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Описание
Программа:
Сбор экскурсантов и выезд из Анапы (20-30 мин.).
Экскурсия «Таманский полуостров край вулканов и озер» — об уникальном уголке природы — Таманском полуострове, окруженном двумя морями. Лиманы и плавни напоминают об относительно недавнем прошлом полуострова (он был архипелагом из 5 островов), а грязевые вулканы о минувших геологических эпохах. (1 час — 1 час 10 мин.).
Выход из автобуса на территории Пляжа в ст. Голубицкая и самостоятельное посещение грязевого озера, пляжа на Азовском море за дополнительную плату. (3 часа).
Переезд в Анапу и проезд по местам посадки (1 час 40 мин).
Организационные моменты:
Продолжительность около 6 часов от момента отправления до момента прибытия.
Важно! На дальние даты расписание может меняться, туристы будут предупреждены организаторами.
среда, пятница, воскресенье 13.00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Дегустация Таманских вин
Что не входит
Грязевые ванны — 400 рублей
Сувениры
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: среда, пятница, воскресенье 13.00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.