Обзорные и познавательные туры Архангельска

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Архангельске, цены от 8 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
Погулять по Архангельску и «Малым Корелам» и отдохнуть душой и телом благодаря дарам Беломорья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
«Вы узнаете, почему его называют городом трескоедов, познакомитесь с историей освоения, прошлым и настоящим Русского Севера»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
28 900 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
«Затем отправимся на обзорную экскурсию по Архангельску»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
54 500 за человека
Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
Погулять по Онеге, проехать на катере по Белому морю и побывать в заброшенном островном монастыре
Начало: Отель в Онеге, любое удобное для вас время
«По прибытии на Кий устроим ознакомительный променад»
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
8 700 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
  2. В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
  3. Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пинежские пещеры
  2. Музей Малые Корелы
  3. Северная Двина
  4. Парк «Голубино»
Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 8 700 до 54 500.
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