, речка очень мелководная и холодная
Р
Рожков
6 июл 2022
А
Алена
28 июн 2022
M
Marina.k
23 июн 2022
А
Александр
11 июн 2022
Добрый день, мой отзыв о Джип Туре Шуго. . Понравилось ВСЁ!!!
Забирают от отеля, первая остановка дегустация, место клёвое, домишко такой деревенский, рядом пруд. Есть всё!!! Чача, наливки, вино, наливают от
Забирают от отеля, первая остановка дегустация, место клёвое, домишко такой деревенский, рядом пруд. Есть всё!!! Чача, наливки, вино, наливают от
Н
Никита
9 июн 2022
Ваууу, отдыхая в Анапе, съездил на вулкан Шуго, в восторге от старого забытого чувства детства! Уазик, мальчишки веселят по полной программе. Рекомендуем! Супер!
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Индивидуальная
до 5 чел.
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: Индивидуально из Анапы
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший тур «Опа, Анапа!»: Кипарисовое озеро и Большой Утриш
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
1080 ₽
1200 ₽ за человека
-
8%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 14:00.
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
11 040 ₽
12 000 ₽ за человека