Архангельск - России первый порт

Вы первый раз в Архангельске

Вы первый раз в Архангельске? Тогда эта обзорная экскурсия для вас! Вы познакомитесь с историей и современностью города Архангельска, его основными достопримечательностями, узнаете, кто такие поморы и чем они живут сегодня.
Архангельск - России первый порт
Архангельск - России первый порт
Архангельск - России первый порт
Архангельск - России первый порт
Архангельск - России первый порт
Архангельск - России первый порт

Что вы увидите 🤩

  • Мыс Пур-Наволок
  • Гостиные Дворы
  • памятник Петру I
  • Тюленю-спасителю
  • Соломбальская судоверфь
  • многое другое

Что вас ожидает:

    Туристические хиты города
    Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где по указу Ивану Грозному был основан город. Гостиные Дворы — памятник архитектуры XVII века, сегодня старейшее здание Архангельска. Самым привлекательным местом считается набережная, где сосредоточено множество интересных объектов. Здесь находятся и туристические хиты Архангельска — памятник Петру I и Тюленю-спасителю.
    Колыбель российского флота
    В облике современного областного центра трудно почувствовать дух старинного поморского города, но сегодня Архангельск возрождает традиции деревянного судостроения. Туристы отправятся в островную Соломбалу. Многовековая история острова связана с морем: Соломбала по праву считается «колыбелью российского флота» и базой снаряжения многих полярных экспедиций.
    У причалов набережной Георгия Седова, где он готовился к экспедиции на Северный полюс, стоят гидрографические суда, а на судоверфи «Поморский коч» силами арктической школы традиционного деревянного судостроения началось строительство коча — судна, на котором поморы ходили на промысел в арктические моря. Разве не интересно увидеть собственными глазами, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи?

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Архангельск находится на 64 параллели, зимой короткий световой день, поэтому экскурсии лучше планировать в дневное время.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-19 человек
    Стандартный билет
    900 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспорт (автобус)
    • Услуги экскурсовода
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    Место начала и завершения
    пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы "Двина"
    Когда и сколько длится?
    Когда: 7 января, 12 июня, 1 июля с 11 до 13
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    7 января, 12 июня, 1 июля с 11 до 13

    Северная Т.
    Северная Т.
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