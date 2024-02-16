2 день

Урочище Куртяево. Старинное поморское село. Переезд в Онегу

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Выезд из г. Архангельска в г. Онега.

Прогулка по экологической тропе в Урочище Куртяево.

Куртяево — жерло древнего потухшего вулкана, расположенное в 15 км от Белого моря.

Оно известно благодаря явленной там иконе Алексия, человека Божия, и своими многочисленными источниками. Богомольцы, посещавшие Куртяево, почитали икону как чудотворную.

Особенностью Куртяево является наличие минеральных источников, вода которых богата микроэлементами.

Посещение старинного поморского села (Нёнокса или Уна), где туристы познакомятся с историей села, бытом и традициями поморов, а также прогуляются по побережью Белого моря.

Важно! Для посещения села Ненокса необходимо оформление пропуска не позднее чем за 14 дней до даты тура!

Обед самостоятельно. Рекомендуем взять сухой паек.

Прибытие в Онегу после 19:00. Размещение в гостинице «Юбилейная».

Ужин в кафе.

Общий переезд в день более 400 км, делаются остановки.