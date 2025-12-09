Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к перевалу Пхия - из Архыза
Ледники, альпийские луга и панорамы Западного Кавказа
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище
Индивидуальная поездка для любителей истории и астрономии. Посетите древние храмы и крупнейший астрономический центр России
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
36 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джипинг из Архыза на перевал Пхия
Время для удовольствия и красивых видов
Начало: На Софийской поляне
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка по окрестностям Архыза
С видами на Кавказские горы и хвойные леса
Начало: У конюшни
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
