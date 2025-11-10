Абрау-Дюрсо - это не только живописные виды, но и уникальная возможность прикоснуться к истории виноделия.
Гости смогут насладиться прогулкой по набережной озера Абрау, посетить храм Ксении Петербургской и смотровую площадку «Крылья». На площади Александра III их ждет фонтан из 1001 бутылки шампанского. Экскурсия подходит для всех, кто ценит красоту природы и хочет узнать больше о местных традициях
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды озера Абрау
- 🍇 Прогулка по виноградникам
- ⛪ Посещение храма Ксении Петербургской
- 🍾 Фонтан из 1001 бутылки шампанского
- 👀 Панорамные виды с площадки «Крылья»
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Набережная озера Абрау
- Храм Ксении Петербургской
- Площадь Александра III
- Смотровая площадка «Крылья»
Описание экскурсии
- Дом виноградаря. Вы прогуляетесь вдоль виноградников и сделаете эффектные фото
- Храм Ксении Петербургской
- Уютные улочки посёлка Абрау-Дюрсо
- Живописная набережная вдоль озера Абрау
- Площадь Александра III с фонтаном из 1001 бутылки шампанского
- Смотровая площадка «Крылья» и чудесный вид на посёлок
Если захотите глубже погрузиться в мир виноделия, мы посетим исторические винодельческие тоннели с экскурсией от завода шампанских вин. Вы узнаете о традициях производства игристых вин, услышите интересные факты о местных технологиях и сможете продегустировать знаменитые напитки.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном авто Nissan Quashqai, Kia Ceed
- Можно организовать экскурсию для большего числа людей (до 8 человек) на минивэне Citroen Jumpy — подробности в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Возможен выезд из Анапы после 15:00, чтобы посмотреть шоу фонтанов — 1500 ₽
- Посещение экскурсии на заводе шампанских вин: 1500 ₽ за чел. без дегустации, 2000 ₽ за чел. с дегустацией
- Прогулка по озеру на кораблике — от 700 до 1500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 1494 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на юге России и собрала там командуЗадать вопрос
Входит в следующие категории Анапы
