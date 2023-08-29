Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
На комфортабельном автобусе сможем увидеть больше за меньшее время — идеальный вариант, если для отдыха есть только выходные, а душа требует новые впечатления прямо сейчас.
Увидим Сочи, достопримечательности Гагры, проедем через скалистый Юпшарский каньон к высокогорному озеру Рица. Прогуляемся по набережной вечерней Пицунды, искупаемся в море и посетим древнейшие храмы Абхазии. Заедем в Лыхны, Сухум и Новый Афон. Последний впечатлит нас своими кипарисовыми аллеями и рукотворным водопадом.
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Описание
Организационные детали
Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
Указанное время может меняться в зависимости от транспортной ситуации на дорогах.
Рекомендуем взять с собой удобную обувь без каблука, купальные принадлежности и обязательно паспорт для прохождения границы. Детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Детям с 14 до 18 лет — паспорт и свидетельство о рождении. Детям до 18 лет без сопровождающего родителя — нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию.
Для вашего комфорта рекомендуем взять плед, подголовник, переносной аккумулятор для зарядки телефона, питьевую воду.
Обращаем внимание, что в Абхазии действует роуминг, банковские карты не принимают. Если планируете посещать храмы, женщинам необходимо взять платки и надеть юбку ниже колена, мужчинам — брюки. Если планируете посетить пещеру, возьмите тёплые вещи на 11 градусов.
Купаться в озере Рица запрещено.
Программа тура по дням
Витязево, Анапа, Новороссийск - посадка в автобус и ночной переезд
Посадка в автобус начинается с 18:00 в Витязево. Далее — Анапа, Новороссийск. Точное время и место организатор сообщит заранее.
Общее время в пути до российско-абхазской границы — 9 часов. По дороге сделаем 2-3 санитарные остановки. К утру будем в Сочи и сможем полюбоваться городом из окна автобуса.
Сочи, пересечение границы, Гагра, озеро Рица, Пицунда
Рано утром приезжаем в Сочи, осмотрим достопримечательности из окна автобуса: санатории и парки, Адлер, Мацесту, Хосту и «Олимпийский парк». Далее переходим границу пешком. Для этого достаточно паспорта РФ, Беларуси, Казахстана, ДНР, ЛНР.
Знакомство с Абхазией начнём с курортной Гагры. Увидим дачу Сталина, аутентичный ресторан «Гагрипш», прогуляемся в парке. Будет выделено время на завтрак. После направимся в горы — к озеру Рица. По дороге остановимся на пасеке в Бзыпском ущелье, у Голубого озера, посмотрим на живописные скалы Юпшарского каньона. Скоро по серпантину окажемся на высоте 950 метров, где располагается среди гор и густых лесов национального парка крупнейшее озеро Абхазии. Здесь мы сделаем остановку на несколько часов, чтобы вы самостоятельно смогли прогуляться по окрестностям в комфортном вам темпе, насладиться видами вокруг и пообедать.
К вечеру приедем в Пицунду, вместе пройдёмся по набережной, сосновой роще и осмотрим достопримечательности ещё одного абхазского курорта. Желающие смогут отдохнуть на пляже и покупаться в море. Свободное время на ужин и заселение в гостиницу.
Лыхны, Сухум, Новый Афон и ночной переезд в Анапу
Встречаемся в заранее оговорённое время и отправляемся на экскурсию в село Лыхны, что в Гудаутском районе Абхазии. Увидим древний храм 8 века, руины княжеского дворца и поляну Лыхнашта. Будет выделено время на завтрак.
Переезжаем в Сухум, по пути познакомимся с городом Гудаута. Прогуляемся по набережной столицы Абхазии. После чего направляемся в Новый Афон — курорт с фруктовыми рощами, кипарисовыми аллеями и уникальными достопримечательностями, без которых невозможно представить поездку в Абхазию. Здесь у нас запланирована экскурсия в Новоафонский мужской монастырь, расположенный у подножия Афонской горы и являющийся важнейшим духовным центром региона. Посетим собор Пантелеимона Целителя, рассмотрим храм Симона Кананита и полюбуемся рукотворным водопадом в ущелье. После обеда желающие смогут за доплату сходить в Новоафонскую пещеру.
К вечеру рассаживаемся поудобнее в автобусе и отправляемся к границе. Далее ночной переезд в Анапу с 2 санитарными остановками. Прибытие в город ранним утром на следующий день.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анапа / Витязево / Новороссийск, с 18:00Завершение: Анапа, утром на следующий день после окончания тура
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.