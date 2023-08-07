Посетите топовые места окрестностей Анапы в групповой экскурсии в мини-группе
На этой экскурсии предлагаем вам побывать на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор, а также на смотровой площадке у Поклонного креста.
Насладитесь красотами природы, изумительными видами на море, горы и на сам город Анапа с высоты птичьего полета, а также сделайте красочные снимки на память.
Насладитесь красотами природы, изумительными видами на море, горы и на сам город Анапа с высоты птичьего полета, а также сделайте красочные снимки на память.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кипарисовое озеро
- Смотровая площадка «800 ступеней»
- Храм святой Варвары
- Начало Кавказских гор
- Смотровая площадка у Поклонного креста
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем посетить самые топовые места Анапы и сделать уникальные, красочные фото и видео. Вы сможете насладиться красотами природы, изумительными видами на море, горы и на сам город с высоты птичьего полета.
Что вас ждетВо время экскурсии мы побываем в самых интересных местах Анапского района. Мы отправимся к Кипарисовому озеру — одной из самых необычных достопримечательностей в окрестностях Анапы. Здесь в изумрудных водах растут напоминающие волшебных исполинов кипарисы. Вы полюбуетесь окружающими горами и подышите кристально чистым воздухом.
Со смотровой площадки «800 ступеней», у начала спуска, открывается потрясающей красоты вид на Черное море, Анапу и окрестности. Название спуск получил от лестницы, состоящей примерно из 800 ступеней, которые ведут к морю. Еще одна важная и популярная достопримечательность в окрестностях Анапы — храм святой Варвары. Это впечатляющее сооружение, расположенное на окраине села Варваровка, кроме эстетической красоты несет еще и духовную ценность. На территории храма находится целебный источник, из которого можно набрать и испить воды.
Мы побываем на смотровой площадке у Поклонного креста, где представлены древнейшие колокола, которые чудом уцелели до наших дней, и у стелы «Начало Кавказских гор». Также вас ждет дегустация вина и меда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Водитель-гид
- Дегустация вина, меда
- Что не входит
- Катание на лодке, сапе, катамаране, зиплайне на Кипарисовом озере
- Трансфер по заповеднику к Кипарисовому озеру (пешком — бесплатно)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем с адреса проживания туристаЗавершение: Развозим по адресам проживания туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Встреча с адреса проживания туриста
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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