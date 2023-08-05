Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау

Ознакомительная экскурсия с посещением дизайнерского фонтана в Абрау-Дюрсо

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Приглашаю вас прогуляться по городу-герою Новороссийску, осмотреть памятники и знаковые достопримечательности. Кроме того, вам представиться возможность посетить поселок Абрау-Дюрсо.

Вы увидите большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотосессий, шоу поющих фонтанов.
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
Ближайшие даты:
18
авг
25
авг
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сен
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Что вас ожидает:

  • Новороссийск, набережная адмирала Серебрякова
  • Набережная озера Абрау
  • Шоу поющих фонтанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вечерний Новороссийск и Абрау-ДюрсоЭтот маршрут позволит познакомится с современностью города-героя Новороссийска, увидеть его сегодняшний день, прогуляться по прекрасной набережной, осмотреть памятники, которые там находятся. При желании — посетить военный крейсер Михаил Кутузов.
Вы посетите поселок Абрау-Дюрсо, которые многие называют заповедником красивой жизни: большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотоссесий. Прогуливаясь в Абрау-Дюрсо, вы будете останавливаться на каждом шагу, чтобы запечатлеть себя на фоне Царь-бутылки, дизайнерского фонтана в виде бутылки шампанского. «Огромная бутылка» состоит из почти двух тысяч «стандартных» стеклянных бутылок. Вечером у фонтана работает подсветка, бьющая струя воды напоминает брызги шампанского, в темное время суток — зрелище феерическое и торжественное.
А еще вы сможете запечатлеть себя у фонтанчика с обезьянкой, которая сидит на бутылке шампанского и, конечно, в парке, где множество инсталляций, интересных композиций и скульптур, а также зеленых насаждений. В этом месте будет интересно и взрослым, и детям. Здесь чисто, уютно, красиво и хочется фотографировать буквально каждый уголок.
Вечером на набережной озера можно наблюдать невероятное сказочное лазерное шоу поющих фонтанов. Фонтаны расположены прямо в озере, неподалеку от берега.

по понедельникам и пятницам в 14-:15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусная экскурсия
  • Услуги гида
  • Галерея Света
  • Шоу музыкальных фонтанов
Что не входит
  • Посещение крейсера Михаил Кутузов 500/200
  • Питание
Место начала и завершения?
г. Анапа, ул. Шевченко,177
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам и пятницам в 14-:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Даты и время экскурсии могут меняться. Просим
  • Ориентироваться на информацию в письме - подтверждении от Организатора или уточнить детали по телефону +7988-33-99-045
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 авг 2023
Все отлично. Организация на высоте, комфортабельный автобус.

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