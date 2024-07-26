Выехав из Анапы, экскурсанты погружаются в удивительный мир природы Таманского полуострова. Одной из особенностей природы полуострова является уникальное явление — грязевулканическая деятельность. Преодолев расстояние в 50 км. примерно за час, группа посещает крупнейший на территории региона очаг грязевулканической деятельности — состоящий из нескольких десятков «грифонов» (мини-кратеров) — гору «Гнилая». Именно здесь расположен комплекс «Гефест», где для экскурсантов созданы условия для принятия грязевых процедур прямо на месте извержения лечебной грязи. На территории комплекса «Гефест» группа проводит 2 часа. Но на этом путешествие не заканчивается — группа отправляется на Азовское море и наслаждается купанием в самом мелком море планеты на пляже в станице Голубицкая.

Морская акватория и ракушечный пляж • Кафе и бар • Винные, медовые и пивные СПА • Дегустационный зал и бесплатная дегустация • Продолжительность посещения комплекса — 3 часа. Важная информация: Необходимо взять купальные принадлежности.