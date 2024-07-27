Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас прогуляться по городу-герою Новороссийску, осмотреть памятники и знаковые достопримечательности. Кроме того, вам представиться возможность посетить поселок Абрау-Дюрсо.



Вы увидите большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотосессий, шоу поющих фонтанов. 4.9 14 отзывов

Natalya Ваш гид в Анапе Задать вопрос Групповая экскурсия 1800 ₽ за человека 4.9 14 отзывов 8 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вечерний Новороссийск и Абрау-Дюрсо Этот маршрут позволит познакомится с современностью города-героя Новороссийска, увидеть его сегодняшний день, прогуляться по прекрасной набережной, осмотреть памятники, которые там находятся. При желании — посетить военный крейсер Михаил Кутузов. Вы посетите поселок Абрау-Дюрсо, которые многие называют заповедником красивой жизни: большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотоссесий. Прогуливаясь в Абрау-Дюрсо, вы будете останавливаться на каждом шагу, чтобы запечатлеть себя на фоне Царь-бутылки, дизайнерского фонтана в виде бутылки шампанского. «Огромная бутылка» состоит из почти двух тысяч «стандартных» стеклянных бутылок. Вечером у фонтана работает подсветка, бьющая струя воды напоминает брызги шампанского, в темное время суток — зрелище феерическое и торжественное. А еще вы сможете запечатлеть себя у фонтанчика с обезьянкой, которая сидит на бутылке шампанского и, конечно, в парке, где множество инсталляций, интересных композиций и скульптур, а также зеленых насаждений. В этом месте будет интересно и взрослым, и детям. Здесь чисто, уютно, красиво и хочется фотографировать буквально каждый уголок. Вечером на набережной озера можно наблюдать невероятное сказочное лазерное шоу поющих фонтанов. Фонтаны расположены прямо в озере, неподалеку от берега.

по вторникам в 14:15 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Новороссийск, набережная адмирала Серебрякова

Набережная озера Абрау

Шоу поющих фонтанов Что включено Автобусная экскурсия

Услуги гида

Галерея Света

Шоу музыкальных фонтанов Что не входит в цену Посещение крейсера Михаил Кутузов 600/300

Питание Место начала и завершения? Г. Анапа, ул. Шевченко,177 Когда и сколько длится? Когда: по вторникам в 14:15 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.