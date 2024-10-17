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Пишу с высоты своего возраста. Где я только за свою долгую жизнь ни побывала и север и Юг и Запад и Восток нашей необъятной родины. Благодаря своим детям состоялась и эта поездка, которая оставила неизгладимый след в моей памяти и здесь большую роль сыграл наш гид-организатор всех наших путешествий. Работу свою он знает хорошо. В его внимательном отношеним улавливается забота и интерес к собеседникам коими мы являлись. Начиная с порога откуда нас в течении двух дней забирал этот замечательный человек. Продумано им все до мелочей, и где нам остановиться, где поесть, выпить чаю, какой путь преодолеть, на что обратить особое внимание, где задержаться подольше. Поездки были интересные, всей информации достаточно, все ложится как в копилку, а самое дорогое - наш гид вызывает большой интерес к свему краю. Поездка в Холмогоры была украшена переправой на пароме, для меня это почти в первый раз, ступать на землю Великого человека само по себе чудо. Работа по кости тоже занятное мероприятие. Очень впечатлил Северодвинск, его история это история моем семьи. Мой брат ходил в автономку 16 лет. С его слов я много знала о городе, но увидев своими глазами, я поняла как мощно все работает. Не скрою, гордость за страну, где живу меня укрепила в любви к ней. Белое море в моей жизни в первый раз и наш замечательный сопровождающий очень тактично дал нам возможность надышаться и налюбоваться этим завораживающим видом. Помимо всего шикарный сервис, он любезно подвозил к лучшим ресторанам Архангельска.