1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей
Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Завтра в 14:00
21 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас
«Пустые песчаные пляжи, отвесные скалы с водопадом, лавандовые и подсолнечные поля, винодельни со средиземноморской архитектурой и сочными виноградниками — выбирайте место мечты»
Завтра в 13:00
21 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
Начало: Анапа
«Об экскурсии: У Вас есть замечательная возможность совместить познавательный и недорогой отдых, расширение кругозора с пребыванием на ракушечных пляжах Азовского моря»
Расписание: Согласно расписания в календаре
21 июня в 12:30
23 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника15 июня 2024Мы с самого начала хотели ехать по своему маршруту. Алексей - потрясающий фотограф. Он сделал всё, чтобы фотосессия прошла максимально
- ООльга22 июля 2023Все было очень замечательно, рассказал где и какие места можно посетить находясь в Анапе)))
- ЕЕлена14 июля 2023Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский заливВеликолепная экскурсия! Николай показал невероятно красивые места. Зарядились впечатлениями!
- ВВиктория9 июля 2023Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский заливГенеральский пляж в бухте в окружении огромных камней оставил незабываемые впечатления. Маленький кусочек рая. Чистое прозрачное теплое море и ракушки.
- ООюна13 июля 2021В целом все понравилось, хороший автомобиль, гид много дал информации, были вопросы к самим локациям, тут только вопросы к тому,
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Пляжи»
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