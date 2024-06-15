Пляжи Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Анапе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей
Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Завтра в 14:00
21 июня в 08:00
10 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас
«Пустые песчаные пляжи, отвесные скалы с водопадом, лавандовые и подсолнечные поля, винодельни со средиземноморской архитектурой и сочными виноградниками — выбирайте место мечты»
Завтра в 13:00
21 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
Начало: Анапа
«Об экскурсии: У Вас есть замечательная возможность совместить познавательный и недорогой отдых, расширение кругозора с пребыванием на ракушечных пляжах Азовского моря»
Расписание: Согласно расписания в календаре
21 июня в 12:30
23 июня в 12:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    15 июня 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Мы с самого начала хотели ехать по своему маршруту. Алексей - потрясающий фотограф. Он сделал всё, чтобы фотосессия прошла максимально
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    позитивно и легко. По дороге Алексей советовал разные красивые и интересные места для посещения и фотографирования, никуда нас не торопил и на часы не поглядывал. Я очень благодарна ему за прекрасную фотосессию! Исходники фотографий уже у нас. Сидим… Любуемся…

  • О
    Ольга
    22 июля 2023
    Фотопрогулка по Анапе
    Все было очень замечательно, рассказал где и какие места можно посетить находясь в Анапе)))
  • Е
    Елена
    14 июля 2023
    Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский залив
    Великолепная экскурсия! Николай показал невероятно красивые места. Зарядились впечатлениями!
  • В
    Виктория
    9 июля 2023
    Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский залив
    Генеральский пляж в бухте в окружении огромных камней оставил незабываемые впечатления. Маленький кусочек рая. Чистое прозрачное теплое море и ракушки.
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    Интересно было побывать на горе Тримидат, смотровые площадки, красивая длинная лестница. Также остатки древних домов и замка. А ещё вкусное мороженое! Рекомендую!

  • О
    Оюна
    13 июля 2021
    Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
    В целом все понравилось, хороший автомобиль, гид много дал информации, были вопросы к самим локациям, тут только вопросы к тому,
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    что вы слишком хорошо описываете программу тура и ожидаешь немного большего, чем есть на самом деле. Грязевые бассейны без кабинок и раздевалок. Грязь не отстирывается с вещей. Раздевалки и душевые у моря ужасные - некуда сложить вещи. Море вот очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Пляжи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
  2. Фотопрогулка по Анапе
  3. «Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Анапский маяк
  6. Долина лотосов
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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