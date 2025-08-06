Индивидуальная
до 3 чел.
Маршрутами лоцманов - из Архангельска
Будем прокладывать путь, как настоящие моряки
Начало: На Красной пристани
«Затем садимся на большой рейсовый теплоход и отправляемся на остров ((20-25 мин)»
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
Проследить историю города, путешествуя по Двине и её берегам
Начало: У Речного вокзала
«Речное путешествие на живописном теплоходе (20–25 минут), откуда открываются потрясающие виды на город»
2 апр в 08:00
3 апр в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
Увлекательное путешествие на теплоходе в село Вознесение. Узнайте о жизни поморов, посетите храм и музей космоса. Ощутите дух прошлого и настоящего
Начало: У Речного вокзала
«Поскольку расписание теплоходов отличается в будни и выходные дни (пт, сб, вс), продолжительность экскурсии может варьироваться»
3 апр в 12:30
4 апр в 12:30
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 августа 2025Очень понравилась экскурсия по Соломбале! Индивидуальный подход гида Арины. Интересно слушать информацию Арины 🌸
- VVladimir6 августа 2025Прекрасная прогулка, которая оставила массу впечатлений! Арина делилась яркими, малоизвестными фактами, оживляя историю в каждой детали. Лёгкая атмосфера, отличная организация и увлекательный маршрут сделали экскурсию по-настоящему особенной. Хочется вернуться снова!
- ВВенера12 июля 2025Экскурсовод Вера открыла для нас Архангельск судоремонтный на острове Соломбала, очень интересно рассказывала про сам остров, про его жителей, показала достопримечательности. Нам все очень понравилось
- ННаталия6 июля 2025Даже дождь и ветер не смогли испортить впечатления от экскурсии. Гид сделал всё, чтобы участникам было комфортно и интересно. Панорама
- ММихаил5 июля 2025Большое спасибо Арине за прекрасную, очень по-домашнему тёплую экскурсию по Соломбале и Архангельску! Было видно, что тема её рассказов её
- ЕЕкатерина3 июля 2025Благодарим Арину, которая своевременно перепоручить нас своей коллеге-гиду Вере. Вера провела для нас очень интересную и содержательную экскурсию, даже согласилась перенести ее на более удобную нам дату.
- ЕЕлена13 июня 2025Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям! Для первого знакомства с городом то, что надо!
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На теплоходе»
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в марте 2026
Сейчас в Архангельске в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2026 год на теплоходе, 12 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май