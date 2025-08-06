Мои заказы

Теплоходные прогулки в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «На теплоходе» в Архангельске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Маршрутами лоцманов - из Архангельска
На теплоходе
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Маршрутами лоцманов - из Архангельска
Будем прокладывать путь, как настоящие моряки
Начало: На Красной пристани
«Затем садимся на большой рейсовый теплоход и отправляемся на остров ((20-25 мин)»
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
На теплоходе
Круизы
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
Проследить историю города, путешествуя по Двине и её берегам
Начало: У Речного вокзала
«Речное путешествие на живописном теплоходе (20–25 минут), откуда открываются потрясающие виды на город»
2 апр в 08:00
3 апр в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
На теплоходе
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
Увлекательное путешествие на теплоходе в село Вознесение. Узнайте о жизни поморов, посетите храм и музей космоса. Ощутите дух прошлого и настоящего
Начало: У Речного вокзала
«Поскольку расписание теплоходов отличается в будни и выходные дни (пт, сб, вс), продолжительность экскурсии может варьироваться»
3 апр в 12:30
4 апр в 12:30
6000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 августа 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Очень понравилась экскурсия по Соломбале! Индивидуальный подход гида Арины. Интересно слушать информацию Арины 🌸
  • V
    Vladimir
    6 августа 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Прекрасная прогулка, которая оставила массу впечатлений! Арина делилась яркими, малоизвестными фактами, оживляя историю в каждой детали. Лёгкая атмосфера, отличная организация и увлекательный маршрут сделали экскурсию по-настоящему особенной. Хочется вернуться снова!
  • В
    Венера
    12 июля 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Экскурсовод Вера открыла для нас Архангельск судоремонтный на острове Соломбала, очень интересно рассказывала про сам остров, про его жителей, показала достопримечательности. Нам все очень понравилось
  • Н
    Наталия
    6 июля 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Даже дождь и ветер не смогли испортить впечатления от экскурсии. Гид сделал всё, чтобы участникам было комфортно и интересно. Панорама
    читать дальше

    города с борта теплохода прекрасна. Интереснейшая история о городе и его районах. Горячий чай и вкусные пирожки после прогулки оставили прекрасное настроение. Очень советую взять мини-круиз из Архангельска в Соломбалу с Алиной.

  • М
    Михаил
    5 июля 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Большое спасибо Арине за прекрасную, очень по-домашнему тёплую экскурсию по Соломбале и Архангельску! Было видно, что тема её рассказов её
    читать дальше

    действительно волнует, и она очень старалась сделать так, чтобы мы полюбили её родной край (скажу сразу: ей это прекрасно удалось). Очень приятно, что Арина не придерживалась некоего строгого маршрута, который невозможно изменить, а всё время пыталась откликнуться на то, что интересовало именно нас. Что же касается "фактологического" материала, то наше последующее пребывание в Архангельске (а это ещё три дня после экскурсии) во многом строилось на информации из экскурсии, и всегда результат был положительный. В общем, наши благодарности Арине и наилучшие пожелания ей в её деятельности. И, конечно, наши самые положительные рекомендации ей!

  • Е
    Екатерина
    3 июля 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Благодарим Арину, которая своевременно перепоручить нас своей коллеге-гиду Вере. Вера провела для нас очень интересную и содержательную экскурсию, даже согласилась перенести ее на более удобную нам дату.
  • Е
    Елена
    13 июня 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям! Для первого знакомства с городом то, что надо!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На теплоходе»

Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Набережная Северной Двины;
  2. Остров Ягры;
  3. Северная Двина;
  4. Памятник Петру I;
  5. Гостиный Двор;
  6. Проспект Чумбарова-Лучинского;
  7. Успенский Собор;
  8. Мыс Пур-Наволок;
  9. Свято-Никольский храм;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в марте 2026
Сейчас в Архангельске в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
