Индивидуальная
до 7 чел.
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Подвинья и Холмогор
Откройте для себя тайны Подвинья и Холмогорских земель. Посетите музей Ломоносова, полюбуйтесь природой и попробуйте свои силы в резьбе по кости
Начало: В центре города по вашему выбору
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
22 дек в 08:00
24 дек в 08:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
Начало: На Новгородском проспекте
11 дек в 13:00
12 дек в 12:00
7000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина13 октября 2025Все отлично, Мария молодец!
- ССергей21 августа 2025Все очень понравилось!
- ААнастасия18 августа 2025Понравилось все! Экскурсоводы многое знают, рассказали много интересного! Красивые виды, шикарные места и очень плотный обед.
- ДДмитрий11 августа 2025Хороший тур, интересно было побродить по лесу, увидеть водопад, побывать в пещерах - море впечатлений, рассказывают гиды всё очень хорошо и подробно, с юмором и интересно.
- ООльга6 августа 2025Все прошло отлично. Рекомендую.
- ЕЕвгения19 июля 2025Хорошо организованная поездка. 2 экскурсии, чаепитие, обед.
Ребенок 10 лет с радостью ходил по ручью в пещере, спускался к водопаду.
Спасибо организаторам.
- ММанякина19 июля 2025В июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дороге и на территории парка проблем не было. Все объясняют, на все вопросы отвечают. Остались только положительные впечатления. Особенно понравилась экскурсия в пещеру. Вкусно накормили.
- ММихаил15 июля 2025Прекрасное приключение. Привезли на комфортабельном автобусе. Чай с пирогом. Экскурсия по лесу до водопада. Обед. Экскурсия в пещеры. Все очень интересно. Еда безумно вкусная. Спасибо огромное.
- ИИлья14 июля 2025Сначала плюсы: красиво. Прекрасная природа. Маршруты экскурсий, пригодные для дам весьма преклонного возраста; прекрасная возможность покормить комаров и потрогать муравьёв.
Отличная
- ААнастасия3 июля 2025Хорошая экскурсия, жаль только в дороге нет рассказа, но когда приезжаешь на место отличные экскурсоводы- гиды, и замечательно и легко при подносят материал
- ААнна30 июня 2025Замечательная поездка. Помимо красивых мест, мы услышали столько полезной информации от гидов в заповеднике. Экскурсия познавательная для взрослых и детей.
- ААндрей30 июня 2025Длительная и тяжёлая дорога в маршрутке того не стоит. Если вы на своей машине - возможно.
- ЛЛеся14 июня 2025Отличная экскурсия! Очень понравилось, очень насыщенно и интересно! После этой экскурсии в марте 2024го, летом 2024го посещали Пинежье своим ходом, брали еще экскурсию, русский ужин и мастер-класс! Огромное спасибо за открытие Пинежья и такую возможность!
- ННадежда10 июня 2025Нас четверо, всем понравилось, прекрасные девочки-гиды, им отдельное спасибо. Прекрасный обед, чаепитие с очень вкусным пирогом.
- ММария17 мая 2025Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!
Парк «Голубино» невероятно красив 😍 А какая природа вокруг! 🤩
- ВВиктория26 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы были с двумя детьми. Но
- ТТамара6 марта 2025Все было замечательно: люди, лес, снег, пещеры, водопад (жаль, что видели только один из трех), смотровая площадка, транспорт. Людям со
- ААлексей27 февраля 2025Интересная и познавательная экскурсия. Очень красивые места. Потрясающие виды. Особенно впечатлила пещера. Прогулка по ней в сапогах. Очень запоминается.
- ДДарья26 февраля 2025хотелось бы больше времени на изучение локации, м б более длительная прогулка по парку
т. к. время в дороге почти превышает время экскурсии
или как вариант сделать поездку с ночевкой
- оольга9 февраля 2025Спасибо Оле экскурсоводу, с помощью которой мы действительно открыли для себя тот Русский Север, который не возможно было открыть без
