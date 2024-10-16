Экскурсии к поющим фонтанам в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Поющие фонтаны» в Анапе, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Фотопрогулка по Анапе
Пешая
скидка
20%
6 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
«Администрация (музыкальный фонтан) — Арт-авеню на ул»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
95007 600 за всё до 3 чел.
В Новороссийск и Абрау-Дюрсо с представлением поющих фонтанов
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия: Новороссийск и Абрау-Дюрсо с фонтанами
Откройте для себя живописные уголки Краснодарского края и насладитесь вечерним шоу музыкальных фонтанов
Начало: Забираем из отелей Анапы/Витязево/Джемете/Пионерск
«У вас будет свободное время на прогулку по променаду, посещение фирменного магазина при заводе, а вечером Вас ждет представление музыкальных фонтанов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
Познакомиться с достопримечательностями и богатым прошлым города - в своём темпе
Начало: У Цветочных часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    16 октября 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Забронировали экскурсию спонтанно, в этот же день погуляли и остались в полном восторге! Анапа открылась с новой стороны, какой многогранный и
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    красивый город! Фото получились очень солнечные и яркие! Спасибо вам огромное!!!! Обязательно приедем сюда еще и закажем все ваши экскурсии, нам с вами очень понравилось!

  • А
    Александра
    16 октября 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Как же я рада, что мы выбрали именно эту экскурсию. Много узнали об Анапе, но самое главное фото открыли и обалдели.
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    Как вы смогли из нас выжать вот эту всю солнечную красоту?)) Мы в полном восторге от того, как вы смогли поймать и передать в кадре атмосферу этого дня. Екатерина, спасибо вам преогромное!

  • N
    Nick
    16 октября 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Фотопрогулка отличная, огромная благодарность за ваш труд, вовлечённость и креативный подход!) В последний момент договорились о прогулке и нам пошли навстречу, все успели и получили удовольствие, а фото вообще огонь, всем своим знакомым рекомендую!
  • К
    Кочкина
    9 июня 2022
    В Новороссийск и Абрау-Дюрсо с представлением поющих фонтанов
    Понравилось, спасибо!
  • С
    Светлана
    7 июня 2022
    В Новороссийск и Абрау-Дюрсо с представлением поющих фонтанов
    Съездили потрясающе. Впечатления исключительо положительные. Нам все понравилось.
  • Н
    Наталья
    7 июня 2022
    В Новороссийск и Абрау-Дюрсо с представлением поющих фонтанов
    Отлично! Понравилось! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Поющие фонтаны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Анапе
  2. В Новороссийск и Абрау-Дюрсо с представлением поющих фонтанов
  3. История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина Лефкадия
  6. Анапский маяк
  7. Озеро Абрау
  8. Музей-заповедник
  9. Горгиппия
  10. Долина лотосов
Сколько стоит экскурсия по Анапе в октябре 2024
Сейчас в Анапе в категории "Поющие фонтаны" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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