Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день

Оценить знаковые места города-героя и посетить изысканную гравитационную винодельню Шато Пино

Индивидуальная
Приглашаю в путешествие, сочетающее историю, гастрономию и природу Черноморского побережья! Вы увидите живописную Цемесскую бухту и главные достопримечательности Новороссийска.

А в современном агоротуристическом комплексе Шато Пино продегустируете вино с улитками в окружении склонов горы Колдун.
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Виноградники, улиточная ферма и ретро-машины

Шато Пино — это уголок Европы в Краснодарском крае. Вы полюбуетесь живописными виноградниками, заглянете на выставку ретро-автомобилей и в уютную галерею с картинами местных художников. Насладитесь царящей здесь аристократической атмосферой и шикарным вином. А также посетите улиточную ферму, где в специальных домиках живет несколько тысяч питомцев.

Славный Новороссийск

В Новороссийске мы насладимся видами Цемесской бухты и увидим символы города: крейсер Михаил Кутузов, морской порт, набережную адмирала Серебрякова и фонтан «Дарующая воду». Проедем по главной улице и рассмотрим знаменитые памятники: Брежневу, основателям и освободителям города. Я расскажу, как складывалась история Новороссийска и какое античное поселение было на его месте раньше.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты в Шато Пино оплачиваются дополнительно — 600-1300 р. с человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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