Приглашаем вас в захватывающее путешествие из Анапы, которое увлечет вас в мир истории, гастрономии и природы. Вас ждет посещение живописной Цемесской бухты и основных достопримечательностей Новороссийска.
Затем вы отправитесь в Шато
Затем вы отправитесь в Шато
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация изысканных вин
- 🐌 Посещение уникальной улиточной фермы
- 🚢 Прогулка по историческому Новороссийску
- 🎨 Галерея с картинами местных художников
- 🚗 Выставка ретро-автомобилей
- 🌄 Живописные виды Цемесской бухты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться теплыми днями, что делает поездку комфортной и приятной. Виноградники в этот период особенно живописны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Цемесская бухта
- Крейсер Михаил Кутузов
- Морской порт
- Набережная адмирала Серебрякова
- Фонтан Дарующая воду
- Памятники Брежневу, основателям и освободителям города
Описание экскурсии
Виноградники, улиточная ферма и ретро-машины
Шато Пино — это уголок Европы в Краснодарском крае. Вы полюбуетесь живописными виноградниками, заглянете на выставку ретро-автомобилей и в уютную галерею с картинами местных художников. Насладитесь царящей здесь аристократической атмосферой и шикарным вином. А также посетите улиточную ферму, где в специальных домиках живет несколько тысяч питомцев.
Славный Новороссийск
В Новороссийске мы насладимся видами Цемесской бухты и увидим символы города: крейсер Михаил Кутузов, морской порт, набережную адмирала Серебрякова и фонтан «Дарующая воду». Проедем по главной улице и рассмотрим знаменитые памятники: Брежневу, основателям и освободителям города. Я расскажу, как складывалась история Новороссийска и какое античное поселение было на его месте раньше.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты в Шато Пино оплачиваются дополнительно — 600-1300 р. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Индивидуально из Анапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1907 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Наталья - красивый, грамотный и обаятельный гид. Много структурированной информации, но не напрягает. Чувствуется любовь к краю и своему делу.
Сама винодельня - вина было предложены ровные, процесс экскурсии и дегустации отлажен, довольно большие группы, но гид Яцкевич справлялся. Он и придал уникальности довольно стандартному мероприятию. Улитки готовят отлично.
Хороший музей ретро автомобилей и выставочный зал. Детям тоже было интересно
Сама винодельня - вина было предложены ровные, процесс экскурсии и дегустации отлажен, довольно большие группы, но гид Яцкевич справлялся. Он и придал уникальности довольно стандартному мероприятию. Улитки готовят отлично.
Хороший музей ретро автомобилей и выставочный зал. Детям тоже было интересно
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Е
Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации!
Вино, улитки, прекрасный Новороссийск и лаванда! Наталья- настоящий профессионал!
Спасибо 🙏
Вино, улитки, прекрасный Новороссийск и лаванда! Наталья- настоящий профессионал!
Спасибо 🙏
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О
Великолепно провели день, много узнали о вине, винодельнях. Побывали на дегустации вина, оценили вкус улиток. Проехали по Новороссийску, посмотрели основные достопримечательности, прогулялись по набережной. Спасибо Владимиру за прекрасную поездку.
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С Натальей уже не первый раз путешествуем Отличная экскурсия. Красивые пейзажи, арт- галерея, ретро музей, улитки и шикарная винодельня и набережная Новороссийска.
Насыщенная экскурсия Спасибо за творческий подход. Рекомендую!!!
Насыщенная экскурсия Спасибо за творческий подход. Рекомендую!!!
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Н
Прекрасная экскурсия, для тех, кто любит вино и гастрономию. Организатор пошел нам навстречу и внес изменения в экскурсию, чтобы мы отобедали в ресторане Шато Пино, а также Сама экскурсия на
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Хорошая экскурсия с акцентом именно на винодельню. Новороссийск по факту вы увидите из окна машины. Тут скорее история про погоду и заранее запланированное расписание, т. к. когда мы приехали на набережную, успели посмотреть только корабль и время было уже ехать на винодельню. Винодельня прекрасна. Улитки вкусны, а экскурсия очень интересная
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