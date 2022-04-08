Что вас ожидает

Виноградники, улиточная ферма и ретро-машины

Шато Пино — это уголок Европы в Краснодарском крае. Вы полюбуетесь живописными виноградниками, заглянете на выставку ретро-автомобилей и в уютную галерею с картинами местных художников. Насладитесь царящей здесь аристократической атмосферой и шикарным вином. А также посетите улиточную ферму, где в специальных домиках живет несколько тысяч питомцев.

Славный Новороссийск

В Новороссийске мы насладимся видами Цемесской бухты и увидим символы города: крейсер Михаил Кутузов, морской порт, набережную адмирала Серебрякова и фонтан «Дарующая воду». Проедем по главной улице и рассмотрим знаменитые памятники: Брежневу, основателям и освободителям города. Я расскажу, как складывалась история Новороссийска и какое античное поселение было на его месте раньше.

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