1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
«А на обратном пути у нас будет возможность посетить великолепную церковь Сретения Господня в Заостровье (важно успеть до 16:00)»
Сегодня в 17:00
10 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
«Свято-Никольский храм — Кафедральный собор Архистратига Михаила — панорама ж/д моста — Красная пристань — Гостиный двор — храм Успения Пресвятой Богородицы — памятник Петру и Февронии — памятник Адмиралу Кузнецову»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
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В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
«Кроме того, по пути на остров мы увидим сохранившиеся постройки Николо-Корельского монастыря — одного из древнейших на Русском Севере»
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
«Также в городе мы увидим здания древнего Николо-Корельского монастыря, его историю я тоже расскажу»
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
5 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
«Здесь вы увидите самые интересные достопримечательности: памятник Петру I, лютеранскую церковь св»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
«Успенский собор, а также Никольская церковь — вы услышите истории и этих религиозных сооружений»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
«Вы проедете по аутентичным поморским деревням, посетите уютный Музей народных промыслов, полюбуетесь идиллическим видами с Двинских угоров и рассмотрите деревянную Никольскую церковь»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы» в Архангельске: культурное наследие Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив музей под открытым небом «Малые Корелы». История, архитектура и природа ждут вас
«Здесь вы увидите самую древнюю деревянную колокольню XVI века и один из первых шатровых храмов, заглянете в дом с топкой «по-черному», полюбуетесь ветряными мельницами-шатровками»
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
«Услышите историю явления чудотворной иконы и основания храма»
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
«увидим храмы, которым более 300 лет»
1 июля в 12:00
9 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
«Вы посетите древний Троицкий собор, возведённый преподобным Антонием и иноками»
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и храмы
Путешествие в мир деревянного зодчества Поморья: уникальные храмы и Музей Малые Корелы ждут вас
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Никольский и Покровский монастыри Вы увидите деревянные храмы XVI-XVII веков: Никольский и Покровский, узнаете их историю»
Расписание: По договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Антониево-Сийский монастырь и история Архангельска
Откройте для себя духовное наследие и красоты севера на экскурсии в Антониево-Сийский монастырь с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
«Главная святыня Сийского монастыря — мощи преподобного Антония»
Расписание: Ежедневно в 09:00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны Антониево-Сийского монастыря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
«Возрождается жизнь в стенах храма, реставрируются и перестраиваются основные здания монастыря»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 15 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Экскурсия «Архангельск сквозь века» очень понравилась! Особенно нашим гостям с Екатеринбурга. Проводилась экскурсия на автомобиле, наш гид Любовь показала нам
- OOlga1 июня 2024Рекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибо за угощения - вкусный чай с выпечкой. Удачи и больше туристов!
- ЕЕлена31 мая 2024Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
- ЛЛюдмила31 мая 2024Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!
- ВВладимир30 мая 2024Задержались с отзывом, поскольку после майского праздничного посещения Архангельска сразу же уехали в несколько командировок подряд, но вот теперь решили
- ВВалерия28 мая 2024Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с любовью рассказывал историю города, про море, про морских и лесных обитателей. Спасибо большое 🙏
- ИИрина27 мая 2024Поездка удалась на все 150%. Было интересно, удобно и увлекательно. Узнали много нового и неожиданного. Алексей - прекрасный гид, много знает и, что очень немаловажно, умеет рассказывать. Так что, господа и дамы, очень рекомендую!
- ООльга26 мая 2024Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась, что скоро уезжать, а
- ЮЮлия25 мая 2024Всем рекомендую Очень интересно,насыщено, красиво Алексей очень интересно рассказывает, много знает, исторические события Особенно история про Пинежских икотниц Огонь 🔥 Очень комфортно Чай, пироги очень душевно Спасибо большое 😊
- ММария25 мая 2024Мы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За эти бескрайние дюны, вековые сосны, и Белое море! Надеюсь ещё увидимся!
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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