Вечерние экскурсии Архангельска

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Архангельске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Самоварное чаепитие на Белом море
На машине
18 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самоварное чаепитие на Белом море: погружение в душу Русского Севера
Почувствуйте себя частью Русского Севера, наслаждаясь чаем из самовара на берегу Белого моря среди живописных дюн
Начало: В центральной части города по вашему выбору
«По желанию мы можем скорректировать время встречи так, чтобы увидеть закат или рассвет»
28 дек в 18:30
4 апр в 08:30
7334 за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
На машине
109 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
«Грин вдохновился красотой северных закатов и в дальнейшем написал «Алые паруса»»
22 янв в 15:00
23 янв в 08:00
4000 за всё до 4 чел.
«Арктические робинзоны»: экскурсия-экспедиция через льды
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
«Арктические робинзоны»: экскурсия-экспедиция через льды
Попробовать на вкус долю полярников и полюбоваться Архангельском с фарватера
Начало: На Красной пристани
«Экскурсии проводятся днём и вечером»
Завтра в 16:00
28 дек в 10:00
4000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 декабря 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Спасибо Ольге за прекраснейшую экскурсию! Мы приезжали в самые морозы и боялись, что трудно будет гулять по городу в такой холод
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    и слушать о местных достопримечательностях. Но наши страхи были напрасны. Ольга подъехала за нами на машине, подстроилась под наше расписание, и мы отлично прокатились по всему городу, останавливаясь в знаковых местах и заслушиваясь её историями. Дала несколько минут прогуляться одним, осмотреться в незнакомом месте, пофотографироваться, показала самые удачные точки для фото, рассказывала много смешных и весёлых историй, порекомендовала места для прогулок и покупки сувениров. В общем, всё прошло идеально, и мы даже решили с ней на следующий день встретиться для другой поездки в Куртяево. Мы очень советуем прийти к Ольге на все все её эскурсии! Спасибо ей большое! Если летом приедем, то обязательно с ней ещё раз сходим на экскурсию.

  • Е
    Елена
    17 декабря 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Спасибо огромное Ольге за интересную информацию о своем городе! Чувствуется, что она очень любит свой город и дело, которым занимается! Очень познавательная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    10 декабря 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Экскурсия ООООЧЕНЬ понравилась. НЕ банально, очень ёмко, комфортно (что немаловажно). Рекомендую.
  • В
    Виктория
    4 декабря 2024
    Самоварное чаепитие на Белом море
    Поездка к Белому морю удалась! Мы получили невероятные эмоции и впечатления от прогулки по дюнам, побережью и в сосновом бору.
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    Природа Белого моря просто волшебная - неудивительно, что даже не в самую благоприятную погоду ранней зимы здесь прогуливаются и дышат свежим морским воздухом множество местных жителей и гостей острова. Сергей - отличный историк и гид, влюбленный в свой родной край. Будем рекомендовать эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым, посещающим Архангельск!

  • Д
    Дмитрий
    10 августа 2024
    Самоварное чаепитие на Белом море
    Спасибо Сергею за знакомство c Белым морем в Северодвинске! Уже во второй раз нам удалось побывать на побережье Белого моря. По
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    пути на Ягры и во время остановок Сергей сопровождал увиденное комментариями и незаурядным историями, в то же время давая нам время осмотреть всё самостоятельно и побыть наедине. На Яграх была возможность прогуляться по берегу моря в нескольких локациях, в том числе в сосновом бору по экотропе и у военного мемориала. Окружение очень напоминает Куршскую косу и в целом Прибалтику, но с северной суровостью (кому по душе такой пейзаж, обязательно оценят). В завершение прогулки Сергей приготовил для нас травяной чай и угостил местным мармеладом. Спасибо за впечатления!

  • В
    Вера
    3 июля 2024
    Самоварное чаепитие на Белом море
    Потрясающая экскурсия, отличный гид, очень комфортно, интересно и вкусно, всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Вечерние»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самоварное чаепитие на Белом море
  2. Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
  3. «Арктические робинзоны»: экскурсия-экспедиция через льды
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Набережная
  4. Северная Двина
  5. Гостиный Двор
  6. Холмогоры
  7. Проспект Чумбарова-Лучинского
  8. Музей Малые Корелы
  9. Успенский Собор
  10. Мыс Пур-Наволок
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в декабре 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 7334. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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