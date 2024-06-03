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вернуться к прошедшей поездке и написать своё впечатление от неспешной экскурсии с Алексеем. Нам очень понравились необыкновенная палитра знаний экскурсовода, образность и интересная фактографичность путевой информации, его предупредительность к нашим предварительным и текущим пожеланиям, любопытные акцентировки наиболее важных объектов и открытые для нас удивительные природные локации. Мы получили неизгладимое впечатление от поездки и исчерпывающие ответы на все интересующие нас историко-культурные вопросы. Машина чрезвычайно комфортабельная и замечательно подходит для дальнего маршрута, позволяя оперативно добраться до нужных точек, а затем пешком посетить и непосредственно увидеть интересные артефакты. Крайне довольны остались экскурсией - запланированным во многом индивидуальным маршрутом, его визуальным и вербальным наполнением, содержательными акцентировками, умением гида неформально коммуницировать и предлагать необходимую помощь и поддержку, в частности выбирать красивые места для фотографирования и осуществлять собственно фотографирование. Приятной неожиданностью стало предложенное Алексеем вкусное чаепитие: настоянный на северных травах горячий домашний чай из термоса с ягодным мармеладом местного производства. Восхищены глубиной регионоведческих знаний и влюблённостью в Север этого экскурсовода, очень благодарны за проведённую многочасовую экскурсию и активно рекомендуем Алексея всем туристам как редкого по эрудиции и очень отзывчивого высококвалифицированного надёжного специалиста. Семейная пара из Москвы - Владимир Клюев и Марина Захаренко