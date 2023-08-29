Рано утром приезжаем в Сочи, осмотрим достопримечательности из окна автобуса: санатории и парки, Адлер, Мацесту, Хосту и «Олимпийский парк». Далее переходим границу пешком. Для этого достаточно паспорта РФ, Беларуси, Казахстана, ДНР, ЛНР.

Знакомство с Абхазией начнём с курортной Гагры. Увидим дачу Сталина, аутентичный ресторан «Гагрипш», прогуляемся в парке. Будет выделено время на завтрак. После направимся в горы — к озеру Рица. По дороге остановимся на пасеке в Бзыпском ущелье, у Голубого озера, посмотрим на живописные скалы Юпшарского каньона. Скоро по серпантину окажемся на высоте 950 метров, где располагается среди гор и густых лесов национального парка крупнейшее озеро Абхазии. Здесь мы сделаем остановку на несколько часов, чтобы вы самостоятельно смогли прогуляться по окрестностям в комфортном вам темпе, насладиться видами вокруг и пообедать.

К вечеру приедем в Пицунду, вместе пройдёмся по набережной, сосновой роще и осмотрим достопримечательности ещё одного абхазского курорта. Желающие смогут отдохнуть на пляже и покупаться в море. Свободное время на ужин и заселение в гостиницу.