Г Галина Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Все отлично, Мария молодец!

С Сергей Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Все очень понравилось!

А Анастасия Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Понравилось все! Экскурсоводы многое знают, рассказали много интересного! Красивые виды, шикарные места и очень плотный обед.

Д Дмитрий Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Хороший тур, интересно было побродить по лесу, увидеть водопад, побывать в пещерах - море впечатлений, рассказывают гиды всё очень хорошо и подробно, с юмором и интересно.

О Ольга Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Все прошло отлично. Рекомендую.

Е Евгения Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Хорошо организованная поездка. 2 экскурсии, чаепитие, обед.

Ребенок 10 лет с радостью ходил по ручью в пещере, спускался к водопаду.

Спасибо организаторам.

М Манякина Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север В июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дороге и на территории парка проблем не было. Все объясняют, на все вопросы отвечают. Остались только положительные впечатления. Особенно понравилась экскурсия в пещеру. Вкусно накормили.

М Михаил Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Прекрасное приключение. Привезли на комфортабельном автобусе. Чай с пирогом. Экскурсия по лесу до водопада. Обед. Экскурсия в пещеры. Все очень интересно. Еда безумно вкусная. Спасибо огромное.

И Илья Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север

Отличная читать дальше работа сотрудников природно-ландшафтного парка «Голубино»: гиды энергичны и обладают хорошим запасом занимательных историй, администраторы соблюдают тайминг и чётко организуют группы, повара вкусно кормят.

Теперь о минусах: как многие здесь отмечают - трансфер. И дело не в качестве автобуса как такового, а в том, что он, в общем, плохо подходит для туриста, отправляющегося на экскурсию. Он рейсовый. Места для ног мало, вентиляция паршивая, вместе с туристами обычные пассажиры едут по своим делам. Организация минимальная: надейся, что ты сел в нужный автобус и радуйся, что вышел в «Голубино», а не усвистал дальше в Пинегу.



Резюме: стоит ли посетить Пинежье и карстовый массив? Определённо! Но связываться с трансфером не рекомендую. Садитесь в свой автомобиль и мчите своим ходом, благо дорога, в том числе и её гравийный отрезок, отличная. Во всяком случае, доедете с бОльшим комфортом. Сначала плюсы: красиво. Прекрасная природа. Маршруты экскурсий, пригодные для дам весьма преклонного возраста; прекрасная возможность покормить комаров и потрогать муравьёв.Отличная

А Анастасия Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Хорошая экскурсия, жаль только в дороге нет рассказа, но когда приезжаешь на место отличные экскурсоводы- гиды, и замечательно и легко при подносят материал

А Анна Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север читать дальше Увидели краснокнижные растения; водопад, который прорывается на поверхность земли; пещеру, где смогли ощутить в темноте и тишине величие природы; смотровую площадку на Тараканий лог. Поездка хорошо организована: по приезду угощали чаем с пирогами, между экскурсиями был вкусный обед из 3х блюд. Территория парка ухожена, снаряжение в пещеру и обувь брали в парке. Рекомендую взрослым и детям! Замечательная поездка. Помимо красивых мест, мы услышали столько полезной информации от гидов в заповеднике. Экскурсия познавательная для взрослых и детей.

А Андрей Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Длительная и тяжёлая дорога в маршрутке того не стоит. Если вы на своей машине - возможно.

Л Леся Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Отличная экскурсия! Очень понравилось, очень насыщенно и интересно! После этой экскурсии в марте 2024го, летом 2024го посещали Пинежье своим ходом, брали еще экскурсию, русский ужин и мастер-класс! Огромное спасибо за открытие Пинежья и такую возможность!

Н Надежда Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Нас четверо, всем понравилось, прекрасные девочки-гиды, им отдельное спасибо. Прекрасный обед, чаепитие с очень вкусным пирогом.

М Мария Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север

Парк «Голубино» невероятно красив 😍 А какая природа вокруг! 🤩 читать дальше Невозможно налюбоваться 🥰 А когда еще красотой не только любуешься,но и получаешь много полезной и интересной информации от гида - испытываешь настоящее удовольствие!

Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Захотелось вернуться ❤️ Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!Парк «Голубино» невероятно красив 😍 А какая природа вокруг! 🤩

В Виктория Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север читать дальше дорога прошла совсем не напряжно. То, что мы увидели на месте однозначно того стоило! На экскурсии нас сопровождала прекрасная девушка Зоя, которая всей душой любит это место. По приезду угостили вкусным чаем с пирогом. Также был ооочень сытный обед (салат, суп, второе). Были зимой, на месте успели еще прокатиться на снегоходе. Экскурсией остались довольны. Экскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы были с двумя детьми. Но

Т Тамара Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север читать дальше слабой физической подготовкой нужно хорошо подумать, прежде чем выбрать этот маршрут."Голубино" желаю новых идей и сил на их воплощение. Спасибо ВСЕМ!!! Все было замечательно: люди, лес, снег, пещеры, водопад (жаль, что видели только один из трех), смотровая площадка, транспорт. Людям со

А Алексей Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север Интересная и познавательная экскурсия. Очень красивые места. Потрясающие виды. Особенно впечатлила пещера. Прогулка по ней в сапогах. Очень запоминается.

Д Дарья Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север хотелось бы больше времени на изучение локации, м б более длительная прогулка по парку

т. к. время в дороге почти превышает время экскурсии

или как вариант сделать поездку с ночевкой