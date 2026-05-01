Кроме того, вы увидите древние Беломорские петроглифы, красоты Териберки, впечатляющий водопад Кивач и гору Сампо, а также сможете насладиться изяществом деревянного зодчества в музее «Малые Корелы».
Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
Самостоятельная посадка в туристский поезд (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
11:20 Отправление туристского поезда с Ярославского вокзала г. Москвы.
Отдых в поезде.
Архангельск. Музей «Малые Корелы»
Завтрак в поезде.
09:00 Прибытие поезда в г. Архангельск. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск – столица Поморья» с посещением музея Художественного освоения Арктики им. Борисова.
Вы познакомитесь с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его основными достопримечательностями.
Во время прогулки по проспекту Чумбарова-Лучинского — заповедной пешеходной улице, которую горожане ласково называют Чумбаровка, вас ждет захватывающий рассказ о быте и укладе жизни северян и знакомство с деревянной архитектурой начала ХХ века.
Все здания Чумбаровки уникальны, каждый дом со своей биографией и особенной историей, некоторые из них были перенесены из других районов города.
Обед в кафе города.
Трансфер в музей Малые Корелы.
Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».
Вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Корелы», коллекция которого является крупнейшей в мире.
Едва ступив на территорию заповедника, вы попадете в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
«Малые Корелы» — музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру.
Трансфер в г. Архангельск.
Посещение музея «Гостиные Дворы».
Ужин в кафе города.
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал.
22:10 Отправление туристического поезда в г. Беломорск.
Беломорск. Беломорские петроглифы. 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала. Музей Карельского фронта
Завтрак в поезде.
12:28 Прибытие поезда в г. Беломорск, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Экскурсия на Беломорские Петроглифы – памятник, поражающий воображение каждого человека. Наскальные рисунки древнего человека, возраст которых, по разным оценкам, достигает 7,5 тысяч лет
Богатейший археологический комплекс, пользующийся мировой известностью, включает в себя более 2000 наскальных изображений.
Размеры картин поражают своим размахом: от 5 см. до 2,5 м. Изображения, выбитые на горизонтальных гранитных скалах кварцевым отбойником, — это не только подлинный шедевр мирового искусства, но и история наших предков!
Посещение 19 шлюза Беломорско-Балтийского канала.
По указанию И. В. Сталина канал длиной в 227 км был построен за двадцать месяцев — с сентября 1931 г. по апрель 1933 г. 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб — такое количество гидротехнических сооружений было воздвигнуто заключенными без помощи машин и привлеченной валюты.
Перед страной стояла задача проложить водную дорогу из Балтики на Север и к Волге. Соединить Черное море с Каспием. Сталин сам наметил трассу канала, указав его начальный и конечный пункты, практически повторяющий путь Петра I — Осудареву Дорогу.
Во время экскурсии вы узнаете историю строительства канала, историю судеб заключенных, которые ценной своей жизни строили социалистический мир, а также познакомитесь с последним 19 шлюзом канала, поймете, как же действует это сооружение.
Экскурсия в Музей Карельского фронта, самый молодой и современный музей Республики Карелия.
Музей расположен в историческом здании, в котором в годы Великой Отечественной войны располагался Штаб Карельского фронта.
В постоянной экспозиции посетители увидят кабинет главнокомандующего фронтом, залы, посвященные боям на Олонецком и Медвежьегорском направлениях, концлагерям на территории Петрозаводска и оккупации города, работе в тылу и эвакуации, побывают на Параде Победы 1945 года и т. д.
Дополняют витрины с предметами реалистичные инсталляции разных событий времен Великой Отечественной войны на Карельском фронте, которые не оставят никого равнодушными.
На прилегающей к музею территории участники экскурсии познакомятся с образцами военной техники, а также с историей и архитектурой здания, в котором расположен Музей.
Трансфер на ж/д вокзал.
18:50 Отправление поезда в г. Мурманск.
Прибытие в Мурманск. Териберка
Завтрак в поезде.
06:43 Прибытие поезда в г. Мурманск.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере). Путевая информация.
Экскурсионная программа в природный парк Териберка.
Приглашаем вас для незабываемого приключения на побережье Северного Ледовитого океана с посещением берега Баренцева моря, старого корабля на пляже, кладбища заброшенных кораблей, а также природного парка «Териберка», где находятся пляж «Драконьи яйца» и «Батарейский» водопад.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей этого места, насладитесь прекрасным видом на Баренцево море – частью Северного Ледовитого океана и манящими сопками.
Дикая природа, бескрайняя тундра и уникальные северные ландшафты. Ощутите атмосферу Баренцева моря!
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Обед в кафе в п. Териберка.
Трансфер на ж/д вокзал г. Мурманска.
17:10 Отправление поезда в г. Петрозаводск.
Петрозаводск. Заповедник «Кивач». Гора Сампо
Завтрак в поезде.
11:50 Прибытие поезда в г. Петрозаводск, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской, взвешенной харизмой.
Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры.
Обед в кафе города.
Экскурсия в заповедник «Кивач» – государственный природный заповедник, который можно назвать одним из старейших природных памятников, расположенных на территории страны. Главной его достопримечательностью стал красивейший, второй по величине равнинный водопад Европы, Кивач, давший название уникальному природному объекту.
Водопад невероятно красив и величественен. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.
Водопадом Кивач восторгался еще первый губернатор Олонецкого края (так раньше называлась Карелия), великий русский поэт Гаврила Державин. «Алмазна сыплется гора…» – писал он. Действительно, падающая вода, ее мощь завораживают. Увидеть такое должен каждый.
Посещение горы Сампо. Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
Карельские скалы уникальны, они удивительно гармоничны и красивы, и именно с горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.
Возвращение в город.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
22:20 Отправление поезда в г. Сортавала.
Сортавала. Горный парк Рускеала. Выборг
Завтрак в поезде.
08:30 Прибытие поезда в г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.
Отправление на ретропоезде в горный парк Рускеала.
Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.
Экскурсия по программе «Мраморный каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.
Трансфер на автобусе из Горного парка Рускеала до ж/д ст. Сортавала.
15:09 Отправление поезда в Выборг.
17:45 Прибытие поезда в Выборг, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Вас ждет увлекательная водно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.
Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.
И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал Выборга.
23:43 Отправление поезда в Москву.
Возвращение в Москву
10:16 Прибытие туристского поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагонах выбранной категории по маршруту.
Обратите внимание! На текущий момент в наличии двухместные и четырёхместные купе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Категория
Четырехместное купе
|Двухместное купе
|Двухместное купе,
одноместное размещение
|Люкс (под запрос)
Одноместное
размещение
в люксе
|Для взрослых
|119 200
|154 900
|245 100
|195 500
|330 000
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|117 800
|153 600
|—
|198 200
|—
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|70 800
|70 800
|—
|70 800
|—
Доплата за выкуп доп. места в четырехместном купе — 43 900 руб.
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Варианты проживания
Туристический поезд
Вагоны одноэтажные, в составе поезда есть 2 вагона-ресторана, 1 вагон-бар, вагон-душ.
4-местное купе: 2 нижние + 2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел., смена белья (за доп. плату), уборка купе — каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло). 1 душ + 2 WC с раковинами на вагон. При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
СВ (двухместное): 2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел., смена белья (за доп. плату), уборка каждый день. 1 душ + 2 WC с раковинами на вагон. При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
Люкс (под запрос): верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати, по размерам чуть меньше 2-спальной), мягкий пуфик, ТВ, халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душа + WC с раковиной. При полной загрузке в вагоне порядка 10 человек.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 43 900 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте за 1–3 дня до даты начала тура.