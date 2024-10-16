читать дальше Как вы смогли из нас выжать вот эту всю солнечную красоту?)) Мы в полном восторге от того, как вы смогли поймать и передать в кадре атмосферу этого дня. Екатерина, спасибо вам преогромное!

Как же я рада, что мы выбрали именно эту экскурсию. Много узнали об Анапе, но самое главное фото открыли и обалдели.