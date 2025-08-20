А Алексей Отличный джиппинг,все понравилось!!!

Р Руслан Отличная экскурсия! Водитель супер! Всем рекомендую.

G Gva504 Это было просто офигенно, водитель настоящий профессионал(ехал на все бабки), грязевой вулкан тоже интересная тема, необычные ощущения при купании)Вообщем крайне советую данную экскурсию, от эмоций и впечатлений будете отходить неделю

С Соня Мы были на экскурсии вулкан Шуго, и можем с уверенностью сказать, что все было прекрасно: организация на высоте. НАШИ впечатления и воспоминания об этом месте прекрасном останутся на всю жизнь. Самое огромное спасибо хотим выразить гиду Александру за эмоции и замечательные фото. 👍

Т Татьяна Добрый вечер, очень хотим сказать вам огромное спасибо за прекрасную экскурсию на вулкан отдохнули просто супер, Александру большое за увлекательную экскурсию ждем фото

С Софья Экскурсия очень понравилась, если оценивать по 10 бальной шкале, то это 13/10. Ездили вдвоем с подругой, получили море впечатлений!

О Ольга Отличная экскурсия! Самые хорошие эмоции!

В Валентина Все было супер! Посетили черкесский аул, где можно посмотреть животных, а потом было самое интересное, когда пересели на уазик. Это непередаваемые эмоции, когда несёшься по бездорожью на скорости! дети так вообще были в восторге. Накупались в грязи. Единственное-это очень неудобно смывать грязь, речка очень мелководная и холодная

Забирают от отеля, первая остановка дегустация, место клёвое, домишко такой деревенский, рядом пруд. Есть всё!!! Чача, наливки, вино, наливают от читать дальше души. Ещё мёд есть. Дальше вулкан, это словами не передать, обязательно попробуйте. Вообще территория комплекса очень хорошая, в кафе реально вкусно и порции большие. Дегустация варенья бесплатно, фито чай, даже маленькую лекцию проводят, мыло всякое продают, пахучие и с грязью, фотограф есть

Комплекс Шуго 5 из 5.

Купель в красивом месте, вода чистая, но холодная.

На ферме дегустация сала копчёного.

Ну и самое главное ОТКРЫТЫЙ УАЗик!!!!!!! Водитель профи.

По лесу, по реке, на подъём!!!!

Прокатил круто.

Рекомендую однозначно,

организаторы молодцы, всё чётко.

