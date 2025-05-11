В Архангельске на набережной можно встретить маленьких кудесников, каждый из которых отвечает за своё направление: семейное благополучие, процветание и другие. На прогулке туристы смогут собрать всех пятерых, погрузившись в историю города. Узнают, как соль поднимала экономику области, что вдохновило писателя Грина и многое другое. Это не просто арт-объекты, а настоящие символы, которые оберегают и вдохновляют жителей и гостей города

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Описание экскурсии

Кудесники — милые фигурки до 40 см. Это не просто миниатюрные арт-объекты для фотографий, но и волшебники, которых очень любят жители города. Зимой местные умельцы не дают им замёрзнуть — вяжут шапки и шарфы, а 8 марта можно увидеть девочку-кудесницу с тюльпанами.

Маленькие волшебники помогут вам погрузиться в историю Архангельска. Вы узнаете, как Русский Север посещали императорские особы. Услышите, что здесь так вдохновило Александра Грина и как это отразилось на самом известном его произведении.

А также отыщите пять фигурок:

кудесника с птицей счастья

кудесника с алмазом

кудесницу со свистулькой в виде птички

кудесника трескоеда — есть и такой!

кудесника в купеческих одеждах с горстью соли в руках

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.