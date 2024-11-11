Северодвинск — молодой город. Однако история места, где он расположен, насчитывает более 6 столетий.
Именно здесь, в Никольском устье Северной Двины, возник монастырь, ставший морскими воротами государства. Вокруг монастыря вырос судостроительный завод, а затем и целый город. Мы осмотрим его из окна автомобиля, а затем отправимся к Белому морю.
Именно здесь, в Никольском устье Северной Двины, возник монастырь, ставший морскими воротами государства. Вокруг монастыря вырос судостроительный завод, а затем и целый город. Мы осмотрим его из окна автомобиля, а затем отправимся к Белому морю.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Мы прокатимся по Северодвинску: и по старому центру с архитектурой в стиле сталинского ампира, и по современным кварталам. Поговорим, как вокруг Николо-Корельского мужского монастыря появился судостроительный завод, из которого потом вырос целый город.
Проедем по Архангельскому шоссе вдоль огромной территории Севмаша (Северного машиностроительного предприятия) — градообразующей компании Северодвинска.
Окажемся на берегу Белого моря и прогуляемся по острову Ягры. Вы увидите Воинский мемориал и памятный знак Ричарду Ченслеру, заложившему основы дипломатических и торговых отношений между Россией и Великобританией. А также пройдётесь по сосновому бору вдоль морского побережья и покормите белочек.
Вы узнаете:
- сколько названий сменилось у Северодвинска
- почему на гербе города изображён цветок шиповника
- какие дома были характерны для Северодвинска в 30–40 годах 20 века
- почему площадь Корабелов переименовали в площадь Пашаева
- сколько подводных лодок построили на Севмаше за время его существования
- чем знаменит остров Ягры
и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4. По запросу предоставлю детское кресло
- Дорога в одну сторону занимает около 50 минут
- По желанию и по предварительной записи можно посетить экспозицию «Музейная субмарина» в краеведческом музее города — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного вам места в Архангельске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Архангельске
Провела экскурсии для 358 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Татьяна, и я с удовольствием расскажу вам о Русском Севере и о столице Поморья — городе Архангельске. Я выросла в Архангельске, изучала его историю иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Архангельска
Похожие экскурсии из Архангельска
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В трендеАрхангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:30
6 000₽ за всё до 4 чел.