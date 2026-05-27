Северная Двина, Холмогоры и Ломоносово — маршрут, где история ощущается буквально под ногами.
Вы переправитесь на пароме на Куростров, посетите дом-музей Ломоносова, заглянете в косторезную мастерскую и подниметесь на Ровдину гору. Узнаете о прошлом этих мест и почувствуете, каким был и остаётся настоящий Русский Север.
Описание экскурсии
Холмогоры. Ныне село, а ведь когда-то это был центр цивилизации — и место ссылки для царских особ
Паромная переправа через правый рукав Северной Двины на Куростров.
Дом-музей Ломоносова с уникальной экспозицией и дружелюбным гидом.
Косторезная мастерская и мастер-класс от специалиста.
Церковь Дмитрия Солунского и удивительная Ровдина Гора, мельница-голландка и виды с высоты птичьего полёта.
Чаепитие и перекус с пирожками. А на обратном пути — Холмогорский краеведческий музей, если хватит сил:)
Я расскажу:
- где жили люди до появления Архангельска и где был центр международной торговли
- в каком деле поморы были настоящими профессионалами
- кто из царственных особ долгие годы содержался здесь в заключении и почему
- что было в период интервенции, а что — в годы расцвета социализма
Примерный тайминг
7:40/8:20 — выезд из Архангельска (время зависит от сезона)
9:30 — паромная переправа
10:00–12:30 — Ломоносово
12:30–14:00 — Ровдина гора, мельница, прогулки и фотостопы
14:00–15:00 — чаепитие/перекус
15:30–16:00 — возвращение в Архангельск
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на Mitsubishi Xpander, паромная переправа, чай, пирожки, бутилированная вода. Детское кресло — по запросу
- Билеты в музеи и обед оплачиваются отдельно по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Архангельске
Провёл экскурсии для 1170 туристов
Родился и вырос в Архангельске. Являюсь, как у нас говорят, носителем региональной экспертизы. У меня высшее техническое образование, я учился в бизнес-школе «Сколково». Cертифицированный HRBP, есть диплом переводчика технической литературы. Занимаюсь
