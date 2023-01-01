Поморский коч - верфь традиционного деревянного судостроения

5
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Островную Соломбалу, именуемую часто корабельной стороной и заречным предместьем города Архангельска, по праву величают родиной российского флота, созданного Петром Первым. Но еще в допетровскую эпоху здесь строили деревянные суда. Какие, как и зачем — узнаем во время экскурсии.
Поморский коч - верфь традиционного деревянного судостроения
Поморский коч - верфь традиционного деревянного судостроения
Поморский коч - верфь традиционного деревянного судостроения
Поморский коч - верфь традиционного деревянного судостроения
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Описание

Об экскурсии

Островную Соломбалу, именуемую часто корабельной стороной и заречным предместьем города Архангельска, по праву величают родиной российского флота, созданного Петром Первым. Но еще в допетровскую эпоху здесь строили деревянные суда. Какие, как и зачем — узнаем во время экскурсии.
Поймаем попутный ветер, настроим свой внутренний компас на приключения и проложим маршрут на верфь традиционного деревянного судостроения. Там мы поплывём по океану корабельной информации, погрузимся в пучину плотницких навыков и получим море положительных эмоций! Семь футов под килем!

по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входная плата
Место начала и завершения?
Остров Соломбала, у букв СОЛОМБАЛА
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде и не забудьте фотоаппарат
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1 янв 2023
Экскурсию проводила Галина. 2.5 часа ходили пешком по Соломбале - островной части Архангельска, в которой сохранилось много деревянных домов. Исследовали особенности острова, который раньше каждую весну затапливало. Было много информации об истории судостроения на соломбальской верфи, на которой ещё при Петре Первом строил корабли. В конце посетили современную верфь, на которой группа энтузиастов строит поморский коч - на таких судах ходили в море поморы. Было очень интересно.

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