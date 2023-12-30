Хотите попробовать нежнейший сыр и ароматное домашнее вино? На два часа мы отправимся в гастрономическое путешествие по уникальной экоферме. Вас ждет насыщенная программа, дегустации и фуршет. Все это — на фоне живописной природы Большого Утриша. Вы также сможете пообщаться с дружелюбными обитателями экофермы, козочками и другими животными.

Описание

Бухта Большого Утриша, фуршет и домашнее вино Добро пожаловать на уникальную экоферму с захватывающим видом на морскую гладь и живописную бухту Большого Утриша. Вас ждет увлекательная программа, наполненная близким общением с нашими нежными козочками и другими обитателями этой удивительной экофермы. А что может быть лучше, чем насладиться вкуснейшим фуршетом, где на горячем мангале ждет вас аппетитный жареный сыр, а свежее капрезе будет гармонично сочетаться с букетом нашего домашнего вина? Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в атмосферу естественной гармонии, насладиться видом на море и создать яркие воспоминания на уютной экоферме с пышной буйностью природы вокруг. Важная информация Экскурсия проводится при наборе от 3-х человек.