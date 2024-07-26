Грязевой тур на Азовское море: Вулкан Гефест, пляж в ст. Голубицкая

Грязевой тур на Азовское море
Отличный вариант с пользой провести день. При большом развлекательном моменте, экскурсия весьма познавательная. Расширяйте свой кругозор и получите новые впечатления!
5
3 отзыва
Грязевой тур на Азовское море: Вулкан Гефест, пляж в ст. Голубицкая
Грязевой тур на Азовское море: Вулкан Гефест, пляж в ст. Голубицкая
Грязевой тур на Азовское море: Вулкан Гефест, пляж в ст. Голубицкая
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Выехав из Анапы, экскурсанты погружаются в удивительный мир природы Таманского полуострова. Одной из особенностей природы полуострова является уникальное явление — грязевулканическая деятельность. Преодолев расстояние в 50 км. примерно за час, группа посещает крупнейший на территории региона очаг грязевулканической деятельности — состоящий из нескольких десятков «грифонов» (мини-кратеров) — гору «Гнилая». Именно здесь расположен комплекс «Гефест», где для экскурсантов созданы условия для принятия грязевых процедур прямо на месте извержения лечебной грязи. На территории комплекса «Гефест» группа проводит 2 часа. Но на этом путешествие не заканчивается — группа отправляется на Азовское море и наслаждается купанием в самом мелком море планеты на пляже в станице Голубицкая.
Морская акватория и ракушечный пляж • Кафе и бар • Винные, медовые и пивные СПА • Дегустационный зал и бесплатная дегустация • Продолжительность посещения комплекса — 3 часа. Важная информация: Необходимо взять купальные принадлежности.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет1 300 ₽
Детский билет1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старое русло Кубани
  • Темрюк
  • Вулкан Гефест
  • Ст. Голубицкая
  • Азовское море
  • Озеро Голубицкое
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Дегустация
Что не входит в цену
  • Вход на территорию комплекса «Гефест» - 600 руб.
Место начала и завершения?
Красноармейская ул., 20, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
26 июл 2024
Очень понравилось,и экскурсовод просто замечательный Лариса огромное спасибо,автобус удобный,новый,чистый,все просто супер

Входит в следующие категории Анапы

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиВыездныеНа весь деньЭкскурсии на грязевые ванныАзовское мореПрирода и пейзажиПляжиВулканы

Похожие экскурсии из Анапы

Долина лотосов - поездка из Анапы
На машине
3 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
12 авг в 13:30
14 авг в 08:30
12 000 за всё до 5 чел.
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
На машине
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия от Черного к Азовскому морю с посещением винодельни
Проведите день на берегах трех морей Таманского полуострова: отдохните на азовском пляже, продегустируйте вина и насладитесь природой
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 10 000 за всё до 3 чел.
Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
На автобусе
На катере
скидка
10%
49 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
Погрузитесь в мир природы и релаксации: плантация лотосов, осетровое хозяйство и пляж с вулканической грязью ждут вас
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Расписание: среда; воскресенье в 8:15
Сегодня в 08:00
11 авг в 08:00
15001 350 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анапе
ХорошоТам