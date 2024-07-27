Приглашаю вас прогуляться по городу-герою Новороссийску, осмотреть памятники и знаковые достопримечательности. Кроме того, вам представиться возможность посетить поселок Абрау-Дюрсо.
Вы увидите большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотосессий, шоу поющих фонтанов.
Вы увидите большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотосессий, шоу поющих фонтанов.
Описание экскурсии
Вечерний Новороссийск и Абрау-ДюрсоЭтот маршрут позволит познакомится с современностью города-героя Новороссийска, увидеть его сегодняшний день, прогуляться по прекрасной набережной, осмотреть памятники, которые там находятся. При желании — посетить военный крейсер Михаил Кутузов. Вы посетите поселок Абрау-Дюрсо, которые многие называют заповедником красивой жизни: большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотоссесий. Прогуливаясь в Абрау-Дюрсо, вы будете останавливаться на каждом шагу, чтобы запечатлеть себя на фоне Царь-бутылки, дизайнерского фонтана в виде бутылки шампанского. «Огромная бутылка» состоит из почти двух тысяч «стандартных» стеклянных бутылок. Вечером у фонтана работает подсветка, бьющая струя воды напоминает брызги шампанского, в темное время суток — зрелище феерическое и торжественное. А еще вы сможете запечатлеть себя у фонтанчика с обезьянкой, которая сидит на бутылке шампанского и, конечно, в парке, где множество инсталляций, интересных композиций и скульптур, а также зеленых насаждений. В этом месте будет интересно и взрослым, и детям. Здесь чисто, уютно, красиво и хочется фотографировать буквально каждый уголок. Вечером на набережной озера можно наблюдать невероятное сказочное лазерное шоу поющих фонтанов. Фонтаны расположены прямо в озере, неподалеку от берега.
по вторникам в 14:15
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новороссийск, набережная адмирала Серебрякова
- Набережная озера Абрау
- Шоу поющих фонтанов
Что включено
- Автобусная экскурсия
- Услуги гида
- Галерея Света
- Шоу музыкальных фонтанов
Что не входит в цену
- Посещение крейсера Михаил Кутузов 600/300
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам в 14:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Нам очень "повезло" с погодой 🙂 Лил дождь и эта экскурсия оказалась некоторым спасением.
Из Анапы заехали в Сукко и забрали группу, далее двинулись в Новороссийск. Экскурсовод Елена Юрьевна всю дорогу
Из Анапы заехали в Сукко и забрали группу, далее двинулись в Новороссийск. Экскурсовод Елена Юрьевна всю дорогу
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А
Это была наша вторая экскурсия с замечательным гидом Ларисой. Очень рады, что снова попали к ней в группу. Видно, что человек любит и ответственно выполняет свою работу. Спасибо ей! Экскурсия
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Л
Замечательная и очень познавателтная экскурсия!!! Спасибо экскурсрводу Елене!!! Все 5 часов сколтко длилась поезлка, она все время рассказывала о достопрммечательностях каждого города и поселка нашего маршрута. Не забываемая экскурсия на крейсер и, конечно же, шру фонтанов в Абрау!!! Рекомендую!!! Обязательно посетите!!!!
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М
Замечательная и очень познавателтная экскурсия!!! Спасибо экскурсрводу Елене!!! Все 5 часов сколтко длилась поезлка, она все время рассказывала о достопрммечательностях каждого города и поселка нашего маршрута. Не забываемая экскурсия на крейсер и, конечно же, шру фонтанов в Абрау!!! Рекомендую!!! Обязательно посетите!!!!
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Н
Очень понравилась поездка. Экскурсовод много и интересно рассказывала на протяжении всей поездки. Советую всем кто любит организованный активный отдых.
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Г
Все отлично, увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод, фонтаны просто супер. Всем довольны.
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