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оторваться от сюжета, тебя словно погружают в прошедшую эпоху и ты уже наблюдаешь, как проходила жизнь и различные события того времени, ты словно заглядываешь в прошлое через окно и погружаешься в эти события. Сопереживаешь и одновременно испытываешь чувство гордости 🤍💙❤️ Всё это было бы просто невозможно ощутить и узнать, без высокого профессионализма Ольги и конечно её любви с своему городу, она очень вдохновенно и интересно рассказывает, гид профессионально подготовленный, обширные и при этом глубокие знания в различных областях дают возможность увидеть картину более объёмно и с разных сторон. Программы экскурсий продуманы и проработаны до мелочей (которые совсем не мелочи))! Поэтому два дня экскурсий по Северодвинску и Архангельску прошли на одном дыхании! ☀️ Уже договорились о новой встрече и экскурсиях, уже и для детей!!! Мои самые наилучшие рекомендации! Моё мнение, что Ольга лучший гид!