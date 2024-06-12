Добро пожаловать на удивительную экоферму — здесь, в предгорьях Кавказа, на свободном выпасе живёт более 200 козочек (а ещё куры и гуси). Вас ждёт общение с животными — вы понаблюдаете за их повадками и даже покормите, если захотите. А дополнит ваши впечатления дегустация сыров и домашнего вина с видом на море и Большой Утриш.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Знакомство с козами
Вы сможете прогуляться по ферме, познакомиться с милыми животными. А мы расскажем, как строятся отношения внутри стада, что едят козы и как за ними нужно ухаживать. И почему же так полезно козье молоко.
А теперь — дегустация
С фермы открывается завораживающая панорама морской глади и бухты Большого Утриша — от такого вида у вас точно разгуляется аппетит. Мы предложим лучшие сорта домашних выдержанных сыров. А к ним — домашнее вино и козье молоко. Все продукты экологически чисты и натуральны, насыщенный вкус вас в этом убедит. Понравившийся сыр можно купить и увезти с собой!
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст детей — от трёх лет
- Ферма находится в с. Варваровка, добраться нужно самостоятельно на такси или общественном транспорте (время в пути из центра Анапы ~20 минут). По запросу за доплату мы можем организовать трансфер, подробности в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Анапе
Меня зовут Павел, и я с гордостью представляю вам настоящую экоферму, на которой обитает 240 козочек и около 30 других животных. Мы занимаемся сыроварением более 10 лет и достигли вЗадать вопрос
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