читать дальше

и слушать о местных достопримечательностях. Но наши страхи были напрасны. Ольга подъехала за нами на машине, подстроилась под наше расписание, и мы отлично прокатились по всему городу, останавливаясь в знаковых местах и заслушиваясь её историями. Дала несколько минут прогуляться одним, осмотреться в незнакомом месте, пофотографироваться, показала самые удачные точки для фото, рассказывала много смешных и весёлых историй, порекомендовала места для прогулок и покупки сувениров. В общем, всё прошло идеально, и мы даже решили с ней на следующий день встретиться для другой поездки в Куртяево. Мы очень советуем прийти к Ольге на все все её эскурсии! Спасибо ей большое! Если летом приедем, то обязательно с ней ещё раз сходим на экскурсию.