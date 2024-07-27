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Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау

Ознакомительная экскурсия с посещением дизайнерского фонтана в Абрау-Дюрсо
Приглашаю вас прогуляться по городу-герою Новороссийску, осмотреть памятники и знаковые достопримечательности. Кроме того, вам представиться возможность посетить поселок Абрау-Дюрсо.

Вы увидите большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотосессий, шоу поющих фонтанов.
4.9
14 отзывов
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау

Описание экскурсии

Вечерний Новороссийск и Абрау-Дюрсо

Этот маршрут позволит познакомится с современностью города-героя Новороссийска, увидеть его сегодняшний день, прогуляться по прекрасной набережной, осмотреть памятники, которые там находятся. При желании — посетить военный крейсер Михаил Кутузов. Вы посетите поселок Абрау-Дюрсо, которые многие называют заповедником красивой жизни: большое озеро с бирюзовой водой, просторный парк с местами для фотоссесий. Прогуливаясь в Абрау-Дюрсо, вы будете останавливаться на каждом шагу, чтобы запечатлеть себя на фоне Царь-бутылки, дизайнерского фонтана в виде бутылки шампанского. «Огромная бутылка» состоит из почти двух тысяч «стандартных» стеклянных бутылок. Вечером у фонтана работает подсветка, бьющая струя воды напоминает брызги шампанского, в темное время суток — зрелище феерическое и торжественное. А еще вы сможете запечатлеть себя у фонтанчика с обезьянкой, которая сидит на бутылке шампанского и, конечно, в парке, где множество инсталляций, интересных композиций и скульптур, а также зеленых насаждений. В этом месте будет интересно и взрослым, и детям. Здесь чисто, уютно, красиво и хочется фотографировать буквально каждый уголок. Вечером на набережной озера можно наблюдать невероятное сказочное лазерное шоу поющих фонтанов. Фонтаны расположены прямо в озере, неподалеку от берега.

по вторникам в 14:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новороссийск, набережная адмирала Серебрякова
  • Набережная озера Абрау
  • Шоу поющих фонтанов
Что включено
  • Автобусная экскурсия
  • Услуги гида
  • Галерея Света
  • Шоу музыкальных фонтанов
Что не входит в цену
  • Посещение крейсера Михаил Кутузов 600/300
  • Питание
Место начала и завершения?
Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам в 14:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
Нам очень "повезло" с погодой 🙂 Лил дождь и эта экскурсия оказалась некоторым спасением.
Из Анапы заехали в Сукко и забрали группу, далее двинулись в Новороссийск. Экскурсовод Елена Юрьевна всю дорогу
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очень много и интересно рассказывала о тех местах, мимо которых мы проезжали. Дождь кончился, мы добрались до Новороссийска. Погуляли по набережной, полюбовались крейсером, перекусили в кафе и поехали дальше.
В Абрау-Дюрсо Елена быстро сориентировала нас на местности.
Отвела на световое шоу. Очень рекомендую 👍 Потом мы пошли к озеру и ждали фонтаны!
Впечатления самые положительные от данной экскурсии! Спасибо!

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А
Это была наша вторая экскурсия с замечательным гидом Ларисой. Очень рады, что снова попали к ней в группу. Видно, что человек любит и ответственно выполняет свою работу. Спасибо ей! Экскурсия
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понравилась, в Новороссийске обязательно стоит посетить крейсер Михаил Кутузов. В принципе, без него там смотреть нечего, кроме набережной. Центр Абрау Дюрсо также понравился, много локаций для фото, кафе, развлечений. Галерея света будет больше интересна для детей, но посетить хотя бы раз ее тоже стоит. Прекрасным завершением нашей поездки стало шоу музыкальных фонтанов. Из минусов могу отметить только позднее возвращение в Анапу, в программе написана продолжительность 8 часов, по факту вернулись в город в 23 30, в том числе из-за того, что отвозили часть туристов в Сукко. Возможно, организаторам стоит рассмотреть вопрос о доставке туристов в поселок из Анапы отдельным транспортом, чтобы не задерживать других.

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Л
Замечательная и очень познавателтная экскурсия!!! Спасибо экскурсрводу Елене!!! Все 5 часов сколтко длилась поезлка, она все время рассказывала о достопрммечательностях каждого города и поселка нашего маршрута. Не забываемая экскурсия на крейсер и, конечно же, шру фонтанов в Абрау!!! Рекомендую!!! Обязательно посетите!!!!
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М
Замечательная и очень познавателтная экскурсия!!! Спасибо экскурсрводу Елене!!! Все 5 часов сколтко длилась поезлка, она все время рассказывала о достопрммечательностях каждого города и поселка нашего маршрута. Не забываемая экскурсия на крейсер и, конечно же, шру фонтанов в Абрау!!! Рекомендую!!! Обязательно посетите!!!!
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Н
Очень понравилась поездка. Экскурсовод много и интересно рассказывала на протяжении всей поездки. Советую всем кто любит организованный активный отдых.
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Г
Все отлично, увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод, фонтаны просто супер. Всем довольны.
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