Северодвинск — молодой город. Однако история места, где он расположен, насчитывает более 6 столетий. Именно здесь, в Никольском устье Северной Двины, возник монастырь, ставший морскими воротами государства. Вокруг монастыря вырос судостроительный завод, а затем и целый город. Мы осмотрим его из окна автомобиля, а затем отправимся к Белому морю.

Описание экскурсии

Мы прокатимся по Северодвинску: и по старому центру с архитектурой в стиле сталинского ампира, и по современным кварталам. Поговорим, как вокруг Николо-Корельского мужского монастыря появился судостроительный завод, из которого потом вырос целый город.

Проедем по Архангельскому шоссе вдоль огромной территории Севмаша (Северного машиностроительного предприятия) — градообразующей компании Северодвинска.

Окажемся на берегу Белого моря и прогуляемся по острову Ягры. Вы увидите Воинский мемориал и памятный знак Ричарду Ченслеру, заложившему основы дипломатических и торговых отношений между Россией и Великобританией. А также пройдётесь по сосновому бору вдоль морского побережья и покормите белочек.

Вы узнаете:

сколько названий сменилось у Северодвинска

почему на гербе города изображён цветок шиповника

какие дома были характерны для Северодвинска в 30–40 годах 20 века

почему площадь Корабелов переименовали в площадь Пашаева

сколько подводных лодок построили на Севмаше за время его существования

чем знаменит остров Ягры

и многое другое!

Организационные детали