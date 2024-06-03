Северная Двина – экскурсии в Архангельске

Найдено 7 экскурсий в категории «Северная Двина» в Архангельске, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северодвинск противоречивый
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Сегодня в 17:00
10 июня в 19:00
7 500 за всё до 4 чел.
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
Архангельск - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900 за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Поморья
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000 за всё до 3 чел.
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Автопешеходная экскурсия для детей «Архангельск for kids»: история, приключения и мармелад
Увлекательная автопешеходная экскурсия по Архангельску для детей и родителей. Узнайте, как город отмечал своё 400-летие и многое другое
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
6 000 за всё до 3 чел.
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Отправляемся к Белому морю, где живет и развивается город-центр атомного судостроения. Услышите о предприятиях, увидите подлодки и насладитесь природой
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
15 200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Экскурсия «Архангельск сквозь века» очень понравилась! Особенно нашим гостям с Екатеринбурга. Проводилась экскурсия на автомобиле, наш гид Любовь показала нам
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    Архангельск, рассказала как он рос и развивался. Мы познакомились с городом, посмотрели местные достопримечательности, затем поехали по правому берегу, посетив музей Писахова в деревне Уйма. Оттуда мимо местных деревень до деревни Лявля, там зашли в церковь. Вся наша поездка сопровождалась познавательным рассказом о жизни поморов. Понравилось, что в индивидуальной поездке в отличии от групповой всё внимание гида предоставлено нам, мы получили ответы на все вопросы, не спеша посмотрели много интересных мест. Все остались довольны, с хорошим настроением и красивыми фотографиями на память) Спасибо Любови за интересно проведённую экскурсию и подарочки! Желаем Вам здоровья и процветания!

  • O
    Olga
    1 июня 2024
    Северодвинск противоречивый
    Рекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибо за угощения - вкусный чай с выпечкой. Удачи и больше туристов!
    Рекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибо
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Северодвинск противоречивый
    Поездка удалась на все 150%. Было интересно, удобно и увлекательно. Узнали много нового и неожиданного. Алексей - прекрасный гид, много знает и, что очень немаловажно, умеет рассказывать. Так что, господа и дамы, очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
    Очень увлекательная экскурсия. Несмотря на то, что она ориентирована больше на детей, мне было тоже очень интересно. 11-летний мальчишка был
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    задействован по полной программе, а не сидел, сонно хлопая глазами, слушая гида. Алексею удалось то, что в нашем случае не удается большинству экскурсоводов - сделать так, чтобы ребенок сам после экскурсии сказал, что ему очень понравилось. Спасибо!

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась, что скоро уезжать, а
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    свободное время, отпущенное мне в Архангельске, пропадает, только вечером в пятницу! Любовь быстро согласовала наш визит в музей и нас там в субботу уже ждали, как дорогих гостей) Любовь прекрасный аккуратный водитель и чудесная рассказчица, мне было жутко интересно, спасибо!

    Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Северодвинск противоречивый
    Всем рекомендую Очень интересно,насыщено, красиво Алексей очень интересно рассказывает, много знает, исторические события Особенно история про Пинежских икотниц Огонь 🔥 Очень комфортно Чай, пироги очень душевно Спасибо большое 😊
    Всем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендую
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Архангельск - первая встреча
    Прекрасная экскурсия! Ольга замечательный гид, очень интересно и доступно подаёт информацию, заботливая (постоянно переживала не замёрзла ли я, было очень
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    ветрено). Очень интересное погружение в историю, отвечала на все вопросы, я узнала много не самых распространенных исторических фактов. Рекомендую данную экскурсию, для тех кто впервые в Архангельске.

  • В
    Владимир
    16 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Побывали с супругой на экскурсии по Архангельску с Татьяной 9 мая этого года. Несмотря на сложности трансфера праздничного дня и
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    крайне неблагоприятные погодные условия (низкие температурные значения воздуха и сильный северный порывистый ветер!), Татьяна своевременно приехала на комфортабельной легковой машине с водителем в условленные время и место (к гостинице), а затем провела полномасштабную замечательную по содержанию и насыщенную фактами автомобильную экскурсию по городу - с выходом в наиболее интересных локациях и возможностью фотографироваться. Мы за предусмотренный этой обзорной экскурсией короткий отрезок времени смогли увидеть все основные достопримечательности Архангельска и узнали о нём много нового, интересного и необычного! Очень благодарны гиду и водителю за прекрасно выстроенный маршрут, дружескую атмосферу, полученные знания и впечатления! С полным основанием рекомендуем Татьяну как высококвалифицированного гида и компетентного краеведа. Семейная пара москвичей - Владимир Клюев (kluevvlad@yandex.ru) и Марина Захаренко (mar-zakharenko@yandex.ru).

  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Удвчнт, что экскурсия на авто: успели много посмотреть и не замерзнуть)
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Замечательная экскурсия! Внимательное отношение к экскурсантам. Татьяна прекрасно владеет хорошим литературным языком, очень интересно подает материал по истории города. Узнали много интересных фактов. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Северная Двина»

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  4. Архангельск - столица Поморья
  5. Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Северная Двина" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 900 до 15 200. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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