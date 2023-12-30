Поездка на экоферму с дегустацией вина и сыра

Индивидуальная экскурсия в Анапе
Хотите попробовать нежнейший сыр и ароматное домашнее вино? На два часа мы отправимся в гастрономическое путешествие по уникальной экоферме. Вас ждет насыщенная программа, дегустации и фуршет. Все это — на фоне живописной природы Большого Утриша. Вы также сможете пообщаться с дружелюбными обитателями экофермы, козочками и другими животными.
Поездка на экоферму с дегустацией вина и сыра
Поездка на экоферму с дегустацией вина и сыра
Поездка на экоферму с дегустацией вина и сыра
Поездка на экоферму с дегустацией вина и сыра
Поездка на экоферму с дегустацией вина и сыра
Поездка на экоферму с дегустацией вина и сыра
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Большой Утриш
  • Экоферма

Описание

Бухта Большого Утриша, фуршет и домашнее вино Добро пожаловать на уникальную экоферму с захватывающим видом на морскую гладь и живописную бухту Большого Утриша. Вас ждет увлекательная программа, наполненная близким общением с нашими нежными козочками и другими обитателями этой удивительной экофермы. А что может быть лучше, чем насладиться вкуснейшим фуршетом, где на горячем мангале ждет вас аппетитный жареный сыр, а свежее капрезе будет гармонично сочетаться с букетом нашего домашнего вина? Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в атмосферу естественной гармонии, насладиться видом на море и создать яркие воспоминания на уютной экоферме с пышной буйностью природы вокруг. Важная информация Экскурсия проводится при наборе от 3-х человек.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение фермы
  • Дегустация сыров
  • Фуршет
  • Контактное общение с животными
Что не входит
  • Посещение сыроварни (находится в другом месте)
Место начала и завершения?
Варваровка, Краснодарский край
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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