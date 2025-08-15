В Архангельске существует традиция объехать семь мостов, загадывая желания. Это путешествие по городу подарит вам удивительные виды и позволит насладиться атмосферой. На маршруте вас ждут исторические места, такие как Красная пристань и Гостиные дворы, а также величественные белокаменные церкви. Не упустите шанс пройти лабиринт и пустить кораблик по речке. Завершите день на набережной, где счастье действительно близко

Описание экскурсии

Не просто главные достопримечательности, а места, где живёт история, рождаются легенды и царит любовь. Вот какие удивительные чудеса ждут вас в поездке по знаковым городским локациям!

На нашем маршруте:

Красная пристань, памятник Петру Первому и Гостиные дворы — место основания Архангельска

Площадь профсоюзов — место, где сошлись старина и советский модерн, ледоколы и буксиры, майские демонстрации и крестный ход

Успенская и Троицкая белокаменные церкви на набережной. Величественный дом Брандта и мореходное училище, где можно выучиться на судоводителя под строгим присмотром адмирала Кузнецова

Соломбала — место силы Архангельска. Когда-то здесь Пётр Первый основал судоверфь и построил балтийский парусный флот России

Красавица река Северная Двина — побываем в самом широком и самом узком месте и посчитаем мосты

Во время каждой остановки на мосту вам предстоит выполнять несложные действия — и становиться всё счастливее. А завершится экскурсия на набережной в центральной части города, где «счастье не за горами». Вот и проверите, так ли это!

Организационные детали