Экскурсия на Азовское море

Вы узнаете об уникальном уголке природы

Вы узнаете об уникальном уголке природы — Таманском полуострове, окруженном двумя морями. Посетите Голубицкое озеро и пляж на Азовском море, где покупаетесь и отдохнете.
Экскурсия на Азовское море
Экскурсия на Азовское море
Экскурсия на Азовское море
Экскурсия на Азовское море
Экскурсия на Азовское море
Экскурсия на Азовское море
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Г. Анапа
  • Голубицкое озеро
  • Таманский полуостров
  • Ст. Голубицкая
  • Азовское море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

  • Сбор экскурсантов и выезд из Анапы (20-30 мин.).
  • Экскурсия «Таманский полуостров край вулканов и озер» — об уникальном уголке природы — Таманском полуострове, окруженном двумя морями. Лиманы и плавни напоминают об относительно недавнем прошлом полуострова (он был архипелагом из 5 островов), а грязевые вулканы о минувших геологических эпохах. (1 час — 1 час 10 мин.).
  • Выход из автобуса на территории Пляжа в ст. Голубицкая и самостоятельное посещение грязевого озера, пляжа на Азовском море за дополнительную плату. (3 часа).
  • Переезд в Анапу и проезд по местам посадки (1 час 40 мин).

Организационные моменты:

  • Продолжительность около 6 часов от момента отправления до момента прибытия.
  • Важно! На дальние даты расписание может меняться, туристы будут предупреждены организаторами.

среда, пятница, воскресенье 13.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация Таманских вин
Что не входит
  • Грязевые ванны — 400 рублей
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: среда, пятница, воскресенье 13.00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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