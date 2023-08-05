Вечерний Новороссийск и Абрау-ДюрсоЭтот маршрут позволит познакомится с современностью города-героя Новороссийска, увидеть его сегодняшний день, прогуляться по прекрасной набережной, осмотреть памятники, которые там находятся. При желании — посетить военный крейсер Михаил Кутузов.

Вы посетите поселок Абрау-Дюрсо, которые многие называют заповедником красивой жизни: большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотоссесий. Прогуливаясь в Абрау-Дюрсо, вы будете останавливаться на каждом шагу, чтобы запечатлеть себя на фоне Царь-бутылки, дизайнерского фонтана в виде бутылки шампанского. «Огромная бутылка» состоит из почти двух тысяч «стандартных» стеклянных бутылок. Вечером у фонтана работает подсветка, бьющая струя воды напоминает брызги шампанского, в темное время суток — зрелище феерическое и торжественное.

А еще вы сможете запечатлеть себя у фонтанчика с обезьянкой, которая сидит на бутылке шампанского и, конечно, в парке, где множество инсталляций, интересных композиций и скульптур, а также зеленых насаждений. В этом месте будет интересно и взрослым, и детям. Здесь чисто, уютно, красиво и хочется фотографировать буквально каждый уголок.

Вечером на набережной озера можно наблюдать невероятное сказочное лазерное шоу поющих фонтанов. Фонтаны расположены прямо в озере, неподалеку от берега.