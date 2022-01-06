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Туристические хиты города

Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где по указу Ивану Грозному был основан город. Гостиные Дворы — памятник архитектуры XVII века, сегодня старейшее здание Архангельска. Самым привлекательным местом считается набережная, где сосредоточено множество интересных объектов. Здесь находятся и туристические хиты Архангельска — памятник Петру I и Тюленю-спасителю.

Колыбель российского флота

В облике современного областного центра трудно почувствовать дух старинного поморского города, но сегодня Архангельск возрождает традиции деревянного судостроения. Туристы отправятся в островную Соломбалу. Многовековая история острова связана с морем: Соломбала по праву считается «колыбелью российского флота» и базой снаряжения многих полярных экспедиций.

У причалов набережной Георгия Седова, где он готовился к экспедиции на Северный полюс, стоят гидрографические суда, а на судоверфи «Поморский коч» силами арктической школы традиционного деревянного судостроения началось строительство коча — судна, на котором поморы ходили на промысел в арктические моря. Разве не интересно увидеть собственными глазами, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи?

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