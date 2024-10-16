скидка
20%
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
«Администрация (музыкальный фонтан) — Арт-авеню на ул»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
95007 600₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия: Новороссийск и Абрау-Дюрсо с фонтанами
Откройте для себя живописные уголки Краснодарского края и насладитесь вечерним шоу музыкальных фонтанов
Начало: Забираем из отелей Анапы/Витязево/Джемете/Пионерск
«У вас будет свободное время на прогулку по променаду, посещение фирменного магазина при заводе, а вечером Вас ждет представление музыкальных фонтанов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Аудиогид
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
Познакомиться с достопримечательностями и богатым прошлым города - в своём темпе
Начало: У Цветочных часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья16 октября 2024Забронировали экскурсию спонтанно, в этот же день погуляли и остались в полном восторге! Анапа открылась с новой стороны, какой многогранный и
- ААлександра16 октября 2024Как же я рада, что мы выбрали именно эту экскурсию. Много узнали об Анапе, но самое главное фото открыли и обалдели.
- NNick16 октября 2024Фотопрогулка отличная, огромная благодарность за ваш труд, вовлечённость и креативный подход!) В последний момент договорились о прогулке и нам пошли навстречу, все успели и получили удовольствие, а фото вообще огонь, всем своим знакомым рекомендую!
- ККочкина9 июня 2022Понравилось, спасибо!
- ССветлана7 июня 2022Съездили потрясающе. Впечатления исключительо положительные. Нам все понравилось.
- ННаталья7 июня 2022Отлично! Понравилось! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Поющие фонтаны»
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