гидов, которые с удовольствием делятся с нашими гостями красивейшими природными локациями, рассказывают о героическом прошлом, показывают секретные места побережья и подсказывают лучшие гастрономические остановки региона. География нашей команды разнообразна, я знакомлю гостей с Москвой, Любовь и Дмитрий — с Новороссийском, Мария и Яна — с секретными местами Геленджика, Наталья — эксперт по гастроэкскурсиям, а Юлия отвечает за Анапу. Периодически мы проводим авторские туры в Абхазию, Крым и по южным шато и фермам. Мы будем рады знакомству и постараемся сделать ваш отдых особенным!