Экскурсии в Архангельске весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Архангельске, цены от 4 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
В Холмогоры - на родину Ломоносова
На машине
53 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
«Провести экскурсию можно почти круглый год, за исключением весенней и осенней распутицы»
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
от 12 900 за всё до 3 чел.
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов, где сохранились старинные храмы и где природа соседствует с культурой
«Экскурсия в музей Ломоносова проводится почти круглый год, за исключением весенней и осенней распутицы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Кудесники Архангельска
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Кудесники Архангельска
Найти всех хранителей Севера и узнать историю города по пути
Начало: По договорённости с организатором
«Зимой местные умельцы не дают им замёрзнуть — вяжут шапки и шарфы, а 8 марта можно увидеть девочку-кудесницу с тюльпанами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    17 октября 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Все было отлично!!!
  • Н
    Наталья
    6 октября 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Пишу о своей поездке в Архангельск. Так далеко я последнее время не выбиралась, но ни одной минутки не пожалела об этом.
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    Пишу с высоты своего возраста. Где я только за свою долгую жизнь ни побывала и север и Юг и Запад и Восток нашей необъятной родины. Благодаря своим детям состоялась и эта поездка, которая оставила неизгладимый след в моей памяти и здесь большую роль сыграл наш гид-организатор всех наших путешествий. Работу свою он знает хорошо. В его внимательном отношеним улавливается забота и интерес к собеседникам коими мы являлись. Начиная с порога откуда нас в течении двух дней забирал этот замечательный человек. Продумано им все до мелочей, и где нам остановиться, где поесть, выпить чаю, какой путь преодолеть, на что обратить особое внимание, где задержаться подольше. Поездки были интересные, всей информации достаточно, все ложится как в копилку, а самое дорогое - наш гид вызывает большой интерес к свему краю. Поездка в Холмогоры была украшена переправой на пароме, для меня это почти в первый раз, ступать на землю Великого человека само по себе чудо. Работа по кости тоже занятное мероприятие. Очень впечатлил Северодвинск, его история это история моем семьи. Мой брат ходил в автономку 16 лет. С его слов я много знала о городе, но увидев своими глазами, я поняла как мощно все работает. Не скрою, гордость за страну, где живу меня укрепила в любви к ней. Белое море в моей жизни в первый раз и наш замечательный сопровождающий очень тактично дал нам возможность надышаться и налюбоваться этим завораживающим видом. Помимо всего шикарный сервис, он любезно подвозил к лучшим ресторанам Архангельска.

  • Г
    Галина
    13 сентября 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Удивительная экскурсия по удивительным местам. Алексей отличный рассказчик, много информации доносит в непринужденной, доброжелательной форме. Экскурсия, кроме всего, очень четко организована, маршрут продуман и выверен.
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Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Весенние»

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  10. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в декабре 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 600 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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