Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море
Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь7 ноября 2025Прекрасная экскурсия!
- ММарианна2 ноября 2025Отлично! Позитивно! Весело! Познавательно!
С учётом пожеланий и предпочтений!!!
- ООлег26 октября 2025В целом понравилась экскурсия, были моменты, где хотелось бы услышать больше информации о том или ином историческом объекте, но мне все устроило для первого знакомства с русским севером.
- ЛЛиза7 сентября 2025Спокойная и приятная поездка, были с гидом Евгением. Все успели без спешки посмотреть, прогулялись вдоль Белого моря, посмотрели Северодвинск
- ИИлья15 августа 2025Все понравилось.
- ММихаил14 августа 2025Здравствуйте!
Нам все понравилось, погода не подвела. Узнали много интересного.
- ДДенис31 июля 2025С большим интересом провели нашу поездку-экскурсию. Сергей не только интересный собеседник, но и просто хороший человек. Показал интересные места, рассказал о них, ответил на вопросы. Спасибо!
- ГГульнара26 июля 2025Отличная экскурсия! Сергей, наш гид и водитель, рассказал и показал много интересного про Северодвинск. Мы прошлись по берегу Белого моря. Была возможность искупаться, но мы отказались. Много интересных фактов Сергей рассказывал по дороге.
- ННадежда25 июля 2025Чудесный город Северодвинск и замечательный музей. Внук (10 лет) был в восторге от макета подводной лодки, которую можно поднимать и опускать, понравился тренажер гидроакустика и вообще очень хороший и интересный музей! Спасибо!
- ЖЖанна20 июля 2025Всех приветствуем!
Мы остались ооочень довольными проведённым днём на Белом море.
Погода-Супер!
Настроение- Идеальное!
Гид не напрягал излишней информацией.
Просто великолепная поездка!!!
Спасибо большое!!!
- ООлег20 июля 2025Прекрасная экскурсия, очень удачный маршрут, увидели много красивого и интересного.
- ААнтон9 июля 2025Нам посчастливилось увидеть настоящий северный летний пейзаж на берегу Белого моря на острове Ягры. Температура +8 и сбивающий с ног
