Островную Соломбалу, именуемую часто корабельной стороной и заречным предместьем города Архангельска, по праву величают родиной российского флота, созданного Петром Первым. Но еще в допетровскую эпоху здесь строили деревянные суда. Какие, как и зачем — узнаем во время экскурсии.
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Описание
Об экскурсии
Островную Соломбалу, именуемую часто корабельной стороной и заречным предместьем города Архангельска, по праву величают родиной российского флота, созданного Петром Первым. Но еще в допетровскую эпоху здесь строили деревянные суда. Какие, как и зачем — узнаем во время экскурсии.
Поймаем попутный ветер, настроим свой внутренний компас на приключения и проложим маршрут на верфь традиционного деревянного судостроения. Там мы поплывём по океану корабельной информации, погрузимся в пучину плотницких навыков и получим море положительных эмоций! Семь футов под килем!
по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Входная плата
- Место начала и завершения?
- Остров Соломбала, у букв СОЛОМБАЛА
- Когда и сколько длится?
- Когда: по запросуЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Одевайтесь по погоде и не забудьте фотоаппарат
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел Мартынов
1 янв 2023
Экскурсию проводила Галина. 2.5 часа ходили пешком по Соломбале - островной части Архангельска, в которой сохранилось много деревянных домов. Исследовали особенности острова, который раньше каждую весну затапливало. Было много информации об истории судостроения на соломбальской верфи, на которой ещё при Петре Первом строил корабли. В конце посетили современную верфь, на которой группа энтузиастов строит поморский коч - на таких судах ходили в море поморы. Было очень интересно.
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