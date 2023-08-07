Предлагаем посетить самые топовые места Анапы и сделать уникальные, красочные фото и видео. Вы сможете насладиться красотами природы, изумительными видами на море, горы и на сам город с высоты птичьего полета.

Что вас ждетВо время экскурсии мы побываем в самых интересных местах Анапского района. Мы отправимся к Кипарисовому озеру — одной из самых необычных достопримечательностей в окрестностях Анапы. Здесь в изумрудных водах растут напоминающие волшебных исполинов кипарисы. Вы полюбуетесь окружающими горами и подышите кристально чистым воздухом.

Со смотровой площадки «800 ступеней», у начала спуска, открывается потрясающей красоты вид на Черное море, Анапу и окрестности. Название спуск получил от лестницы, состоящей примерно из 800 ступеней, которые ведут к морю. Еще одна важная и популярная достопримечательность в окрестностях Анапы — храм святой Варвары. Это впечатляющее сооружение, расположенное на окраине села Варваровка, кроме эстетической красоты несет еще и духовную ценность. На территории храма находится целебный источник, из которого можно набрать и испить воды.

Мы побываем на смотровой площадке у Поклонного креста, где представлены древнейшие колокола, которые чудом уцелели до наших дней, и у стелы «Начало Кавказских гор». Также вас ждет дегустация вина и меда.