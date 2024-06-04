Увидеть самое главное в Архангельске

Найдено 15 экскурсий в категории «Самое главное» в Архангельске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
Архангельск - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Авторская прогулка по Архангельску: путешествие во времени «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670 за всё до 7 чел.
Теплое свидание с Архангельском
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
29 июня в 12:00
25 июля в 14:00
3 400 за всё до 5 чел.
Северодвинск, подлодки и Белое море
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
98 отзывов
Популярное предложение
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
6 000 за всё до 4 чел.
К Белому морю на остров Ягры
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
312 отзывов
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
5 870 за всё до 3 чел.
В Холмогоры - на родину Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Архангельск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Добро пожаловать в Архангельск: от первого порта до современности
Знакомство с Архангельском через его историю, архитектуру и культуру. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления
Начало: Гостиница Пур-Наволок
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200 за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Поморья
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Автопешеходная экскурсия для детей «Архангельск for kids»: история, приключения и мармелад
Увлекательная автопешеходная экскурсия по Архангельску для детей и родителей. Узнайте, как город отмечал своё 400-летие и многое другое
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
Архангельск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Комфортно и познавательно добраться до отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
2 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
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    отзывы и не прогадали. Мне кажется, всё было даже еще лучше, чем мы могли ожидать по отзывам. Владислав прекрасный рассказчик. Легко и понятно говорит о сложном и для нас неизвестном, не теряет общий вектор рассказа, хотя при этом успевает охватить и прошлое, и настоящее и даже будущее города. Всё очень интересно. Я сама историк, но при этом для было познавательно всё, узнала очень много нового. Мы очень много ходили пешком, и это было здорово. Заглядывали в такие уголки, куда обычный гость города вряд ли забредет сам. Бронируйте, не прогадаете. Но готовьтесь к насыщенной прогулке)

    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼 Ощущение, что ты смотришь фильм и не можешь
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    оторваться от сюжета, тебя словно погружают в прошедшую эпоху и ты уже наблюдаешь, как проходила жизнь и различные события того времени, ты словно заглядываешь в прошлое через окно и погружаешься в эти события. Сопереживаешь и одновременно испытываешь чувство гордости 🤍💙❤️ Всё это было бы просто невозможно ощутить и узнать, без высокого профессионализма Ольги и конечно её любви с своему городу, она очень вдохновенно и интересно рассказывает, гид профессионально подготовленный, обширные и при этом глубокие знания в различных областях дают возможность увидеть картину более объёмно и с разных сторон. Программы экскурсий продуманы и проработаны до мелочей (которые совсем не мелочи))! Поэтому два дня экскурсий по Северодвинску и Архангельску прошли на одном дыхании! ☀️ Уже договорились о новой встрече и экскурсиях, уже и для детей!!! Мои самые наилучшие рекомендации! Моё мнение, что Ольга лучший гид!

    Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼
  • М
    Мераб
    2 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Ольга, весьма грамотный и подготовленный гид. Я долго сомневался ставить 4 или 5, так как по всем параметрам супер профессионально.
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    Но…. В части подачи материала это некий диктат. Не приветствуются вопросы во время экскурсии, не очень воспринимается чужая точка зрения. Возможно, сказывается предыдущее место работы. Но такой метод подачи материала хорош для профессора в институте, в отношении гид - турист лучше подходит более дружественный стиль. Поэтому по всем пунктам 5, а общая оценка 4.

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Экскурсия прошла на высочайшем уровне, сделать замечание невозможно даже при желании. Ольга исключительно эрудирована по вопросам экскурсии, комуникабельна и доброжелательна. К своей работе относится ответственно и с душой. Обязательно порекомендуем знакомым и надеемся приехать еще. Прекрасный автомобиль и уверенный водитель.
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Отличная экскурсия, очень интересный рассказ и приятно было прогуляться!
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
    Очень увлекательная экскурсия. Несмотря на то, что она ориентирована больше на детей, мне было тоже очень интересно. 11-летний мальчишка был
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    задействован по полной программе, а не сидел, сонно хлопая глазами, слушая гида. Алексею удалось то, что в нашем случае не удается большинству экскурсоводов - сделать так, чтобы ребенок сам после экскурсии сказал, что ему очень понравилось. Спасибо!

  • М
    Мария
    25 мая 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Мы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За эти бескрайние дюны, вековые сосны, и Белое море! Надеюсь ещё увидимся!
    Мы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За эти
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Все супер Ходишь как с подругой Весь город и все увидели
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Хочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процесс не могу назвать "экскурсией",
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    это маленькое путешествие в прошлое с добрым знакомым, на одной волне. Масса положительных эмоций и полезной информации. Идеально чистый, комфортный автомобиль и заботливый, галантный гид. Стихи бесподобны!)) Всех благ🙌

    Хочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процессХочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процессХочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процессХочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процесс

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Архангельск - первое окно России в Европу
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  3. Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
  4. Знакомьтесь, Архангельск
  5. Теплое свидание с Архангельском
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
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