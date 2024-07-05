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Авторский тур
3 дня
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
Погулять по Архангельску и «Малым Корелам» и отдохнуть душой и телом благодаря дарам Беломорья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
«Вы узнаете, почему его называют городом трескоедов, познакомитесь с историей освоения, прошлым и настоящим Русского Севера»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
28 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
«Затем отправимся на обзорную экскурсию по Архангельску»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
54 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
Погулять по Онеге, проехать на катере по Белому морю и побывать в заброшенном островном монастыре
Начало: Отель в Онеге, любое удобное для вас время
«По прибытии на Кий устроим ознакомительный променад»
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
8 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Обзорные»
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