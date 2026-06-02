Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждут завораживающие виды открытого моря, горных перевалов, растительности реликтового горного леса, целебный воздух, наполненный ароматами трав и уникальных растений. Вы познакомитесь с историей и достопримечательностями этих мест. А также увидите невероятное по своей красоте Кипарисовое озеро. 5 12 отзывов

Наталья Ваш гид в Анапе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -2% 8000 ₽ выгода 160 ₽ 7840 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 12 отзывов 4 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Можжевеловый лес, море и кипарисы Уникальные по своей красоте и природе места находятся менее, чем в часе езды от Анапы. Эти места славятся своими необычными ценными и реликтовыми лесами. Вы побываете в поистине уникальном уголке, где природа собрала редких представителей средиземноморской флоры и фауны. На территории заповедника Большой Утриш находится единственный сохранившийся в Северном Причерноморье можжевелово-фисташковый лес, в котором произрастают более сотни видов деревьев и кустарников. По мнению ученых, здесь есть деревья возрастом до тысячи лет. Вас ждут завораживающие виды открытого моря, горных перевалов, целебный воздух, наполненный ароматами трав и уникальных растений. Вы познакомитесь с историей и достопримечательностями этих мест. А также увидите болотные кипарисы, растущие на уникальном для края Кипарисовом озере, которое поражает своей красотой в любое время года.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Заповедник Большой Утриш

Кипарисовое озеро Что включено Транспорт

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы туриста Место начала и завершения? Анапа, ул. Ленина, 22 Когда и сколько длится? Когда: В любой удобный день Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.