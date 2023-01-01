Об экскурсии

Островную Соломбалу, именуемую часто корабельной стороной и заречным предместьем города Архангельска, по праву величают родиной российского флота, созданного Петром Первым. Но еще в допетровскую эпоху здесь строили деревянные суда. Какие, как и зачем — узнаем во время экскурсии.

Поймаем попутный ветер, настроим свой внутренний компас на приключения и проложим маршрут на верфь традиционного деревянного судостроения. Там мы поплывём по океану корабельной информации, погрузимся в пучину плотницких навыков и получим море положительных эмоций! Семь футов под килем!