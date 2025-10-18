Мои заказы

Развлечения для детей – экскурсии в Архызе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения для детей» в Архызе, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш от Софийской поляны
Конные прогулки
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш
Лёгкая конная прогулка по живописным местам Архыза. Подходит для начинающих всадников и семей с детьми. Погрузитесь в атмосферу гор и рек
Начало: На Софийской поляне
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за человека
Конная прогулка по окрестностям Архыза
Конные прогулки
1 час
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка по окрестностям Архыза
С видами на Кавказские горы и хвойные леса
Начало: У конюшни
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за человека
На квадроциклах по Софийской поляне - за полчаса
На квадроциклах
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
На квадроциклах по Софийской поляне - за полчаса
Добавить немного драйва в свой отдых в Архызе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350 ₽ за всё до 3 чел.

