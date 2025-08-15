В Архангельске существует традиция объехать семь мостов, загадывая желания. Это путешествие по городу подарит вам удивительные виды и позволит насладиться атмосферой.
На маршруте вас ждут исторические места, такие как Красная пристань и Гостиные дворы, а также величественные белокаменные церкви. Не упустите шанс пройти лабиринт и пустить кораблик по речке. Завершите день на набережной, где счастье действительно близко
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Семь мостов для исполнения желаний
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🌅 Вечерние панорамы города
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🎨 Уникальные активности на остановках
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Красная пристань
- Памятник Петру Первому
- Гостиные дворы
- Площадь профсоюзов
- Успенская церковь
- Троицкая церковь
- Дом Брандта
- Мореходное училище
- Соломбала
Описание экскурсии
Не просто главные достопримечательности, а места, где живёт история, рождаются легенды и царит любовь. Вот какие удивительные чудеса ждут вас в поездке по знаковым городским локациям!
На нашем маршруте:
- Красная пристань, памятник Петру Первому и Гостиные дворы — место основания Архангельска
- Площадь профсоюзов — место, где сошлись старина и советский модерн, ледоколы и буксиры, майские демонстрации и крестный ход
- Успенская и Троицкая белокаменные церкви на набережной. Величественный дом Брандта и мореходное училище, где можно выучиться на судоводителя под строгим присмотром адмирала Кузнецова
- Соломбала — место силы Архангельска. Когда-то здесь Пётр Первый основал судоверфь и построил балтийский парусный флот России
- Красавица река Северная Двина — побываем в самом широком и самом узком месте и посчитаем мосты
Во время каждой остановки на мосту вам предстоит выполнять несложные действия — и становиться всё счастливее. А завершится экскурсия на набережной в центральной части города, где «счастье не за горами». Вот и проверите, так ли это!
Организационные детали
- Трансфер по программе проходит на автомобиле Renault Sandero (2 пассажирских места) или Cherry — 5 пассажирских мест + гид + водитель
- Программа подходит для путешественников любого возраста
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Троицкого проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 430 туристов
Я родилась и живу в Архангельске, коренная поморка по убеждениям и по дедушкам-бабушкам. Окончила Российский государственный гуманитарный университет, прошла переподготовку как гид-экскурсовод. Очень люблю Архангельск и окрестности, готова поделиться своими знаниями и любовью. Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
15 авг 2025
Спасибо.
Было интересно
Вера
15 июн 2025
Добрый вечер! Огромное спасибо за экскурсии. Все очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям и знакомым. Здоровья, успехов, удачи!
