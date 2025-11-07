Мои заказы

Заостровье – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Заостровье» в Архангельске, цены от 7930 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
На машине
5.5 часов
173 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море
Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
На машине
6.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
На машине
4.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.

Сколько стоит экскурсия по Архангельску в декабре 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Заостровье" можно забронировать 3 экскурсии от 7930 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
