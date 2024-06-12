Добро пожаловать на удивительную экоферму — здесь, в предгорьях Кавказа, на свободном выпасе живёт более 200 козочек (а ещё куры и гуси). Вас ждёт общение с животными — вы понаблюдаете за их повадками и даже покормите, если захотите. А дополнит ваши впечатления дегустация сыров и домашнего вина с видом на море и Большой Утриш.

за 1 человека или 1800 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Знакомство с козами

Вы сможете прогуляться по ферме, познакомиться с милыми животными. А мы расскажем, как строятся отношения внутри стада, что едят козы и как за ними нужно ухаживать. И почему же так полезно козье молоко.

А теперь — дегустация

С фермы открывается завораживающая панорама морской глади и бухты Большого Утриша — от такого вида у вас точно разгуляется аппетит. Мы предложим лучшие сорта домашних выдержанных сыров. А к ним — домашнее вино и козье молоко. Все продукты экологически чисты и натуральны, насыщенный вкус вас в этом убедит. Понравившийся сыр можно купить и увезти с собой!

Организационные детали