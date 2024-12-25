4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самоварное чаепитие на Белом море: погружение в душу Русского Севера
Почувствуйте себя частью Русского Севера, наслаждаясь чаем из самовара на берегу Белого моря среди живописных дюн
Начало: В центральной части города по вашему выбору
«По желанию мы можем скорректировать время встречи так, чтобы увидеть закат или рассвет»
28 дек в 18:30
4 апр в 08:30
7334₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
«Грин вдохновился красотой северных закатов и в дальнейшем написал «Алые паруса»»
22 янв в 15:00
23 янв в 08:00
4000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
«Арктические робинзоны»: экскурсия-экспедиция через льды
Попробовать на вкус долю полярников и полюбоваться Архангельском с фарватера
Начало: На Красной пристани
«Экскурсии проводятся днём и вечером»
Завтра в 16:00
28 дек в 10:00
4000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 декабря 2024Спасибо Ольге за прекраснейшую экскурсию! Мы приезжали в самые морозы и боялись, что трудно будет гулять по городу в такой холод
- ЕЕлена17 декабря 2024Спасибо огромное Ольге за интересную информацию о своем городе! Чувствуется, что она очень любит свой город и дело, которым занимается! Очень познавательная экскурсия!
- ЕЕкатерина10 декабря 2024Экскурсия ООООЧЕНЬ понравилась. НЕ банально, очень ёмко, комфортно (что немаловажно). Рекомендую.
- ВВиктория4 декабря 2024Поездка к Белому морю удалась! Мы получили невероятные эмоции и впечатления от прогулки по дюнам, побережью и в сосновом бору.
- ДДмитрий10 августа 2024Спасибо Сергею за знакомство c Белым морем в Северодвинске! Уже во второй раз нам удалось побывать на побережье Белого моря. По
- ВВера3 июля 2024Потрясающая экскурсия, отличный гид, очень комфортно, интересно и вкусно, всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Вечерние»
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