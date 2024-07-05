Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Архангельске, цены от 8 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 3 дня К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря Погулять по Архангельску и «Малым Корелам» и отдохнуть душой и телом благодаря дарам Беломорья Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро «Вы узнаете, почему его называют городом трескоедов, познакомитесь с историей освоения, прошлым и настоящим Русского Севера» 28 900 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 3 дня В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник Начало: Отель в Архангельске, утро «Затем отправимся на обзорную экскурсию по Архангельску» 54 500 ₽ за человека 🚌 На автобусе 🚤 На катере Авторский тур 2 дня Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий Погулять по Онеге, проехать на катере по Белому морю и побывать в заброшенном островном монастыре Начало: Отель в Онеге, любое удобное для вас время «По прибытии на Кий устроим ознакомительный променад» 8 700 ₽ за человека Все туры Архангельска

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Обзорные»

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