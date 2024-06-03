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Архангельск, рассказала как он рос и развивался. Мы познакомились с городом, посмотрели местные достопримечательности, затем поехали по правому берегу, посетив музей Писахова в деревне Уйма. Оттуда мимо местных деревень до деревни Лявля, там зашли в церковь. Вся наша поездка сопровождалась познавательным рассказом о жизни поморов. Понравилось, что в индивидуальной поездке в отличии от групповой всё внимание гида предоставлено нам, мы получили ответы на все вопросы, не спеша посмотрели много интересных мест. Все остались довольны, с хорошим настроением и красивыми фотографиями на память) Спасибо Любови за интересно проведённую экскурсию и подарочки! Желаем Вам здоровья и процветания!