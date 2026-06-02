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Природа Большого Утриша и Кипарисовое озеро

Экскурсия в Большой Утриш: уникальные растительные виды и кипарисовое озеро
Вас ждут завораживающие виды открытого моря, горных перевалов, растительности реликтового горного леса, целебный воздух, наполненный ароматами трав и уникальных растений. Вы познакомитесь с историей и достопримечательностями этих мест. А также увидите невероятное по своей красоте Кипарисовое озеро.
5
12 отзывов
Природа Большого Утриша и Кипарисовое озеро
Природа Большого Утриша и Кипарисовое озеро
Природа Большого Утриша и Кипарисовое озеро

Описание экскурсии

Можжевеловый лес, море и кипарисы

Уникальные по своей красоте и природе места находятся менее, чем в часе езды от Анапы. Эти места славятся своими необычными ценными и реликтовыми лесами. Вы побываете в поистине уникальном уголке, где природа собрала редких представителей средиземноморской флоры и фауны. На территории заповедника Большой Утриш находится единственный сохранившийся в Северном Причерноморье можжевелово-фисташковый лес, в котором произрастают более сотни видов деревьев и кустарников. По мнению ученых, здесь есть деревья возрастом до тысячи лет. Вас ждут завораживающие виды открытого моря, горных перевалов, целебный воздух, наполненный ароматами трав и уникальных растений. Вы познакомитесь с историей и достопримечательностями этих мест. А также увидите болотные кипарисы, растущие на уникальном для края Кипарисовом озере, которое поражает своей красотой в любое время года.

В любой удобный день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Заповедник Большой Утриш
  • Кипарисовое озеро
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Анапа, ул. Ленина, 22
Когда и сколько длится?
Когда: В любой удобный день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Т
Для меня главное достоинство — воздух. Возвращаешься с таким лёгким ощущением внутри, как будто заново родился.
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Н
Погуляли по реликтовому лесу, подышали чистейшим воздухом. Кипарисы на воде выглядят волшебно, особенно в солнечный день.
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А
Впечатлён возрастом местных деревьев — до тысячи лет! Сложно представить, сколько всего они пережили. Озеро дополняет картину.
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Д
Интересно было узнать историю этих мест. Гид рассказывал увлечённо, дети даже слушали с вниманием.
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О
Место очень живописное — смесь морского воздуха и хвойного леса творит чудеса с самочувствием. Обязательно вернёмся сюда снова.
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С
Редкий можжевелово-фисташковый лес производит мощное впечатление. А Кипарисовое озеро удивило необычной красотой.
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