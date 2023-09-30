Автобусная экскурсия из Анапы: Поездка в Геленджик и аквапарк Золотая бухта
Мы отправимся в Геленджик, полюбуемся природой Черноморского побережья и насладимся местным климатом.
Важной оставляющей поездки будет посещение самого большого в России аквапарка «Золотая бухта», площадь которого более 15 гектаров!
Важной оставляющей поездки будет посещение самого большого в России аквапарка «Золотая бухта», площадь которого более 15 гектаров!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Ст. Анапская
- Хребет «Семисам»
- Панорама Анапской долины
- Родник «У орла»
- Ст. Натухаевская
- Семигорье
- Баканский перевал
- Ст. Верхнебаканская
- Ущелье «Волчьи ворота»
- Панорама Цемесской долины
- П. Цемдолина
- Г. Новороссийск
- Порт
- Промышленные объекты Новороссийска
- Мемориал «Огненный рубеж»
- Нефтегавань
- Хребет Маркотх и растительность
- Мемориал «Морякам Революции»
- Панорама Цемесской бухты
- П. Кабардинка
- Геленджикская долина
- П. Марьина Роща
- Г. Геленджик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы отправимся в Геленджик, полюбуемся природой Черноморского побережья и насладимся местным климатом.
Важной оставляющей поездки будет посещение самого большого в России аквапарка «Золотая бухта», площадь которого более 15 гектаров!
Аквапарк «Золотая бухта»
На территории аквапарка: 69 спусков, 17 бассейнов, 49 горок, 10 водных аттракционов, ресторан, рассчитанный на 700 посадочных мест, а также множество других невероятных развлечений. При этом цена посещения аквапарка для экскурсионных групп значительно демократичнее, чем в кассе аквапарка.
Программа:
- Сбор экскурсантов в автобус и выезд из Анапы — (20-30 мин.);
- Автобусная экскурсия по маршруту: Анапа — Новороссийск — Геленджик;
- Выход на территории прилегающей к аквапарку;
- Отдых в аквапарке (не менее 7 часов);
- Отправление в Анапу и дорога обратно.
Важно знать:
- Продолжительность около 9 часов от момента отправления до момента прибытия.
- Протяженность 92 км.
Что взять с собой:
- Деньги на посещение аквапарка на питание, на сувениры.
- Удобная в дороге одежда и обувь.
- Фото-видеотехника.
- Купальные принадлежности.
- Головные уборы.
- Важно! На дальние даты расписание может меняться, туристы будут предупреждены организаторами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Сувениры
- Цена в аквапарке в зависимости от роста: от 140 см — 2 000 руб., от 106 до 140 см — 1 100 руб., до 106 см. — бесплатно
- Место начала и завершения?
- Анапа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На автобусе
Выездные
На весь день
Для школьников
Развлечения
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