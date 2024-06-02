Дегустации на экскурсиях в Анапе – попробуйте новое на вкус

Найдено 7 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Анапе, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
23 отзыва
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Абрау-Дюрсо: экскурсия и дегустация»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 5 чел.
Тамань: античная история и современное виноделие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: От места вашего проживания
«, дегустация в поместье Голубицкое — 1500 руб»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
10 000 за всё до 6 чел.
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
«На дегустации допускаются путешественники от 18 лет»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 000 за всё до 8 чел.
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
4 отзыва
Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
«В завершение вас ждет дегустационный зал в Марьиной роще, где вы попробуете местные сухие, десертные и игристые вина»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
«На дегустацию допускаются путешественники старше 18 лет»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Шато Пино и русская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
«А в лучших панорамных точках будут фотоостановки с подарочной дегустацией авторских сухих вин от гида с 20-ти летним стажем винодела»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000 за всё до 8 чел.
Лучшие винодельни Таманского полуострова
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
Винодельни Таманского полуострова: путешествие по миру вин Анапы
Погрузитесь в мир виноделия Анапы, посетив лучшие винодельни Таманского полуострова. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
«Входные билеты и дегустации не включены в стоимость: Поместье Голубицкое — 930 руб»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
11 900 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
    Кому интересно современное анапское виноделие очень рекомендуем, и конечно любителям сухих вин🍷
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
    Все очень хорошо состыкованы по времени при этом всегда есть возможность что-то переиграть
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
    Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний о красивых местах, вине
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    и потрясающих людях. Спасибо Владимиру за профессионализм и чуткость. Особое спасибо за перекус мидиями, которое Владимир нам организовал между винодельнями. С удовольствием встретимся с вами вновь

    Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.
  • Н
    Надежда
    24 мая 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Были на этой экскурсии 22 мая. Очень понравилось всё: экскурсовод, места, машина, погода! Было очень интересно, душевно и комфортно! Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
  • А
    Артур
    11 мая 2024
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная) машина с кондиционером. Лидия
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    приняла к сведению все наши "хотелки" по экскурсии и выстроила оптимальный маршрут. Приятное, ненавязчивое общение и преподнесение информации. Сама экскурсия интересная и познавательная. Все прошло отлично!

    Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная)Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная)
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Спасибо Наталье за прекрасный день. Нам всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Дегустационные туры»

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  5. Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 9 500 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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