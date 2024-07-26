Отличный вариант с пользой провести день. При большом развлекательном моменте, экскурсия весьма познавательная. Расширяйте свой кругозор и получите новые впечатления!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Выехав из Анапы, экскурсанты погружаются в удивительный мир природы Таманского полуострова. Одной из особенностей природы полуострова является уникальное явление — грязевулканическая деятельность. Преодолев расстояние в 50 км. примерно за час, группа посещает крупнейший на территории региона очаг грязевулканической деятельности — состоящий из нескольких десятков «грифонов» (мини-кратеров) — гору «Гнилая». Именно здесь расположен комплекс «Гефест», где для экскурсантов созданы условия для принятия грязевых процедур прямо на месте извержения лечебной грязи. На территории комплекса «Гефест» группа проводит 2 часа. Но на этом путешествие не заканчивается — группа отправляется на Азовское море и наслаждается купанием в самом мелком море планеты на пляже в станице Голубицкая.
Морская акватория и ракушечный пляж • Кафе и бар • Винные, медовые и пивные СПА • Дегустационный зал и бесплатная дегустация • Продолжительность посещения комплекса — 3 часа. Важная информация: Необходимо взять купальные принадлежности.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1 300 ₽
|Детский билет
|1 200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старое русло Кубани
- Темрюк
- Вулкан Гефест
- Ст. Голубицкая
- Азовское море
- Озеро Голубицкое
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Дегустация
Что не входит в цену
- Вход на территорию комплекса «Гефест» - 600 руб.
Место начала и завершения?
Красноармейская ул., 20, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
26 июл 2024
Очень понравилось,и экскурсовод просто замечательный Лариса огромное спасибо,автобус удобный,новый,чистый,все просто супер
Входит в следующие категории Анапы
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