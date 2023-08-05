Ознакомительная экскурсия с посещением дизайнерского фонтана в Абрау-Дюрсо
Приглашаю вас прогуляться по городу-герою Новороссийску, осмотреть памятники и знаковые достопримечательности. Кроме того, вам представиться возможность посетить поселок Абрау-Дюрсо.
Вы увидите большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотосессий, шоу поющих фонтанов.
Вы увидите большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотосессий, шоу поющих фонтанов.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Новороссийск, набережная адмирала Серебрякова
- Набережная озера Абрау
- Шоу поющих фонтанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вечерний Новороссийск и Абрау-ДюрсоЭтот маршрут позволит познакомится с современностью города-героя Новороссийска, увидеть его сегодняшний день, прогуляться по прекрасной набережной, осмотреть памятники, которые там находятся. При желании — посетить военный крейсер Михаил Кутузов.
Вы посетите поселок Абрау-Дюрсо, которые многие называют заповедником красивой жизни: большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотоссесий. Прогуливаясь в Абрау-Дюрсо, вы будете останавливаться на каждом шагу, чтобы запечатлеть себя на фоне Царь-бутылки, дизайнерского фонтана в виде бутылки шампанского. «Огромная бутылка» состоит из почти двух тысяч «стандартных» стеклянных бутылок. Вечером у фонтана работает подсветка, бьющая струя воды напоминает брызги шампанского, в темное время суток — зрелище феерическое и торжественное.
А еще вы сможете запечатлеть себя у фонтанчика с обезьянкой, которая сидит на бутылке шампанского и, конечно, в парке, где множество инсталляций, интересных композиций и скульптур, а также зеленых насаждений. В этом месте будет интересно и взрослым, и детям. Здесь чисто, уютно, красиво и хочется фотографировать буквально каждый уголок.
Вечером на набережной озера можно наблюдать невероятное сказочное лазерное шоу поющих фонтанов. Фонтаны расположены прямо в озере, неподалеку от берега.
по понедельникам и пятницам в 14-:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобусная экскурсия
- Услуги гида
- Галерея Света
- Шоу музыкальных фонтанов
- Что не входит
- Посещение крейсера Михаил Кутузов 500/200
- Питание
- Место начала и завершения?
- г. Анапа, ул. Шевченко,177
- Когда и сколько длится?
- Когда: по понедельникам и пятницам в 14-:15Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Даты и время экскурсии могут меняться. Просим
- Ориентироваться на информацию в письме - подтверждении от Организатора или уточнить детали по телефону +7988-33-99-045
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Valent77
5 авг 2023
Все отлично. Организация на высоте, комфортабельный автобус.
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