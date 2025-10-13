Мои заказы

Голубино – экскурсии в Архангельске

Найдено 4 экскурсии в категории «Голубино» в Архангельске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В Холмогоры - на родину Ломоносова
На машине
8 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Большое путешествие в Холмогоры и Ломоносово
На машине
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Подвинья и Холмогор
Откройте для себя тайны Подвинья и Холмогорских земель. Посетите музей Ломоносова, полюбуйтесь природой и попробуйте свои силы в резьбе по кости
Начало: В центре города по вашему выбору
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
На автобусе
10 часов
105 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
22 дек в 08:00
24 дек в 08:00
5000 ₽ за человека
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Пешая
2 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
Начало: На Новгородском проспекте
11 дек в 13:00
12 дек в 12:00
7000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    13 октября 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Все отлично, Мария молодец!
  • С
    Сергей
    21 августа 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Все очень понравилось!
  • А
    Анастасия
    18 августа 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Понравилось все! Экскурсоводы многое знают, рассказали много интересного! Красивые виды, шикарные места и очень плотный обед.
  • Д
    Дмитрий
    11 августа 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Хороший тур, интересно было побродить по лесу, увидеть водопад, побывать в пещерах - море впечатлений, рассказывают гиды всё очень хорошо и подробно, с юмором и интересно.
  • О
    Ольга
    6 августа 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Все прошло отлично. Рекомендую.
  • Е
    Евгения
    19 июля 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Хорошо организованная поездка. 2 экскурсии, чаепитие, обед.
    Ребенок 10 лет с радостью ходил по ручью в пещере, спускался к водопаду.
    Спасибо организаторам.
  • М
    Манякина
    19 июля 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    В июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дороге и на территории парка проблем не было. Все объясняют, на все вопросы отвечают. Остались только положительные впечатления. Особенно понравилась экскурсия в пещеру. Вкусно накормили.
    В июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дорогеВ июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дорогеВ июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дорогеВ июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дорогеВ июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дорогеВ июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дорогеВ июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дорогеВ июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дороге
  • М
    Михаил
    15 июля 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Прекрасное приключение. Привезли на комфортабельном автобусе. Чай с пирогом. Экскурсия по лесу до водопада. Обед. Экскурсия в пещеры. Все очень интересно. Еда безумно вкусная. Спасибо огромное.
  • И
    Илья
    14 июля 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Сначала плюсы: красиво. Прекрасная природа. Маршруты экскурсий, пригодные для дам весьма преклонного возраста; прекрасная возможность покормить комаров и потрогать муравьёв.
    Отличная
    читать дальше

    работа сотрудников природно-ландшафтного парка «Голубино»: гиды энергичны и обладают хорошим запасом занимательных историй, администраторы соблюдают тайминг и чётко организуют группы, повара вкусно кормят.
    Теперь о минусах: как многие здесь отмечают - трансфер. И дело не в качестве автобуса как такового, а в том, что он, в общем, плохо подходит для туриста, отправляющегося на экскурсию. Он рейсовый. Места для ног мало, вентиляция паршивая, вместе с туристами обычные пассажиры едут по своим делам. Организация минимальная: надейся, что ты сел в нужный автобус и радуйся, что вышел в «Голубино», а не усвистал дальше в Пинегу.

    Резюме: стоит ли посетить Пинежье и карстовый массив? Определённо! Но связываться с трансфером не рекомендую. Садитесь в свой автомобиль и мчите своим ходом, благо дорога, в том числе и её гравийный отрезок, отличная. Во всяком случае, доедете с бОльшим комфортом.

  • А
    Анастасия
    3 июля 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Хорошая экскурсия, жаль только в дороге нет рассказа, но когда приезжаешь на место отличные экскурсоводы- гиды, и замечательно и легко при подносят материал
  • А
    Анна
    30 июня 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Замечательная поездка. Помимо красивых мест, мы услышали столько полезной информации от гидов в заповеднике. Экскурсия познавательная для взрослых и детей.
    читать дальше

    Увидели краснокнижные растения; водопад, который прорывается на поверхность земли; пещеру, где смогли ощутить в темноте и тишине величие природы; смотровую площадку на Тараканий лог. Поездка хорошо организована: по приезду угощали чаем с пирогами, между экскурсиями был вкусный обед из 3х блюд. Территория парка ухожена, снаряжение в пещеру и обувь брали в парке. Рекомендую взрослым и детям!

    Замечательная поездка. Помимо красивых мест, мы услышали столько полезной информации от гидов в заповеднике. Экскурсия познавательнаяЗамечательная поездка. Помимо красивых мест, мы услышали столько полезной информации от гидов в заповеднике. Экскурсия познавательнаяЗамечательная поездка. Помимо красивых мест, мы услышали столько полезной информации от гидов в заповеднике. Экскурсия познавательная
  • А
    Андрей
    30 июня 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Длительная и тяжёлая дорога в маршрутке того не стоит. Если вы на своей машине - возможно.
  • Л
    Леся
    14 июня 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Отличная экскурсия! Очень понравилось, очень насыщенно и интересно! После этой экскурсии в марте 2024го, летом 2024го посещали Пинежье своим ходом, брали еще экскурсию, русский ужин и мастер-класс! Огромное спасибо за открытие Пинежья и такую возможность!
  • Н
    Надежда
    10 июня 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Нас четверо, всем понравилось, прекрасные девочки-гиды, им отдельное спасибо. Прекрасный обед, чаепитие с очень вкусным пирогом.
  • М
    Мария
    17 мая 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!
    Парк «Голубино» невероятно красив 😍 А какая природа вокруг! 🤩
    читать дальше

    Невозможно налюбоваться 🥰 А когда еще красотой не только любуешься,но и получаешь много полезной и интересной информации от гида - испытываешь настоящее удовольствие!
    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Захотелось вернуться ❤️

    Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!
  • В
    Виктория
    26 марта 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Экскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы были с двумя детьми. Но
    читать дальше

    дорога прошла совсем не напряжно. То, что мы увидели на месте однозначно того стоило! На экскурсии нас сопровождала прекрасная девушка Зоя, которая всей душой любит это место. По приезду угостили вкусным чаем с пирогом. Также был ооочень сытный обед (салат, суп, второе). Были зимой, на месте успели еще прокатиться на снегоходе. Экскурсией остались довольны.

    Экскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы былиЭкскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы былиЭкскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы были
  • Т
    Тамара
    6 марта 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Все было замечательно: люди, лес, снег, пещеры, водопад (жаль, что видели только один из трех), смотровая площадка, транспорт. Людям со
    читать дальше

    слабой физической подготовкой нужно хорошо подумать, прежде чем выбрать этот маршрут."Голубино" желаю новых идей и сил на их воплощение. Спасибо ВСЕМ!!!

  • А
    Алексей
    27 февраля 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Интересная и познавательная экскурсия. Очень красивые места. Потрясающие виды. Особенно впечатлила пещера. Прогулка по ней в сапогах. Очень запоминается.
  • Д
    Дарья
    26 февраля 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    хотелось бы больше времени на изучение локации, м б более длительная прогулка по парку
    т. к. время в дороге почти превышает время экскурсии
    или как вариант сделать поездку с ночевкой
  • о
    ольга
    9 февраля 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Спасибо Оле экскурсоводу, с помощью которой мы действительно открыли для себя тот Русский Север, который не возможно было открыть без
    читать дальше

    такого подробного и однозначно очень интересного рассказа об уникальной природе Пинежья. Также хочется отметить всех сотрудников Голубино, администратора Катю, водителя (имя, к сожалению не знаю), который возил нас на водопад, пещеры и заповедник с искринной доброжелательностью и гостеприимством. Спасибо всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Голубино»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В Холмогоры - на родину Ломоносова
  2. Большое путешествие в Холмогоры и Ломоносово
  3. Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
  4. Кухня Севера: гастрономическое погружение
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Остров Ягры
  2. Самое главное
  3. Северная Двина
  4. Гостиный Двор
  5. Набережная
  6. Успенский Собор
  7. Мыс Пур-Наволок
  8. Проспект Чумбарова-Лучинского
  9. Памятник тюленю
  10. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в декабре 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Голубино" можно забронировать 4 экскурсии от 5000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2025 год по теме «Голубино», 216 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль