Приглашаем вас в захватывающее путешествие из Анапы, которое увлечет вас в мир истории, гастрономии и природы. Вас ждет посещение живописной Цемесской бухты и основных достопримечательностей Новороссийска.Затем вы отправитесь в Шато

Пино, где вас ожидает дегустация изысканных вин в сочетании с улитками, выращенными на местной ферме. Это уникальная возможность насладиться красотами виноградников, узнать много нового о виноделии и попробовать гастрономические шедевры в окружении великолепных горных пейзажей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться теплыми днями, что делает поездку комфортной и приятной. Виноградники в этот период особенно живописны.

Сейчас август — это идеальное время.