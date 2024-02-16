Сказанье о земле Поморской
Необъятные просторы Белого моря, живописные пейзажи с уникальными архитектурными памятниками деревянного и каменного зодчества.
Вы увидите бесконечные белые ночи и узнаете гостеприимство северян — все это очарует каждого, кто посетит эти места.
июн
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Архангельску. Малые Карелы
Прибытие в Архангельск.
Самостоятельное заселение в гостиницу.
10:45 Встреча с гидом в отеле проживания.
11:00 Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по Архангельску», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Обед в кафе.
Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Поморья».
В ходе экскурсии вы посетите Музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.
Едва ступив на территорию музея-заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.
Возвращение в г. Архангельск.
Ужин самостоятельно.
Общий переезд в день до 100 км, делаются остановки.
Урочище Куртяево. Старинное поморское село. Переезд в Онегу
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Выезд из г. Архангельска в г. Онега.
Прогулка по экологической тропе в Урочище Куртяево.
Куртяево — жерло древнего потухшего вулкана, расположенное в 15 км от Белого моря.
Оно известно благодаря явленной там иконе Алексия, человека Божия, и своими многочисленными источниками. Богомольцы, посещавшие Куртяево, почитали икону как чудотворную.
Особенностью Куртяево является наличие минеральных источников, вода которых богата микроэлементами.
Посещение старинного поморского села (Нёнокса или Уна), где туристы познакомятся с историей села, бытом и традициями поморов, а также прогуляются по побережью Белого моря.
Важно! Для посещения села Ненокса необходимо оформление пропуска не позднее чем за 14 дней до даты тура!
Обед самостоятельно. Рекомендуем взять сухой паек.
Прибытие в Онегу после 19:00. Размещение в гостинице «Юбилейная».
Ужин в кафе.
Общий переезд в день более 400 км, делаются остановки.
Село Ворзогоры. Экскурсия по Онеге
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в село Ворзогоры.
Ворзогоры — старинное поморское поселение с интересной жилой застройкой и местным морским укладом.
Первое упоминание о Ворзогорах датируется серединой XIV в. Где говорится, что жители платили дань Соловецкому монастырю, а местные мастера строили деревянные морские суда для монахов.
В Ворзогорах расположен уникальный архитектурный памятник — деревянный тройник. Он состоит из Никольской церкви (XVII в.), Введенской церкви и колокольни (XVIII века).
Находясь в этой точке мира можно ощутить себя тем самым помором, суровым жителем побережья Белого моря.
Возвращение в г. Онегу.
Обед в кафе.
Пешеходная обзорная экскурсия по г. Онеге.
Онега — без всякого преувеличения городок на краю землю. Наш рассказ о девяти веках истории старинного поморского поселения.
Свободное время.
Ужин в кафе.
Общий переезд в день до 100 км, делаются остановки.
Деревянные храмы Поонежья
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Выезд из г. Онеги в г. Архангельск.
Экскурсия «Деревянные храмы Поонежья».
Деревня Сырья. Часовня Кирьяка Сырьинского и Никольская церковь (XIX век) — настоящая деревянная двухпрестольная церковь с трапезной и колокольней была поставлена на месте основанной Успенской Сырьинской мужской пустыни.
Деревня Поле. Здесь сохранился красивейший памятник деревянной архитектуры — церковь Богоявления Господня (XIX век). Двусветный четверик, перекрытый кубоватой кровлей с главкой, с пятигранным алтарем, трапезной и притвором, над которым поставлена колокольня.
Также в деревне можно увидеть редчайший образец усадебной архитектуры Русского Севера — дом Ивана Максимовича Попова с затейливой беседкой.
Обед самостоятельно. Рекомендуем взять сухой паек.
Деревня Пияла. Вознесенская церковь (XVII век), высота которой составляет 45 метров, это самый высокий сохранившийся деревянный шатровый храм в России.
По преданию в этом храме молился будущий патриарх Никон. Рядом с сохранившимся храмом стоит колокольня (XVIII века) постройки.
Превосходные пропорции, игра граней и объемов делает пияльский ансамбль одним из красивейших памятников России.
Трансфер в Архангельск.
Прибытие в Архангельск после 21:00. Размещение в гостинице.
Ужин самостоятельно.
Общий переезд в день более 500 км, делаются остановки.
Экскурсия «Наследие земли Холмогорской»
Завтрак в гостинице.
Экскурсия «Наследие земли Холмогорской».
Холмогорская земля — прекрасная, древняя и богатая историческим прошлым.
Экскурсия, рассказывает о строительстве, расцвете, упадке и о возрождении православных храмов.
В древнем селе Холмогоры мы познакомимся с архитектурой архиерейского подворья, в состав которого вошли Спасо-Преображенский собор, храмы, архиерейские палаты, а также территория бывшего Успенского женского монастыря.
Собор был заложен в 1685 году и стал одним из самых больших на Русском Севере. В 1744–1781 годах помещения архиерейского дома использовались как место проживания ссыльной семьи императора Иоанна VI («брауншвейгского семейства»).
На берегу Михайловского озера возвышается уникальный памятник русского зодчества Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь, один из самых известных и значимых монастырей Русского Севера, основанный в 1520 году.
Этот монастырь известен тем, что именно сюда был сослан Борисом Годуновым Феодор Никитич Романов (Филарет), отец первого царя из династии Романовых.
Сегодня монастырь является действующим. Возрождается жизнь в стенах храма, реставрируются и перестраиваются основные здания монастыря.
В монастыре — пешеходная экскурсия «Архитектурный комплекс Антониево-Сийского монастыря».
Обед в монастыре.
Возвращение в г. Архангельск.
Окончание программы после 19:00.
Свободное время. Самостоятельный отъезд из отеля.
Трансферы на ж/д вокзал и в аэропорт за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 21:00.
Общий переезд в день более 400 км, делаются остановки.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостиницах.
Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Столица Поморья» 3
Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске. К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.
Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
Гостиница «Юбилейная» 2
Гостиница «Юбилейная» расположилась в центре Онеги. К Вашим услугам парковка, Wi-Fi, сауна, прачечная, сейф у администратора и другое.
Представленные номера разделены на несколько категорий, предполагается разное количество гостей. В каждом из номеров есть всё то, что сделает Ваш отдых в поездке приятным.
На территории работает кафе «На 4 этаже», где Вы сможете полноценно отведать предложенное комплексное питание, либо заказать что-то из меню.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи
- Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (до 3 человек):ж/д вокзал "Архангельск-Город" - отель - 600 руб. /машинаж/д станция "Исакогорка" - отель - 1500 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машинааэропорт "Васьково" - отель с 07:00 до 22:00 - 2500 руб. /машинааэропорт "Васьково" - отель с 22:00 до 07:00 - 3000 руб. /машина
- Ж/д вокзал «Архангельск-Город» - отель - 600 руб. /машина
- Ж/д станция «Исакогорка» - отель - 1500 руб. /машина
- Аэропорт «Талаги» - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машина
- Аэропорт «Талаги» - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машина
- Аэропорт «Васьково» - отель с 07:00 до 22:00 - 2500 руб. /машина
- Аэропорт «Васьково» - отель с 22:00 до 07:00 - 3000 руб. /машина
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое будет питание?
В стоимость тура включено питание: 4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина.
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Что еще важно знать?
Для посещения села Ненокса необходимо оформление пропуска не позднее чем за 14 дней до даты тура!
Пропуск оформляется только гражданам РФ.
Оформление пропуска не гарантирует туристам безусловное посещение села Ненокса. Ограничения по посещению данного населенного пункта вводимые МО РФ, могут вводиться в любое время и на неограниченный период.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.