В Архангельске на набережной можно встретить маленьких кудесников, каждый из которых отвечает за своё направление: семейное благополучие, процветание и другие. На прогулке туристы смогут собрать всех пятерых, погрузившись в историю города. Узнают, как соль поднимала экономику области, что вдохновило писателя Грина и многое другое.
Это не просто арт-объекты, а настоящие символы, которые оберегают и вдохновляют жителей и гостей города
Это не просто арт-объекты, а настоящие символы, которые оберегают и вдохновляют жителей и гостей города
5 причин купить эту экскурсию
- ✨ Уникальные арт-объекты
- 📚 Погружение в историю
- 🌟 Волшебная атмосфера
- 👑 Императорские истории
- 🖋️ Вдохновение писателя Грина
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Набережная Архангельска
Описание экскурсии
Кудесники — милые фигурки до 40 см. Это не просто миниатюрные арт-объекты для фотографий, но и волшебники, которых очень любят жители города. Зимой местные умельцы не дают им замёрзнуть — вяжут шапки и шарфы, а 8 марта можно увидеть девочку-кудесницу с тюльпанами.
Маленькие волшебники помогут вам погрузиться в историю Архангельска. Вы узнаете, как Русский Север посещали императорские особы. Услышите, что здесь так вдохновило Александра Грина и как это отразилось на самом известном его произведении.
А также отыщите пять фигурок:
- кудесника с птицей счастья
- кудесника с алмазом
- кудесницу со свистулькой в виде птички
- кудесника трескоеда — есть и такой!
- кудесника в купеческих одеждах с горстью соли в руках
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Архангельске
Провёл экскурсии для 82 туристов
Главная идея нашего турцентра — развитие человека через путешествия. Открывая новые уголки нашей планеты, мы можем более полно воспринимать этот прекрасный мир и отыскать своё место в нем. И мыЗадать вопрос
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