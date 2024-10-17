8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
«Провести экскурсию можно почти круглый год, за исключением весенней и осенней распутицы»
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
от 12 900₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов, где сохранились старинные храмы и где природа соседствует с культурой
«Экскурсия в музей Ломоносова проводится почти круглый год, за исключением весенней и осенней распутицы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Кудесники Архангельска
Найти всех хранителей Севера и узнать историю города по пути
Начало: По договорённости с организатором
«Зимой местные умельцы не дают им замёрзнуть — вяжут шапки и шарфы, а 8 марта можно увидеть девочку-кудесницу с тюльпанами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей17 октября 2024Все было отлично!!!
- ННаталья6 октября 2024Пишу о своей поездке в Архангельск. Так далеко я последнее время не выбиралась, но ни одной минутки не пожалела об этом.
- ГГалина13 сентября 2024Удивительная экскурсия по удивительным местам. Алексей отличный рассказчик, много информации доносит в непринужденной, доброжелательной форме. Экскурсия, кроме всего, очень четко организована, маршрут продуман и выверен.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Весенние»
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