Хотите попробовать нежнейший сыр и ароматное домашнее вино? На два часа мы отправимся в гастрономическое путешествие по уникальной экоферме. Вас ждет насыщенная программа, дегустации и фуршет. Все это — на фоне живописной природы Большого Утриша. Вы также сможете пообщаться с дружелюбными обитателями экофермы, козочками и другими животными.
Ближайшие даты:
30
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
янв
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
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Что вас ожидает:
- Большой Утриш
- Экоферма
Описание
Бухта Большого Утриша, фуршет и домашнее вино Добро пожаловать на уникальную экоферму с захватывающим видом на морскую гладь и живописную бухту Большого Утриша. Вас ждет увлекательная программа, наполненная близким общением с нашими нежными козочками и другими обитателями этой удивительной экофермы. А что может быть лучше, чем насладиться вкуснейшим фуршетом, где на горячем мангале ждет вас аппетитный жареный сыр, а свежее капрезе будет гармонично сочетаться с букетом нашего домашнего вина? Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в атмосферу естественной гармонии, насладиться видом на море и создать яркие воспоминания на уютной экоферме с пышной буйностью природы вокруг. Важная информация Экскурсия проводится при наборе от 3-х человек.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение фермы
- Дегустация сыров
- Фуршет
- Контактное общение с животными
- Что не входит
- Посещение сыроварни (находится в другом месте)
- Место начала и завершения?
- Варваровка, Краснодарский край
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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