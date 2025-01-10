Е Елена Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске читать дальше города, она знает и любит Архангельск, его историю, литературу, архитектуру. Проспект Чумбарова-Лучинского красив в любое время суток, экскурсия недолгая, советуем всем найти на неё время. Прекрасная экскурсия, мы получили интересную информацию и массу положительных эмоций. Встреча с экскурсоводом Еленой Михайловной - большой подарок для гостей

А Ангелина Северодвинск, Белое море и остров Ягры. Групповая экскурсия Все было хорошо Автобус подали вовремя Адекватный водитель экскурсовод рассказывает очень интересно На белом море много памятников, В музее увидели как собирают подводную лодку В городе погуляли по главной площади

М Марина Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске Замечательный гид Елена Михайловна, прекрасная подача материала, очень познавательно и интересно! Понравилось и детям и взрослым!