Архангельск: семь мостов счастья

Уникальная возможность загадать желание на каждом из семи мостов Архангельска. Пройдите лабиринт, пустите кораблик и ощутите магию города
В Архангельске существует традиция объехать семь мостов, загадывая желания. Это путешествие по городу подарит вам удивительные виды и позволит насладиться атмосферой.

На маршруте вас ждут исторические места, такие как Красная пристань и Гостиные дворы, а также величественные белокаменные церкви. Не упустите шанс пройти лабиринт и пустить кораблик по речке. Завершите день на набережной, где счастье действительно близко
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Семь мостов для исполнения желаний
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🌅 Вечерние панорамы города
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🎨 Уникальные активности на остановках
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя16
ноя29
ноя30
ноя3
дек4
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Красная пристань
  • Памятник Петру Первому
  • Гостиные дворы
  • Площадь профсоюзов
  • Успенская церковь
  • Троицкая церковь
  • Дом Брандта
  • Мореходное училище
  • Соломбала

Описание экскурсии

Не просто главные достопримечательности, а места, где живёт история, рождаются легенды и царит любовь. Вот какие удивительные чудеса ждут вас в поездке по знаковым городским локациям!

На нашем маршруте:

  • Красная пристань, памятник Петру Первому и Гостиные дворы — место основания Архангельска
  • Площадь профсоюзов — место, где сошлись старина и советский модерн, ледоколы и буксиры, майские демонстрации и крестный ход
  • Успенская и Троицкая белокаменные церкви на набережной. Величественный дом Брандта и мореходное училище, где можно выучиться на судоводителя под строгим присмотром адмирала Кузнецова
  • Соломбала — место силы Архангельска. Когда-то здесь Пётр Первый основал судоверфь и построил балтийский парусный флот России
  • Красавица река Северная Двина — побываем в самом широком и самом узком месте и посчитаем мосты

Во время каждой остановки на мосту вам предстоит выполнять несложные действия — и становиться всё счастливее. А завершится экскурсия на набережной в центральной части города, где «счастье не за горами». Вот и проверите, так ли это!

Организационные детали

  • Трансфер по программе проходит на автомобиле Renault Sandero (2 пассажирских места) или Cherry — 5 пассажирских мест + гид + водитель
  • Программа подходит для путешественников любого возраста
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Троицкого проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 430 туристов
Я родилась и живу в Архангельске, коренная поморка по убеждениям и по дедушкам-бабушкам. Окончила Российский государственный гуманитарный университет, прошла переподготовку как гид-экскурсовод. Очень люблю Архангельск и окрестности, готова поделиться своими знаниями и любовью. Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
15 авг 2025
Спасибо.
Было интересно
Вера
Вера
15 июн 2025
Добрый вечер! Огромное спасибо за экскурсии. Все очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям и знакомым. Здоровья, успехов, удачи!

Входит в следующие категории Архангельска

