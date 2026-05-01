3 день

Беломорск. Беломорские петроглифы. 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала. Музей Карельского фронта

Завтрак в поезде.

12:28 Прибытие поезда в г. Беломорск, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Экскурсия на Беломорские Петроглифы – памятник, поражающий воображение каждого человека. Наскальные рисунки древнего человека, возраст которых, по разным оценкам, достигает 7,5 тысяч лет

Богатейший археологический комплекс, пользующийся мировой известностью, включает в себя более 2000 наскальных изображений.

Размеры картин поражают своим размахом: от 5 см. до 2,5 м. Изображения, выбитые на горизонтальных гранитных скалах кварцевым отбойником, — это не только подлинный шедевр мирового искусства, но и история наших предков!

Посещение 19 шлюза Беломорско-Балтийского канала.

По указанию И. В. Сталина канал длиной в 227 км был построен за двадцать месяцев — с сентября 1931 г. по апрель 1933 г. 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб — такое количество гидротехнических сооружений было воздвигнуто заключенными без помощи машин и привлеченной валюты.

Перед страной стояла задача проложить водную дорогу из Балтики на Север и к Волге. Соединить Черное море с Каспием. Сталин сам наметил трассу канала, указав его начальный и конечный пункты, практически повторяющий путь Петра I — Осудареву Дорогу.

Во время экскурсии вы узнаете историю строительства канала, историю судеб заключенных, которые ценной своей жизни строили социалистический мир, а также познакомитесь с последним 19 шлюзом канала, поймете, как же действует это сооружение.

Экскурсия в Музей Карельского фронта, самый молодой и современный музей Республики Карелия.

Музей расположен в историческом здании, в котором в годы Великой Отечественной войны располагался Штаб Карельского фронта.

В постоянной экспозиции посетители увидят кабинет главнокомандующего фронтом, залы, посвященные боям на Олонецком и Медвежьегорском направлениях, концлагерям на территории Петрозаводска и оккупации города, работе в тылу и эвакуации, побывают на Параде Победы 1945 года и т. д.

Дополняют витрины с предметами реалистичные инсталляции разных событий времен Великой Отечественной войны на Карельском фронте, которые не оставят никого равнодушными.

На прилегающей к музею территории участники экскурсии познакомятся с образцами военной техники, а также с историей и архитектурой здания, в котором расположен Музей.

Трансфер на ж/д вокзал.

18:50 Отправление поезда в г. Мурманск.

